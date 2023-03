The Sun: رمضان قديروف يرتعش ويعاني من صعوبة في التنفس خلال لقاءه بوتين.. هل تعرض للتسمم (فيديو)

- Advertisement -

وطن- ظهر رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، على هامش لقاءه مساء اليوم الإثنين بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مكتبه بالكرملين، في حالة غير طبيعية حيث بدا وكأنه يرتجف بوجه منفوخ وطريقة نطق غير معهودة، حسب ما أفادت وسائل إعلام غربية.

أكد رمضان قديروف (46 عاما) خلال لقاءه بوتين أن المقاتلين الشيشانيين يؤدون مهامهم بنجاح في أوكرانيا، وشدد على أن قوات بلاده ستظل منخرطة في العملية العسكرية لحين تحقيق النصر النهائي، وفق مانقلت عنه وسائل إعلام روسية.

ولفت الزعيم الشيشاني إلى أن سكان المنطقة التي تنشط فيها قواته يدعمون العملية العسكرية ويعتبرونها ضرورية لتحقيق الأهداف المنشودة، على حد قوله.

لكن وبعيداعن سياق اللقاء أو فحواه، فقد ركزت الصحافة البريطانية على المظهر الخارجي لقديروف ولغة جسده التي وحسب صحيفة “ذا صن The Sun“، تظهر أنه ليست في صحة جيدة على الأقل استنادا إلى ملاحاظات أحد خبرائها، كما تقول.

تُظهر اللقطات قديروف وهو يرتجف بينما كان يتحدث إلى بوتين وجها لوجه، كما أنه يبدو منتفخًا، وهو الذي على الأغلب يؤكد الشائعات المنشترة حول تدهور حالته الصحية في الفترة الأخيرة.

تقول الصحيفة أنه “يمكن ملاحظة قديروف وقد انتفخ جسمه، غير قادر على التحكم في حركاته يديه التي بدأت ترتجف وهو يتحدث إلى بوتين بينما يقرأ من ملاحظات مكتوبة بخط اليد معدة مسبقًا بخط من الحجم الكبير”.

هذا وكشفت ترجمة شاركها الصحفي في “بي بي سي BBC” فرانسيس سكار قال فيها “إن قاديروف يستخدم بشكل متكرر الكلمة الشيشانية “دون don” وهي بباسطة عبارة تستخدم حين لايجد المتكلم مايقوله، حيث يبدو أنه يعاني من مشكلة النطق خلال مواجهة بوتين.

وعلى غرار صحيفة ذا صن وصحفي البي بي سي، غرد “أنطون جيراشينكو“، مستشار وزير الشؤون الداخلية الأوكراني بقوله “لاحظوا شيئين: مدى إحكام قبضة بوتين على الطاولة (وتعبيرات وجهه) وحجم الخط في ملاحظات قاديروف”.

