الثلاثاء, مارس 14, 2023
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حياتنا

أحضان وإذلال وقبلات جماعية.. مصري يصالح زوجته بوساطة عائلة إماراتية (فيديو)

المصريون في الإمارات يشكلون أكبر جالية عربية هناك وأكثر من نصف المصريين مستقرين بالأمارات وعائلتهم من بداية 1990 وما قبل ذلك

كتب رفيف عبدالله
أحضان وقبلات جماعية.. مصري يصالح زوجته بوساطة عائلة إماراتية (فيديو) watanserb.com
لم تتضح ملابسات الفيديو ومكان وقوعه
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وطن– تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق لحظة صلح بين زوجين مصريين، برعاية عائلة إماراتية.

قبلة العجوز!

ويظهر بالفيديو الذي لم تتضح ملابساته، لحظة دخول الزوج بتشجيع من العائلة الإماراتية، لمصالحة زوجته التي كانت تنتظره في الداخل.

ويبدأ الزوج بمحاولة مصافحة زوجته وتقبيلها من رأسها، لكنها تحاول الابتعاد عنه.

ويقوم الرجل الإماراتي فجأة بتقبيل السيدة المصرية من جبينها.

وتخلل المشهد، أمور أخرى غريبة مثل زغاريد الإماراتيات وأغنية “قوم اوقف وانت بتكلمني” للمطرب المصري بهاء سلطان.

الأغنية لا تهدئ النفوس

تلك الأمور التي أثارت موجة سخرية وجدل بين الناشطين، فجاء في التعليقات: ” الشايب ليه قط معه وباسها ؟؟”.

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وفسر متابع الأمر بأنه شعور بالحماس فقط، وكتب: “الشايب تحمس حيل وباس راسها”.

ووافقه آخر شعور الاستغراب: ” فوضى والله فوضى الأغنية مو وقتها والرجال الاماراتي باس راسها”.

الزوج وزوجته

وكتب ناشط: ” الأغنية ما تهدي النفوس”.

ونوهت متابعة إلى عدم إهداء الزوج شيئاً لزوجته، وكتبت: ” شكل قلبها مكسور منه الله لا يعطيه العافية.. لا وداخل ما بيده هدية ولا شي ويبيها ترضى”.

قدسية وخصوصية

وانتقد آخر مشاركة هذه الأمور عبر السوشيال ميديا، وكتب :” والله استحيت وانا مالي دخل … قدسية البيوت وخصوصيتها صارت تباع بحجم المشاهدات .. الله المستعان”.

ووافقته الرأي ناشطة كتبت: “هو فيديو ملهوش اي تلاتين لازمة الصراحة.. يعني الي صور و نزل الفيديو على النت ايه الغرض. الناس بجد اتجننت يعني انا مالي في حياتهم الشخصية يزعلوا و لا يتصالحوا احنا مال اهلنا”.

الإماراتي يقبل رأس الزوجة

وعقب آخر: ” لا حول ولا قوة الا بالله. كل شي صار تصوير . نسأل الله العافية. ربونا شيبانا على الصلح بالستر الله يستر على الجميع. ما صارت حياتنا مكشوفة للجميع صارت الاسر بدون بركة وزاد الحسد والبغض والمشاكل. اللهم سترك فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض”.

ولم يتبين ما إذا كانت العائلة الإماراتية في مصر، أم العكس.

الجدير بالذكر أن المصريين في الإمارات يشكلون أكبر جالية عربية هناك، وأكثر من نصف المصريين مستقرين بالأمارات وعائلتهم من بداية 1990 وما قبل ذلك.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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