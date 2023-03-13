الإثنين, مارس 13, 2023
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تسريب بند خطير من الاتفاق السعودي الإيراني.. تنازلات قدمتها الرياض بشأن حرب اليمن

البند نشره الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين ويتعلق بتقديم تنازلات سعودية للحوثيين في إطار الاتفاق السعودي الإيراني

كتب خالد السعدي
الاتفاق السعودي الإيراني watanserb.com
أعلنت السعودية وإيران إعادة العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح سفارتيهما في كلا البلدين
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وطن – كشف الصحفي الإسرائيلي البارز إيدي كوهين، عن بند مُسرب من الاتفاق السعودي الإيراني الذي جرى التوصل إليه مؤخرا، وأشّر لوضعية سياسية جديدة في المنطقة.

ويُظهر البند الذي يتحدث عنه إيدي كوهين، ما يمكن اعتبارها تنازلات سعودية لجماعة الحوثي التي تقاتل السعودية في اليمن بدعم من إيران.

وتحت عنوان “تسريب خاص”، قال كوهين في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر“: “بند من بنود الاتفاق الفارسي 🇮🇷 السعودي 🇸🇦 برعاية الحزب الشيوعي الصيني هو عدم مس سلاح الفصائل والأحزاب الشيعية المسلحة في الدول العربية وعدم تدخل كلا الطرفين إلا إذا طلب رئيس الدولة ذلك وإنهاء الحرب في اليمن ودفع تعويضات مالية لحكومة الحوثي في صنعاء”.

اتفاق سعودي إيراني

وكانت إيران والسعودية قد أعلنتا يوم الجمعة، الاتفاق على إعادة العلاقات الدبلوماسية، وإعادة فتح سفارتيهما في كلا البلدين، بعد 7 سنوات من التوترات بين البلدين، وذلك بوساطة صينية.

وأعطى الاتفاق آمالا حول إعطاء دفعة قوية لجهود إرساء السلام في اليمن وإنهاء حرب مدمرة وضعت أحد أفقر بلدان العالم، على حافة الانهيار الشامل.

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ولعبت إيران دورا سلبيا جدا في الأزمة اليمنية من خلال تسليح المتمردين الحوثيين، فيما تؤكد مصادر عربية وغربية أن مفتاح حل الأزمة يبقى بيد طهران وأن ميليشيا الحوثي لا تملك قرار استمرار الحرب أو إنهائها.

ويعاني اليمن حربا بدأت عقب انقلاب الحوثيين على السلطة بقوة السلاح والسيطرة على العاصمة صنعاء وعدة محافظات نهاية 2014، بإسناد من قوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي قتل في 2017، بمواجهات مع مسلحي الجماعة إثر انتهاء التحالف بينهما.

وازدادت حدة النزاع منذ مارس/اذار 2015، بعد أن تدخل تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية دعما للشرعية في مواجهة انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران.

إيران تتحدث عن إمكانية لوقف حرب اليمن

وفي أعقاب تلك الخطوة، قالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة إن التوصل إلى اتفاق مع السعودية لإعادة العلاقات الثنائية، سيسهم في التوصل إلى تسوية سياسية تنهي الحرب في اليمن.

وأضافت البعثة الإيرانية في بيان، أن الاتفاق مع السعودية سيسرع الجهود لتجديد اتفاق وقف إطلاق النار، ويسهم في بدء حوار وطني وتشكيل حكومة وطنية شاملة في اليمن.

تعليق الحوثيين على الاتفاق السعودي الإيراني

كما علّق محمد عبدالسلام المتحدث باسم جماعة “أنصار الله” اليمنية (الحوثيون)، على الاتفاق السعودي الإيراني، قائلا إن المنطقة بحاجة لعودة العلاقات الطبيعية بين دولها.

وقال عبدالسلام، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، دون ذكر الاتفاق السعودي الإيراني صراحة، إن “المنطقة بحاجة لعودة العلاقات الطبيعية بين دولها، تسترد بها الأمة الإسلامية أمنها المفقود نتيجة التدخلات الأجنبية وعلى رأسها الصهيوأمريكية، التي عملت على الاستثمار في الخلافات الإقليمية واتخذت الفزاعة الإيرانية لإثارة النزاعات وللعدوان على اليمن”.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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