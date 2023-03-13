إليسا تكشف كواليس أغنيتها بمناسبة زواج الأميرة إيمان بإطلالة كشفت صدرها حتى بطنها!

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وطن– كشفت الفنانة اللبنانية “إليسا” كواليسَ تحضير أغنيتها بمناسبة زواج الأميرة “إيمان”، ابنة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، على رجل الأعمال الفنزويلي الأصل، جميل ألكساندر ترميوتس، والتي كانت من كلمات وألحان الفنان مروان خوري.

وفي حديثها لقناة “one tv” اللبنانية، قالت الفنانة “إليسا“، إن الملكة رانيا العبدالله هي مَن طلبت الأغنية، وإنها وزميلَها مروان خوري قدّما هذه الأغنية بناءً على رغبتها.

وعبّرت “إليسا” عن حبّها الشديد للمكلة رانيا، مؤكّدةً أنّها ومروان خوري قدّما الأغنية هديةً بدون أيّ مقابل، لأن الملكة رانيا كانت ترغب بتعاون إليسا ومروان لعمل أغنية خاصة بابنتها إيمان.

كما عبّرت الفنانة اللبنانية إليسا عن “انبساطها” هي ومروان خوري، بالأغنية وبالفيديو الذي تمّت منتجته على الأغنية، والذي نشرته الملكة عبر حسابها على انستغرام.

ظهور إليسا والحديث عن الأغنية بزيٍّ جريء، أثار استياء المغردين الذين عبّروا عن استيائهم من الفستان الذي ارتدته.

حفل إليسا في الدومينيكان

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ويبدو أنّ تصريحات إليسا عن أغنيتها للأميرة الأردنية إيمان، قد أدلت بها في أثناء إقامتها حفلاً في دولة الدومينيكان، حيث ظهرت بفستان ورديّ كشف جزءاً كبيراً من صدرها، بالإضافة إلى كشفه جزءاً من جوانب جسدها.

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انتقادات المغردين لإطلالة إليسا

ظهور “إليسا” بهذا الشكل، كان سبباً في انتقادها من قبل المغردين، حيث قالت إحداهن: “لابسة من غير هدوم”.

لابسة من غير هدوم 🤩 — Kat (@mo8tarebah) March 12, 2023

وعبّرت المغردة “عفاف” عن استيائها من مظهر إليسا بالقول: “هاي مش ناويه تضبهم شوي”.

هاي مش ناويه تضبهم شوي — 🇱🇧💗🇵🇸 ♎ عفاف ‎‎♎ (@MutlaqAfaf) March 12, 2023

وقال نبيل ماجري: “سلام قولا من رب رحيم.. كتير التجميل مش ضابط في فمها و مبينه كبرانه كتير”.

سلام قولا من رب رحيم.. كتير التجميل مش ضابط في فمها و مبينه كبرانه كتير — Mejei nebil (@MejriiNebil) March 12, 2023

وقال آخر: “مسخ . سبحان الله”.

مسخ . سبحان الله — polaisp (@Aseep345013522) March 12, 2023

الملكة رانيا تفاجئ الجميع

وكانت الملكة رانيا العبدالله، قد فاجأت الجميع قبل أيام، بنشرها فيديواً لمشاهد لابنتها الأميرة العروس إيمان منذ طفولتها وحتى أيام ما قبل عقد القران، واللافت كان صوت النجمة اللبنانية إليسا في خلفية الفيديو.

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إليسا ومروان خوري

وشكرت الملكة رانيا الفنانة إليسا على إهدائها الأغنية الخاصة لابنتها إيمان، كما شكرت الفنان اللبناني مروان خوري على التلحين وكلمات الأغنية.

وكتبت الملكة رانيا عبر صفحتها الشخصية على “إنستغرام“: “بعد أسبوع إن شاء الله بشوفك عروس حوطتك باسم الله يا إيمان، يا ريحانة الدار الله يوفقك وينور دربك”.

وتابعت تقول: “شكراً للفنانة المبدعة إليسا على الإهداء، وللفنان القدير مروان خوري على الكلمات والألحان، صوت شجي وكلمات معبرة تلامس القلب”.