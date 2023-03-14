الثلاثاء, مارس 14, 2023
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اقتصاد

البيتكوين تقفز لأعلى مستوياتها منذ يونيو وحققت هذه المكاسب بـ 4 أيام

جاءت هذه القفزة باسعار عملات البيتكوين الإلكترونية على وقع انهيار بنك سيليكون فالي الأسبوع الماضي

كتب خالد الأحمد
ارتفاع اسعار البيتكوين watanserb.com
العملات المشفرة الرئيسية انتعشت في الأيام الأخيرة بعد خطط الولايات المتحدة لمعالجة انهيار بنك وادي السيليكون
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وطن – على مبدأ المثل القائل “مصائب قوم عند قوم فوائد”، قفزت عملة البيتكوين بنسبة ما يصل إلى 9.6٪ 26.533 دولارًا ، وتجاوزت مكاسبها 30 بالمئة في أربعة أيام مع تجاهلها للفوضى في الأسواق العالمية بعد انهيار بنك سيليكون فالي الأسبوع الماضي.

أسعار البتكوين ترتفع

وقالت وكالة”رويترز” في تقرير لها إن العملات المشفرة الرئيسية انتعشت في الأيام الأخيرة من قبل الولايات المتحدة التي أعلنت السلطات فيها عن خطط للحد من تداعيات انهيار بنك وادي السيليكون SVB .

وساعدت إجراءات السلطات على استقرار العملة المستقرة الرئيسية في USDC ، والتي كان لدى مُصدرها Circle ودائع بقيمة 3.3 مليار دولار في SVB. وكان يُنظر إلى استقرار USDC ، ثاني أكبر عملة مستقرة وعامل رئيسي في تداول الرموز الرقمية ، على أنه إيجابي لقطاع التشفير ككل.

أسعار الفائدة

وأظهرت بيانات أسعار المستهلك استمرار ارتفاع التضخم، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر السابق. وقد تؤدي القراءة المتوقعة على نطاق واسع إلى قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بإبطاء أو حتى إيقاف رفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وكانت حظوظ صناعة العملات المشفرة وآفاقها تراجعت بشدة في 2022 بعدما أثار إفلاس بورصة العملات المشفرة (إف.تي.إكس) وشركة (بلوك فاي) قلق المستثمرين وزاد التدقيق على قواعدها التنظيمية.

أصول التشفير الحساسة

وقال رئيس الأبحاث في شركة CoinShares لإدارة الأصول الرقمية جيمس باترفيل: “كانت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين متوافقة مع التوقعات داعمة جدًا لأصول التشفير الحساسة لسعر الفائدة مثل البيتكوين”.

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بينما قال ريتشارد أوشر ، رئيس التداول خارج البورصة في شركة BCB Group لندن للعملات المشفرة ، إن هناك عوامل أخرى ساعدت البيتكوين أيضًا ، مشيرًا إلى تحرك بورصة Binance لتحويل صندوق استرداد الصناعة البالغ قيمته مليار دولار إلى عملات مميزة بما في ذلك البيتكوين.

خسائر بأكثر من 70 مليار دولار

وجاء ارتفاع قيمة عملة بتكوين بعد أيام من تكبد سوق العملات المشفرة خسائر بأكثر من 70 مليار دولار خلال 24 ساعة بعد تراجع العملة الأكبر “بتكوين” دون مستوى 20 ألف دولار، الجمعة، في أدنى مستوى لها في نحو شهرين.

وذلك بعد عمليات بيع في سوق الأسهم الأميركية وانهيار بنك “سيلفرغيت” المقرض الرئيسي لصناعة التشفير بحسب تقرير لموقع “سكاي نيوز“.

المصدررويترز + سكاي نيوز - ترجمة وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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