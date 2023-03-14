الأربعاء, مارس 15, 2023
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حياتنا

لا تلعب معانا إحنا أكبر لعيبة.. رسالة جديدة من دنيا بطمة (شاهد)

خرجت الأزمة إلى العلن عقب ظهور محمد الترك في مجموعة من مقاطع الفيديو والبث المباشر وهو يعتذر

كتب رفيف عبدالله
لا تلعب معانا إحنا أكبر لعيبة.. رسالة جديدة من دنيا بطمة (شاهد) watanserb.com
دنيا بطمة
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وطن- استعانت الفنانة المغربية دنيا بطمة، بأغنية المطرب الشعبي أحمد العكيدي، لتوجيه رسالة شامتة وتحذيرية.

الهيبة يظلوا هيبة

ونشرت دنيا بطمة فيديو لها وهي تسير بفستان أسود، و نظارات شمسية، وتضع أغنية “الهيبة يظل هيبة”، كخلفية موسيقية.

وتقول الكلمات: “الهيبة يظلوا هيبة، وحضورا حتم الغيبة.. بالك تلعب معانا، إحنا أكبر لعيبة”.

ورجح المتابعون أنها ترد على تهديدات طليقها المنتج البحريني  محمد الترك، والتي أطلقها مؤخراً.

نفسي ثم نفسي

وكتب محمد الترك عبر “سناب شات“: “عندي أفكار لو أطبقها إبليس يصفق لي بس مو فاضي لكم”.

وتابع المنتج البحريني: “المهم نفسي ثم نفسي وطز في كل شي من بعد نفسي”.

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ويتبادل الطليقان دوماً التلميحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى أنغام أغنية “أنا مش فاضلكو” لأحمد شيبة، سبق أن كتبت دنيا: “وأخيراً.. كل يرى الناس بعين طبعه أعتقد مفهومة”.

طلاق دنيا بطمة

وكانت المحكمة الابتدائية بمراكش، قد قضت بطلاق بطمة من الترك، ومنحها حضانة أبنائها.

وأصدرت ذات المحكمة، حكما بحبس المنتج البحريني محمد الترك 3 شهور، وتغريمه 3 آلاف درهم في اتهامه بالتحريض على الفساد في قضية مع زوجته السابقة دنيا بطمة.

وأدانت المحكمة المواطنة المغربية وصال التي كانت معه في قضية خيانته لأم بنتيه، دنيا بطمة، بالحبس لمدة 3 أشهر وغرامة مالية قيمتها 3000 درهم.

دنيا بطمة ومحمد الترك

وحكم على عبدالمغيث المتهم بالتقاط صور ومقاطع مرئية للترك ووصال، لحساب دنيا بطمة، ونشرها دون موافقتهما، بـ3 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.

علامة النصر

وفي أول تعليق على حكم المحكمة بطلاقها من الترك، نشرت دنيا بطمة صورة لها وهي تلوّح بعلامة النصر عبر خاصية “ستوري” بحسابها الرسمي على “انستغرام”.

واكتفت دنيا بطمة برفع إشارة النصر ولم ترفقها بأي تعليق آخر.

وقال محمد الترك في تعليق على حسابه بانستغرام: “مبروك الجولة الأولى.. المعركة لا تربح من الجولة الأولى باقي جولات كثيرة ونفسي طويل” .

وخرجت الأزمة إلى العلن عقب ظهور محمد الترك في مجموعة من مقاطع الفيديو والبث المباشر على منصات التواصل الاجتماعي وهو يعتذر. ويطلب الصلح من زوجته. لكن جميع محاولاته باءت بالفشل أمام إصرار دنيا بطمة على وضع حد لعلاقتهما.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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