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حياتنا

“باروكة” أحلام الشامسي من الألماس وتغير كبير في ملامحها.. لن تعرفها (شاهد)

إطلالة الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي الجديدة عرضتها للانتقادات من قبل جمهورها

كتب خالد الأحمد
باروكة أحلام الشامسي من الألماس watanserb.com
باروكة أحلام الشامسي من الألماس
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وطن- تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، مجموعة صور للفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، وهي ترتدي “باروكة” مرصعة بالمجوهرات والألماس، وبدا عدد من اللآلئ على رقبتها.

أحلام الشامسي بباروكة ماسية

الأمر الذي دفع الجمهور للانتقادات تجاه هذا الظهور، رغم عدم تأكّدهم إن كانت تلك المجوهرات ماسيةً أما مجرد زينة عادية.

وشاركت الفنانة أحلام الشامسي، الصورةَ الجديدة لها مع متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وعلّقت باللغة الإنجليزية: «Ahlam in diamonds diamond».

 

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A post shared by Ahlam Alshamsi (@ahlamalshamsi)

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصور، فيما تساءل بعضهم عما إذا كانت الفنانة ترتدي ألماس الفعل أم مجرد زينة عادية.

وجاءت تعليقات الجمهور على صور أحلام: «لما أقرر اتنكر في نجفة»، «خصلة من شعرك كفيلة تحل مشاكل بلد كاملة».

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وعلّق آخر ساخراً من الفنانة الإماراتية: “جنون العظمة”.

وقال متابع لأحلام منتقِداً إطلالتها: “دايما الفلوس تجي مع الناس الغلط”.

بعد الحلق النجفة.. أحلام تعود لإثارة الجدل بـ باروكة من الألماس في أحدث جلسة تصوير
بعد الحلق النجفة.. أحلام تعود لإثارة الجدل بـ باروكة من الألماس في أحدث جلسة تصوير

أحلام الشامسي تعشق المجوهرات

ومن المعروف أنّ أحلام تحب المجوهرات كثيراً، فمثلاً في ألبومها الأخير تمّ تصميم العقد الذي ارتدته خصيصاً لها، وهو يحتوي على الألماس وتبلغ قيمته مليونَي دولار.

أحلام تصرّف كثيراً من الأموال على فنّها وعلى ملابسها، حيث تحرص دائماً على الفساتين الأنيقة والغالية الثمن، ومن بينها فستان ارتدته في 2012 في برنامج أراب أيدول، وتبلغ قيمته مليون و300 ألف دولار.

وكشف موقع celebrity Net Worth، عن ثروة الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي وتمّ تقديرها بمبلغ خيالي يفوق كلّ التوقعات بخلاف ممتلكاتها الخاصة.

وقال الموقع في تقرير له، إنّ ثروة أحلام تصل إلى 25 مليون دولار إلى جانب العديد من الممتلكات الخاصة بها، فهي لديها طائرة خاصة تسافر بها ولديها كثيرٌ من المنازل والقصور بين دبي ولبنان وباريس ولندن، وأسطول من السيارات أيضاً بين بورش ولامبرغيني وغيرها.

أحلام متزوجة من متسابق الراليات القطري، مبارك الهجري، ويتقاسمان معاً في هوس امتلاك الأشياء الثمينة؛ إذ ارتدت في حلقة تتويج محمد عساف، نجم آراب آيدول في عام 2013، عقداً ماسيّاً بلغت قيمته 47 مليون دولار.

وشاركت متابعيها بتصميم العقد وتفاصيله، وهو ما يعتبر أغلى تصميم ماسي من مجوهرات معوّض، وهذا يعود إلى تفرّده في الصنع والتصميم.

وفي سياق آخر، كان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا خلال الساعات القليلة الماضية، مقطعَ فيديو للفنانة أحلام وهي تقبّل يد الفنانة أصالة نصري بشكل عفويّ على الهواء في أثناء حديث الأخيرة عن زوجها خلال نصف نهائي برنامج سعودي أيدول بطريقة عفوية، ما أثار إعجاب جمهورها الذين أشادوا بعفويتها.

المصدريوتيوب، انستجرام، موقع celebrity Net Worth، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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