طفلتان خطفتا الأنظار في حفل زفاف الأميرة إيمان بنت الملك عبدالله.. من هما؟ (فيديو)

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وطن – جذبت طفلتان صغيرتان، الأنظار في حفل زفاف الأميرة إيمان بنت العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، خلال حفل زفافها على جميل ألكساندر.

وبثت وسائل إعلام أردنية لقطات تُظهر الطفلتين وهما ترافقان الأميرة إيمان لحظة دخولها لمقر الاحتفال رفقة شقيقها الأمير الحسين، وتسيران خلفهما، وهما تحملان الزهور.

من هما الطفلتان؟

والطفلتان هما راية ونسمة، ابنتا الأميرة آية بنت فيصل، وحفيدتا الأمير فيصل بن الحسين، علما بأن الملك عبدالله الثاني هو عم الأميرة آية.

ورُزقت الأميرة آية بابنتها الكبرى راية في عام 2016 وذلك بعد أن تزوجت من السيد محمد طلال الحلواني في حفل زفاف حضره الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا العبد الله، فيما رزقت الأميرة آية بابنتها الثانية نسمة بعدما ابنتها الأولى راية.

حفل زفاف الأميرة إيمان

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واحتفلت الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، بزفافها على جميل ألكساندر ترميوتس؛ وذلك في بيت الأردن “بيت الملك”.

وارتدت الأميرة إيمان فستانا أبيض ملكي ناعم، دانتيل من عند الصدر، كما أن الطرحة دانتيل، ووضعت مكياجا ناعما نيود.

وحضر حفل الزفاف إلى جانب الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله، شقيقا الأميرة إيمان؛ ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله؛ الأمير هاشم بن عبدالله، وهما من شهدا على عقد القران، بالإضافة إلى الأميرة رجوة السيف مخطوبة ولي العهد، والأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني .

ومن العائلة الهاشمية، حضر الحفل عدد من أصحاب الأمراء والأميرات، حيث تواجد كل من الأميرة منى الحسين جدة الأميرة إيمان، الأمير الحسن بن طلال عم الملك عبدالله الثاني، الأميرة ثروت الحسن، الأميرة بسمة بنت طلال عمةالملك، الأمير فيصل بن الحسين، الأميرة زينة الفيصل، الأمير علي بن الحسين، والأميرة ريم العلي، الأمير هاشم بن الحسين، الأميرة عالية بنت الحسين، الأميرة عائشة بنت الحسين، الأميرة زين بنت الحسين، الأميرة راية بنت الحسين، الأميرة آية بنت فيصل الحسين وزوجها محمد الحلواني، الأمير عمر بن فيصل، الأميرة عائشة بنت فيصل، الأميرة سارة بنت فيصل.

ومن عائلة جميل ترميوتس حضر كل من، والده ألكساندر ترميوس، ووالدته كورينا هيرنانديز ترميوتس، وشقيقته أليكسا ترميوتس، وشقيقه أليخاندرو ترميوتس، وجدته كارمن إلينا هيرنانديز.

ظهور نادر لكريمة الرئيس عبد الفتاح #السيسي

الآنسة آية السيسي برفقة والدتها السيدة #انتصار_السيسي من حفل زفاف #الاميرة_ايمان كريمة ملك الأردن عبد الله بن الحسين

ذكرت مذيعات الحفل أن ثمة علاقة صداقة قوية تجمع بين عائلة ملك الأردن وعائلة الرئيس عبد الفتاح السيسي#مصر_معشوقتي🇪🇬💞 pic.twitter.com/hpUgouoMj6 — #مصر_معشوقتي🇪🇬💞 الحمد لله على نعمة مصر ♥️🇪🇬♥️ (@yamasryaomy22) March 12, 2023

كلمات مؤثرة من الملكة رانيا

ووجهت الملكة رانيا العبد الله، ملكة الأردن وقرينة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، كلمات مؤثرة لابنتها الأميرة ايمان بنت عبدالله الثاني، في حفل زفافها.

وقالت الملكة رانيا: “كأنه الأمس، يوم ازدانت الدار بقدوم أميرتنا، حملكِ أبوكِ في عينيه قبل ذراعيه… تشبهينه حين تبتسمين، حين تضحك عيناكِ، وحين يفيض قلبكِ بالحنان. حصة أبوكِ أنت يا إيــمان، فيكِ أجمل صفات الأخت الكبرى، تحيطين إخوتكِ حولكِ بالحب، صديقة الحسين وحبيبة هاشم وتوأم روح سلمى”.

وأضافت: “ما زلت أذكر كيف كنتِ تسارعين وتمدين يدكِ الصغيرة وتطلبين “واحدة لحسين” كلما أعطيتكِ قطعة من الحلوى، أحمد الله كل يوم بأن وهبني بنتاً لها حظ في الأخلاق، وحظ في الطيب والطلة، وحظ في محبة الناس. كم أنا فخورة بكِ، بتواضعكِ وحنانكِ، وصفاء روحك، وها أنا اليوم يا إيمان “أم العروس”، قلبي يزفكِ بالزغاريد، ممتلئ بالرضى عليكِ، وفي عيني دمعة وطَيْفان… جَدُّكِ وجَدُّكِ، ربّ اغفر لهما وارحمهما وأكرم نزلهما. أكاد أراهما والفرح يرقص بينهما، يتمازحان ويضحكان تماماً كما كانا ليلة فَرَحِنا والدكِ وأنا”.