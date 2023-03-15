الأميرة إيمان بنت عبدالله لم تتزوج من مسيحي.. منصة تحقيقات تحسم الجدل

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وطن- كشفت منصة التحقيقات الشهيرة “إيكاد” حقيقة ما يتم تداوله منذ فترة، عن ديانة زوج الأميرة إيمان بنت عبدالله، جميل ألكساندر ترميوس، وأنها تزوجت من شاب يوناني يعتنق المسيحية وينتمي للطائفة الأرثوذكسية.

زواج الأميرة إيمان وجدل ديانة زوجها جميل ألكساندر

ويشار إلى أنه بعد زواج الأميرة إيمان، ابنة ملك الأردن عبد الله الثاني، في 12 مارس الجاري، ادعى مغردون أنها تزوجت من شاب مسيحي أرثوذوكسي.

لكن بالبحث وبحسب تقرير لمنصة (إيكاد)، تبين أن عقد قران الأميرة إيمان على الشاب “جميل ألكساندر ترميوس”، تم على الطريقة الإسلامية بحضور إمام الحضرة الهاشمسة الشيخ “أحمد الخلايلة”، وظهر العريس في الفيديوهات يقرأ الفاتحة.

وتابع التقرير أنه ـ بحسب المواقع الإخبارية ـ فإن “جميل ألكساندر” اعتنق الإسلام بعد خطبته رسمياً على الأميرة في يوليو 2022، وغير اسمه من “جيمي ” إلى “جميل”.

وكانت تقارير سابقة قد تحدثت عن أن ديانته الأساسية هي المسيحية، إلا أن الديوان الملكي الأردني لم يوفر أي بيانات حول ذلك.

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ويذكر أن جميل ألكساندر ترميوس، من مواليد 1994 في كاراكاس، عاصمة فنزويلا وله أصول يونانية.

واختتم تقرير منصة “إيكاد” للتحقيقات متسائلا:”فهل حاول بعض المغردين استغلال الحفل لتحقيق نصر سياسي؟”

حفل زفاف الأميرة إيمان بنت عبدالله

وأُقيم حفل زفاف الأميرة إيمان ابنة ملك الأردن على جميل ألكساندر ترميوتس، في بيت الأردن “بيت الملك”، مساء الأحد الماضي.

View this post on Instagram A post shared by Queen Rania Al Abdullah (@queenrania)

وحضر حفل الزفاف عددٌ من أفراد العائلة الهاشمية المالكة، وأفراد عائلة السيد جميل ألكساندر ترميوتس، حسب ما نقلته وسائل الإعلام الأردنية.

وقبل بَدء مراسم الزفاف، استأذنَ إمام الحضرة الهاشمية، أحمد الخلايلة، الملك بعقد قران الأميرة إيمان على السيد جميل ألكساندر.

وكانت الملكة رانيا العبدالله، نشرت قبل يومين لقطات جديدة من حفل زفاف ابنتها الأميرة إيمان، وذلك في مقطع فيديو بثّته عبر حسابها على إنستغرام.

وبعثت الملكة رانيا رسالة مؤثرة لابنتها الأميرة إيمان، قائلة: “حبيبتي إيماني، لم ولن تغادري كياني لا في صحوتي ولا في منامي… في حفظ الله ورعايته”.

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وارتدت الأميرة إيمان في حفل زفافها فستانا أبيض ملكي ناعم، دانتيل من عند الصدر، كما أن الطرحة دانتيل، ووضعت مكياجا ناعما نيود.

وشهد حفل الزفاف الأسطوري حضور الأمراء والأميرات من الأسرة الهاشمية وأبنائهم، إضافة إلى ضيوف مقربين من العائلة المالكة، كزوجة الرئيس المصري انتصار السيسي، والشيخة أمثال آل الصباح من الكويت، وآخرين.

ولي العهد الأمير الحسين يودع شقيقته الأميرة إيمان

كما ودع الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، شقيقته إيمان بكلمات مؤثرة.

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فقال عقب حفل الزفاف في منشور له عبر حسابه الرسمي بمنصة إنستغرام الشهيرة: “ممتن لكل ذكرياتنا معًا، واليوم سعيد بزواجك يا نوّارة العائلة”.

وأضاف ملك الأردن المستقبلي: “كل الأمنيات والدعوات، لكِ إيمان ولجميل، وزواج مبارك بإذن الله. بالرفاه والبنين يا حبيبتي ووفقكِ الله لما فيه الخير”.