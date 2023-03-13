الإثنين, مارس 13, 2023
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طفلتان خطفتا الأنظار في حفل زفاف الأميرة إيمان بنت الملك عبدالله.. من هما؟ (فيديو)

الطفلتان شوهدتا تسيران خلف الأميرة إيمان وبرفقتها الأمير الحسين وهما تحملان الزهور

كتب فهمي الورغمي
حفل زفاف الأميرة ايمان watanserb.com
حفيدتا الأمير فيصل بن الحسين ترافقان الأميرة إيمان أثناء دخلوها رفقة شقيقها الحسين إلى قاعة الحفل
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وطن – جذبت طفلتان صغيرتان، الأنظار في حفل زفاف الأميرة إيمان بنت العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، خلال حفل زفافها على جميل ألكساندر.

وبثت وسائل إعلام أردنية لقطات تُظهر الطفلتين وهما ترافقان الأميرة إيمان لحظة دخولها لمقر الاحتفال رفقة شقيقها الأمير الحسين، وتسيران خلفهما، وهما تحملان الزهور.

من هما الطفلتان؟

والطفلتان هما راية ونسمة، ابنتا الأميرة آية بنت فيصل، وحفيدتا الأمير فيصل بن الحسين، علما بأن الملك عبدالله الثاني هو عم الأميرة آية.

ورُزقت الأميرة آية بابنتها الكبرى راية في عام 2016 وذلك بعد أن تزوجت من السيد محمد طلال الحلواني في حفل زفاف حضره الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا العبد الله، فيما رزقت الأميرة آية بابنتها الثانية نسمة بعدما ابنتها الأولى راية.

حفل زفاف الأميرة إيمان

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واحتفلت الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، بزفافها على جميل ألكساندر ترميوتس؛ وذلك في بيت الأردن “بيت الملك”.

وارتدت الأميرة إيمان فستانا أبيض ملكي ناعم، دانتيل من عند الصدر، كما أن الطرحة دانتيل، ووضعت مكياجا ناعما نيود.

وحضر حفل الزفاف إلى جانب الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله، شقيقا الأميرة إيمان؛ ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله؛ الأمير هاشم بن عبدالله، وهما من شهدا على عقد القران، بالإضافة إلى الأميرة رجوة السيف مخطوبة ولي العهد، والأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني .

ومن العائلة الهاشمية، حضر الحفل عدد من أصحاب الأمراء والأميرات، حيث تواجد كل من الأميرة منى الحسين جدة الأميرة إيمان، الأمير الحسن بن طلال عم الملك عبدالله الثاني، الأميرة ثروت الحسن، الأميرة بسمة بنت طلال عمةالملك، الأمير فيصل بن الحسين، الأميرة زينة الفيصل، الأمير علي بن الحسين، والأميرة ريم العلي، الأمير هاشم بن الحسين، الأميرة عالية بنت الحسين، الأميرة عائشة بنت الحسين، الأميرة زين بنت الحسين، الأميرة راية بنت الحسين، الأميرة آية بنت فيصل الحسين وزوجها محمد الحلواني، الأمير عمر بن فيصل، الأميرة عائشة بنت فيصل، الأميرة سارة بنت فيصل.

ومن عائلة جميل ترميوتس حضر كل من، والده ألكساندر ترميوس، ووالدته كورينا هيرنانديز ترميوتس، وشقيقته أليكسا ترميوتس، وشقيقه أليخاندرو ترميوتس، وجدته كارمن إلينا هيرنانديز.

كلمات مؤثرة من الملكة رانيا

ووجهت الملكة رانيا العبد الله، ملكة الأردن وقرينة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، كلمات مؤثرة لابنتها الأميرة ايمان بنت عبدالله الثاني، في حفل زفافها.

وقالت الملكة رانيا: “كأنه الأمس، يوم ازدانت الدار بقدوم أميرتنا، حملكِ أبوكِ في عينيه قبل ذراعيه… تشبهينه حين تبتسمين، حين تضحك عيناكِ، وحين يفيض قلبكِ بالحنان. حصة أبوكِ أنت يا إيــمان، فيكِ أجمل صفات الأخت الكبرى، تحيطين إخوتكِ حولكِ بالحب، صديقة الحسين وحبيبة هاشم وتوأم روح سلمى”.

وأضافت: “ما زلت أذكر كيف كنتِ تسارعين وتمدين يدكِ الصغيرة وتطلبين “واحدة لحسين” كلما أعطيتكِ قطعة من الحلوى، أحمد الله كل يوم بأن وهبني بنتاً لها حظ في الأخلاق، وحظ في الطيب والطلة، وحظ في محبة الناس. كم أنا فخورة بكِ، بتواضعكِ وحنانكِ، وصفاء روحك، وها أنا اليوم يا إيمان “أم العروس”، قلبي يزفكِ بالزغاريد، ممتلئ بالرضى عليكِ، وفي عيني دمعة وطَيْفان… جَدُّكِ وجَدُّكِ، ربّ اغفر لهما وارحمهما وأكرم نزلهما. أكاد أراهما والفرح يرقص بينهما، يتمازحان ويضحكان تماماً كما كانا ليلة فَرَحِنا والدكِ وأنا”.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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