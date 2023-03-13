The Sun: رمضان قديروف يرتعش ويعاني من صعوبة في التنفس خلال لقاءه بوتين.. هل تعرض للتسمم (فيديو)

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وطن- ظهر رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، على هامش لقاءه مساء اليوم الإثنين بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مكتبه بالكرملين، في حالة غير طبيعية حيث بدا وكأنه يرتجف بوجه منفوخ وطريقة نطق غير معهودة، حسب ما أفادت وسائل إعلام غربية.

قديروف يرتجف في حضرة بوتين

أكد رمضان قديروف (46 عاما) خلال لقاءه بوتين أن المقاتلين الشيشانيين يؤدون مهامهم بنجاح في أوكرانيا، وشدد على أن قوات بلاده ستظل منخرطة في العملية العسكرية لحين تحقيق النصر النهائي، وفق مانقلت عنه وسائل إعلام روسية.

ولفت الزعيم الشيشاني إلى أن سكان المنطقة التي تنشط فيها قواته يدعمون العملية العسكرية ويعتبرونها ضرورية لتحقيق الأهداف المنشودة، على حد قوله.

لكن وبعيداعن سياق اللقاء أو فحواه، فقد ركزت الصحافة البريطانية على المظهر الخارجي لقديروف ولغة جسده التي وحسب صحيفة “ذا صن The Sun“، تظهر أنه ليست في صحة جيدة على الأقل استنادا إلى ملاحاظات أحد خبرائها، كما تقول.

تُظهر اللقطات قديروف وهو يرتجف بينما كان يتحدث إلى بوتين وجها لوجه، كما أنه يبدو منتفخًا، وهو الذي على الأغلب يؤكد الشائعات المنشترة حول تدهور حالته الصحية في الفترة الأخيرة.

Kadyrov is shaking like a leaf in a wind, and Putin tries to hold on his table. pic.twitter.com/mFGnYbvp2o — (((Tendar))) (@Tendar) March 13, 2023

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تقول الصحيفة أنه “يمكن ملاحظة قديروف وقد انتفخ جسمه، غير قادر على التحكم في حركاته يديه التي بدأت ترتجف وهو يتحدث إلى بوتين بينما يقرأ من ملاحظات مكتوبة بخط اليد معدة مسبقًا بخط من الحجم الكبير”.

هذا وكشفت ترجمة شاركها الصحفي في “بي بي سي BBC” فرانسيس سكار قال فيها “إن قاديروف يستخدم بشكل متكرر الكلمة الشيشانية “دون don” وهي بباسطة عبارة تستخدم حين لايجد المتكلم مايقوله، حيث يبدو أنه يعاني من مشكلة النطق خلال مواجهة بوتين.

Even when addressing Putin, Ramzan Kadryrov’s speech is littered with the Chechen filler word ‘don’ And when he starts reading out his prepared notes (look at the size of the writing), he’s apparently encountering difficulties with Russian pronunciation pic.twitter.com/bJFMgXiyPk — Francis Scarr (@francis_scarr) March 13, 2023

وعلى غرار صحيفة ذا صن وصحفي البي بي سي، غرد “أنطون جيراشينكو“، مستشار وزير الشؤون الداخلية الأوكراني بقوله “لاحظوا شيئين: مدى إحكام قبضة بوتين على الطاولة (وتعبيرات وجهه) وحجم الخط في ملاحظات قاديروف”.

Kadyrov met with Putin to tell him how great Chechnya republic is doing and how much it supports the "special military operation" Note two things:

– how tightly Putin grips the table (and his facial expression)

– the font size on Kadyrov's notes. pic.twitter.com/Sjhoy9bmQ6 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 13, 2023

هل تعرض “ابن بوتين المدلل” للتسميم؟

أثار قديروف، وهو المؤيد الشديد للحرب ضد أوكرانيا، الشهر الماضي الكثير من الجدل عندما غاب عن خطاب “حالة الأمة” لبوتين.

صحيفة ذا صن، وبعد مراجعتها سجل رحلات الطائرة الفاخرة لقديروف، أكدت أن الطائرة قامت بعدة رحلات مؤخرا إلى الإمارات.

وأشارت في السياق إلى أن السبب وراء تلك الرحلات هو استدعاء الزعيم الشيشاني لطبيب بارز من الدولة الخليجية لأنه على حد قول الصحيفة “لا يثق” بأطباء موسكو.

أشارت ذا صن كذلك إلى المزاعم التي تتحدث عن “تعرض قديروف للتسميم”، وهو المصير ذاته الذي واجهه صديقه وحليفه المقرب اللواء “أبتي علاء الدينوف”، 50 عامًا، الشهر الماضي فيما وصفه هو (أي قديروف) بـ “محاولة اغتيال”.

أعلن قائد قوات "أحمد" الشيشانية الخاصة، #آبتي_علاء_الدينوف، في مقابلة مع قناة "روسيا 24" عن عودته إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة وتماثله للشفاء بعد تعرضه للتسميم الشهر الماضي.

وقتا طويلا".

للتذكير تم تسميمه بضرف كان موجه لقاديروف زعيم #الشيشان#روسيا pic.twitter.com/xE4eVCPdIW — MOKHTAROV SOKINOVITC (@sokinovitc) March 7, 2023

حيث أعلن رمضان قديروف في منشور عبر حسابه الرسمي على تلغرام، عن محاولة تسميم طالت مساعده وقائد قوات “أحمد” الخاصة ونائب قائد الفيلق الثاني بالجيش الروسي أبتي علاء الدينوف، وطمأن حاكم الشيشان متابعيه أولا بأن الحالة الصحية لعلاء الدينوف الآن على ما يرام، ولا شيء يهدد حياته أو صحته.

وقال قديروف “تلقى علاء الدينوف، 8 فبراير، مظروفا به رسالة، اتضح أنها كانت مشبعة بمادة سامة، وحينما شك في ذلك من خلال الرائحة الكاوية والنفاذة اتخذ جميع الإجراءات في الوقت المناسب: قام بتنظيف يديه وغسل تجويفه الأنفي، وكذلك فعل مساعدوه الذين لمسوا المظروف. ولجأ الجميع إلى الكتيبة الطبية”.