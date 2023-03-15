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صور لصوص فيلا محمد صلاح وما ضُبط بحوزتهم من ممتلكات “الفرعون”

الشرطة المصرية تمكّنت من القبض على الأشخاص الذين سرقوا بعض الممتلكات من فيلا صلاح

كتب فهمي الورغمي
محمد صلاح watanserb.com
محمد صلاح
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وطن- استعادت السلطات الأمنية المصرية، الممتلكات التي وقعت سرقتُها من منزل لاعب كرة القدم المصري، ونجم نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح قبل أيام، وكان من بينها ميدالية فضية خاصة بكأس الأمم الإفريقية.

القبض على سارقي فيلا محمد صلاح

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأربعاء، أنّها ألقت القبض على مرتكبي واقعة سرقة فيلا محمد صلاح، بأحدِ التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة، وإعادة المسروقات التي كانت بحوزتهم.

ورغم أنّ الداخلية لم تحدّد اسم اللاعب في بيانها، فإن “رويترز” أكدت نقلاً عن مصادرها المطّلعة أنّ المعنيّ هو نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

يذكر أنّه وبتاريخ، 12 مارس/آذار الجاري، أبلغ مدير أعمال محمد صلاح الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة باكتشافه سرقة بعض محتويات الفيلا الخاصة باللاعب، الكائنة في التجمع الأول بالقاهرة الجديدة.

أرفق بيان الداخلية صورة لمنفذي السرقة، وهما رجلان؛ أحدهما سبق له العمل كحارس أمن بالمجمع السكني المشار إليه، مقيمين بمحافظة الإسماعيلية.

كما أكد البيان أن الواقعة ارتكبت بتاريخ 2 مارس الجاري، أي قبل عشرة أيام من إصدار البلاغ المتعلق بالسرقة.

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وتابع ذات البيان، أنه تم ضبط جميع المسروقات، وهي ميدالية فضية وعدد من الأحذية الرياضية وأجهزة الاستقبال خاصة بالتلفزيون، وقطعة من الكريستال.

وتعود الميدالية الفضية لنهائي كأس الأمم الإفريقية 2017، الذي خسرته مصر أمام الكاميرون، على أرضية ملعب الصداقة بالعاصمة الغابونية ليبرفيل، وانتهى اللقاء بفوز الكاميرون بنتيجة 2-1.

يشار هنا إلى أنه من المنتظر أن يحضر محمد صلاح إلى مصر الأسبوعَ المقبل، حيث يقود منتخب بلاده لمواجهة مالاوي في مباراتين متتاليتين في تصفيات كأس الأمم الإفريقية، وستكون الأولى في القاهرة يوم 24 مارس، والثانية في مالاوي بعدها بأربعة أيام.

أحدهم على معرفة سابقة به .. القبض على لصوص فيلا محمد صلاح في مصر
أحدهم على معرفة سابقة به .. القبض على لصوص فيلا محمد صلاح في مصر

صلاح مع ليفربول ليس صلاح مع المنتخب المصري.. لماذا؟

ويواجه صلاح انتقادات متزايدة لدى مشجعي المنتخب المصري، حيث إنه لم يُتوّج طيلة لعبه مع الفراعنة بأيّ لقب عالمي أو قاري.

فمنذ أول مشاركة دولية لصلاح مع المنتخب المصري وكانت خلال التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2013 ضد السيراليون، لم يعد النجم العالمي بأي لقب عالمي أو قاري كروي إلى بلاده، حتى أنّ خروج مصر من كأس الأمم الأفريقية 2019، المقامة على أرضها، أثار كثيراً من ردود الأفعال ضده.

بعد السيراليون، شارك صلاح في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2014 والتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2015، ولم ينجح المنتخب المصري في التأهل لأي من البطولات الثلاث.

رغم أنه على المستوى الفردي، كان صلاح هدّاف التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2014، بإحرازه 6 أهداف بالمشاركة مع أسامواه جيان ومحمد أبو تريكة.

قبل صلاح، كان محمد أبو تريكة أهم نجم كروي يُعول عليه زملاؤه داخل المستطيل الأخضر لصناعة الفارق والفرص، وأيضاً النهوض بعزيمة الفراعنة حين تحيد في بعض المباريات.

وهو بالفعل ما نتج عنه تتويج مصر بكأس الأمم الأفريقية لثلاث مرات على التوالي (2006-2008-2010)، في سابقة تاريخية كروية قارية، جعلت من مصر المنتخب الذي يهابه كبار القارة السمراء، وجعل من أبو تريكة “علامة فارقة” في تاريخ مصر الكروي.

المصدرفيسبوك، رويترز، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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