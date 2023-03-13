الإثنين, مارس 13, 2023
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The Sun: رمضان قديروف يرتعش ويعاني من صعوبة في التنفس خلال لقاءه بوتين.. هل تعرض للتسمم (فيديو)

تقارير تحدثت عن خشية قديروف من أنه قد تعرض للتسمم، بعد أن ترددت أخبار إصابته بمرض خطير تسبب له بمشاكل في الكلى

كتب فهمي الورغمي
رمضان قديروف watanserb.com
رمضان قديروف
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وطن- ظهر رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، على هامش لقاءه مساء اليوم الإثنين بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مكتبه بالكرملين، في حالة غير طبيعية حيث بدا وكأنه يرتجف بوجه منفوخ وطريقة نطق غير معهودة، حسب ما أفادت وسائل إعلام غربية.

قديروف يرتجف في حضرة بوتين

أكد رمضان قديروف (46 عاما) خلال لقاءه بوتين أن المقاتلين الشيشانيين يؤدون مهامهم بنجاح في أوكرانيا، وشدد على أن قوات بلاده ستظل منخرطة في العملية العسكرية لحين تحقيق النصر النهائي، وفق مانقلت عنه وسائل إعلام روسية.

ولفت الزعيم الشيشاني إلى أن سكان المنطقة التي تنشط فيها قواته يدعمون العملية العسكرية ويعتبرونها ضرورية لتحقيق الأهداف المنشودة، على حد قوله.

لكن وبعيداعن سياق اللقاء أو فحواه، فقد ركزت الصحافة البريطانية على المظهر الخارجي لقديروف ولغة جسده التي وحسب صحيفة “ذا صن The Sun“، تظهر أنه ليست في صحة جيدة على الأقل استنادا إلى ملاحاظات أحد خبرائها، كما تقول.

تُظهر اللقطات قديروف وهو يرتجف بينما كان يتحدث إلى بوتين وجها لوجه، كما أنه يبدو منتفخًا، وهو الذي على الأغلب يؤكد الشائعات المنشترة حول تدهور حالته الصحية في الفترة الأخيرة.

قديروف يرتجف في حضرة بوتين
قديروف يرتجف في حضرة بوتين
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تقول الصحيفة أنه “يمكن ملاحظة قديروف وقد انتفخ جسمه، غير قادر على التحكم في حركاته يديه التي بدأت ترتجف وهو يتحدث إلى بوتين بينما يقرأ من ملاحظات مكتوبة بخط اليد معدة مسبقًا بخط من الحجم الكبير”.

هذا وكشفت ترجمة شاركها الصحفي في “بي بي سي BBC” فرانسيس سكار قال فيها “إن قاديروف يستخدم بشكل متكرر الكلمة الشيشانية “دون don” وهي بباسطة عبارة تستخدم حين لايجد المتكلم مايقوله، حيث يبدو أنه يعاني من مشكلة النطق خلال مواجهة بوتين.

وعلى غرار صحيفة ذا صن وصحفي البي بي سي، غرد “أنطون جيراشينكو“، مستشار وزير الشؤون الداخلية الأوكراني بقوله “لاحظوا شيئين: مدى إحكام قبضة بوتين على الطاولة (وتعبيرات وجهه) وحجم الخط في ملاحظات قاديروف”.

الزعيم الشيشاني رمضان قديروف
الزعيم الشيشاني رمضان قديروف

هل تعرض “ابن بوتين المدلل” للتسميم؟

أثار قديروف، وهو المؤيد الشديد للحرب ضد أوكرانيا، الشهر الماضي الكثير من الجدل عندما غاب عن خطاب “حالة الأمة” لبوتين.

صحيفة ذا صن، وبعد مراجعتها سجل رحلات الطائرة الفاخرة لقديروف، أكدت أن الطائرة قامت بعدة رحلات مؤخرا إلى الإمارات.

وأشارت في السياق إلى أن السبب وراء تلك الرحلات هو استدعاء الزعيم الشيشاني لطبيب بارز من الدولة الخليجية لأنه على حد قول الصحيفة “لا يثق” بأطباء موسكو.

أشارت ذا صن كذلك إلى المزاعم التي تتحدث عن “تعرض قديروف للتسميم”، وهو المصير ذاته الذي واجهه صديقه وحليفه المقرب اللواء “أبتي علاء الدينوف”، 50 عامًا، الشهر الماضي فيما وصفه هو (أي قديروف) بـ “محاولة اغتيال”.

تعرض ابن بوتين المدلل للتسميم
تعرض ابن بوتين المدلل للتسميم

حيث أعلن رمضان قديروف في منشور عبر حسابه الرسمي على تلغرام، عن محاولة تسميم طالت مساعده وقائد قوات “أحمد” الخاصة ونائب قائد الفيلق الثاني بالجيش الروسي أبتي علاء الدينوف، وطمأن حاكم الشيشان متابعيه أولا بأن الحالة الصحية لعلاء الدينوف الآن على ما يرام، ولا شيء يهدد حياته أو صحته.

وقال قديروف “تلقى علاء الدينوف، 8 فبراير، مظروفا به رسالة، اتضح أنها كانت مشبعة بمادة سامة، وحينما شك في ذلك من خلال الرائحة الكاوية والنفاذة اتخذ جميع الإجراءات في الوقت المناسب: قام بتنظيف يديه وغسل تجويفه الأنفي، وكذلك فعل مساعدوه الذين لمسوا المظروف. ولجأ الجميع إلى الكتيبة الطبية”.

المصدرتويتر، صحيفة ذا صن The Sun، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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