“باروكة” أحلام الشامسي من الألماس وتغير كبير في ملامحها.. لن تعرفها (شاهد)

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وطن- تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، مجموعة صور للفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، وهي ترتدي “باروكة” مرصعة بالمجوهرات والألماس، وبدا عدد من اللآلئ على رقبتها.

أحلام الشامسي بباروكة ماسية

الأمر الذي دفع الجمهور للانتقادات تجاه هذا الظهور، رغم عدم تأكّدهم إن كانت تلك المجوهرات ماسيةً أما مجرد زينة عادية.

وشاركت الفنانة أحلام الشامسي، الصورةَ الجديدة لها مع متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وعلّقت باللغة الإنجليزية: «Ahlam in diamonds diamond».

View this post on Instagram A post shared by Ahlam Alshamsi (@ahlamalshamsi)

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصور، فيما تساءل بعضهم عما إذا كانت الفنانة ترتدي ألماس الفعل أم مجرد زينة عادية.

وجاءت تعليقات الجمهور على صور أحلام: «لما أقرر اتنكر في نجفة»، «خصلة من شعرك كفيلة تحل مشاكل بلد كاملة».

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وعلّق آخر ساخراً من الفنانة الإماراتية: “جنون العظمة”.

وقال متابع لأحلام منتقِداً إطلالتها: “دايما الفلوس تجي مع الناس الغلط”.

أحلام الشامسي تعشق المجوهرات

ومن المعروف أنّ أحلام تحب المجوهرات كثيراً، فمثلاً في ألبومها الأخير تمّ تصميم العقد الذي ارتدته خصيصاً لها، وهو يحتوي على الألماس وتبلغ قيمته مليونَي دولار.

أحلام تصرّف كثيراً من الأموال على فنّها وعلى ملابسها، حيث تحرص دائماً على الفساتين الأنيقة والغالية الثمن، ومن بينها فستان ارتدته في 2012 في برنامج أراب أيدول، وتبلغ قيمته مليون و300 ألف دولار.

وكشف موقع celebrity Net Worth، عن ثروة الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي وتمّ تقديرها بمبلغ خيالي يفوق كلّ التوقعات بخلاف ممتلكاتها الخاصة.

وقال الموقع في تقرير له، إنّ ثروة أحلام تصل إلى 25 مليون دولار إلى جانب العديد من الممتلكات الخاصة بها، فهي لديها طائرة خاصة تسافر بها ولديها كثيرٌ من المنازل والقصور بين دبي ولبنان وباريس ولندن، وأسطول من السيارات أيضاً بين بورش ولامبرغيني وغيرها.

أحلام متزوجة من متسابق الراليات القطري، مبارك الهجري، ويتقاسمان معاً في هوس امتلاك الأشياء الثمينة؛ إذ ارتدت في حلقة تتويج محمد عساف، نجم آراب آيدول في عام 2013، عقداً ماسيّاً بلغت قيمته 47 مليون دولار.

وشاركت متابعيها بتصميم العقد وتفاصيله، وهو ما يعتبر أغلى تصميم ماسي من مجوهرات معوّض، وهذا يعود إلى تفرّده في الصنع والتصميم.

وفي سياق آخر، كان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا خلال الساعات القليلة الماضية، مقطعَ فيديو للفنانة أحلام وهي تقبّل يد الفنانة أصالة نصري بشكل عفويّ على الهواء في أثناء حديث الأخيرة عن زوجها خلال نصف نهائي برنامج سعودي أيدول بطريقة عفوية، ما أثار إعجاب جمهورها الذين أشادوا بعفويتها.