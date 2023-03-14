البيتكوين تقفز لأعلى مستوياتها منذ يونيو وحققت هذه المكاسب بـ 4 أيام

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وطن – على مبدأ المثل القائل “مصائب قوم عند قوم فوائد”، قفزت عملة البيتكوين بنسبة ما يصل إلى 9.6٪ 26.533 دولارًا ، وتجاوزت مكاسبها 30 بالمئة في أربعة أيام مع تجاهلها للفوضى في الأسواق العالمية بعد انهيار بنك سيليكون فالي الأسبوع الماضي.

أسعار البتكوين ترتفع

وقالت وكالة”رويترز” في تقرير لها إن العملات المشفرة الرئيسية انتعشت في الأيام الأخيرة من قبل الولايات المتحدة التي أعلنت السلطات فيها عن خطط للحد من تداعيات انهيار بنك وادي السيليكون SVB .

وساعدت إجراءات السلطات على استقرار العملة المستقرة الرئيسية في USDC ، والتي كان لدى مُصدرها Circle ودائع بقيمة 3.3 مليار دولار في SVB. وكان يُنظر إلى استقرار USDC ، ثاني أكبر عملة مستقرة وعامل رئيسي في تداول الرموز الرقمية ، على أنه إيجابي لقطاع التشفير ككل.

أسعار الفائدة

وأظهرت بيانات أسعار المستهلك استمرار ارتفاع التضخم، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر السابق. وقد تؤدي القراءة المتوقعة على نطاق واسع إلى قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بإبطاء أو حتى إيقاف رفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وكانت حظوظ صناعة العملات المشفرة وآفاقها تراجعت بشدة في 2022 بعدما أثار إفلاس بورصة العملات المشفرة (إف.تي.إكس) وشركة (بلوك فاي) قلق المستثمرين وزاد التدقيق على قواعدها التنظيمية.

أصول التشفير الحساسة

وقال رئيس الأبحاث في شركة CoinShares لإدارة الأصول الرقمية جيمس باترفيل: “كانت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين متوافقة مع التوقعات داعمة جدًا لأصول التشفير الحساسة لسعر الفائدة مثل البيتكوين”.

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بينما قال ريتشارد أوشر ، رئيس التداول خارج البورصة في شركة BCB Group لندن للعملات المشفرة ، إن هناك عوامل أخرى ساعدت البيتكوين أيضًا ، مشيرًا إلى تحرك بورصة Binance لتحويل صندوق استرداد الصناعة البالغ قيمته مليار دولار إلى عملات مميزة بما في ذلك البيتكوين.

خسائر بأكثر من 70 مليار دولار

وجاء ارتفاع قيمة عملة بتكوين بعد أيام من تكبد سوق العملات المشفرة خسائر بأكثر من 70 مليار دولار خلال 24 ساعة بعد تراجع العملة الأكبر “بتكوين” دون مستوى 20 ألف دولار، الجمعة، في أدنى مستوى لها في نحو شهرين.

وذلك بعد عمليات بيع في سوق الأسهم الأميركية وانهيار بنك “سيلفرغيت” المقرض الرئيسي لصناعة التشفير بحسب تقرير لموقع “سكاي نيوز“.