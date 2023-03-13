الإثنين, مارس 13, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتناإليسا تكشف كواليس أغنيتها بمناسبة زواج الأميرة إيمان بإطلالة كشفت صدرها حتى...
حياتنا

إليسا تكشف كواليس أغنيتها بمناسبة زواج الأميرة إيمان بإطلالة كشفت صدرها حتى بطنها!

الملكة رانيا العبدالله كانت قد فاجأت الجميع بنشرها فيديواً لمشاهد لابنتها الأميرة العروس إيمان منذ طفولتها وحتى أيام ما قبل عقد القران، وكان صوت النجمة اللبنانية إليسا في خلفية الفيديو

كتب سالم حنفي
أغنية إليسا للأميرة إيمان watanserb.com
الفنانة اللبنانية إليسا
- Advertisement -

وطن– كشفت الفنانة اللبنانية “إليسا” كواليسَ تحضير أغنيتها بمناسبة زواج الأميرة “إيمان”، ابنة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، على رجل الأعمال الفنزويلي الأصل، جميل ألكساندر ترميوتس، والتي كانت من كلمات وألحان الفنان مروان خوري.

وفي حديثها لقناة “one tv” اللبنانية، قالت الفنانة “إليسا“، إن الملكة رانيا العبدالله هي مَن طلبت الأغنية، وإنها وزميلَها مروان خوري قدّما هذه الأغنية بناءً على رغبتها.

وعبّرت “إليسا” عن حبّها الشديد للمكلة رانيا، مؤكّدةً أنّها ومروان خوري قدّما الأغنية هديةً بدون أيّ مقابل، لأن الملكة رانيا كانت ترغب بتعاون إليسا ومروان لعمل أغنية خاصة بابنتها إيمان.

كما عبّرت الفنانة اللبنانية إليسا عن “انبساطها” هي ومروان خوري، بالأغنية وبالفيديو الذي تمّت منتجته على الأغنية، والذي نشرته الملكة عبر حسابها على انستغرام.

ظهور إليسا والحديث عن الأغنية بزيٍّ جريء، أثار استياء المغردين الذين عبّروا عن استيائهم من الفستان الذي ارتدته.

حفل إليسا في الدومينيكان

- Advertisement -

ويبدو أنّ تصريحات إليسا عن أغنيتها للأميرة الأردنية إيمان، قد أدلت بها في أثناء إقامتها حفلاً في دولة الدومينيكان، حيث ظهرت بفستان ورديّ كشف جزءاً كبيراً من صدرها، بالإضافة إلى كشفه جزءاً من جوانب جسدها.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by One TV (@onetvlebanon)

انتقادات المغردين لإطلالة إليسا

ظهور “إليسا” بهذا الشكل، كان سبباً في انتقادها من قبل المغردين، حيث قالت إحداهن: “لابسة من غير هدوم”.

وعبّرت المغردة “عفاف” عن استيائها من مظهر إليسا بالقول: “هاي مش ناويه تضبهم شوي”.

وقال نبيل ماجري: “سلام قولا من رب رحيم.. كتير التجميل مش ضابط في فمها و مبينه كبرانه كتير”.

وقال آخر: “مسخ . سبحان الله”.

الملكة رانيا تفاجئ الجميع

وكانت الملكة رانيا العبدالله، قد فاجأت الجميع قبل أيام، بنشرها فيديواً لمشاهد لابنتها الأميرة العروس إيمان منذ طفولتها وحتى أيام ما قبل عقد القران، واللافت كان صوت النجمة اللبنانية إليسا في خلفية الفيديو.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Queen Rania Al Abdullah (@queenrania)

إليسا ومروان خوري

وشكرت الملكة رانيا الفنانة إليسا على إهدائها الأغنية الخاصة لابنتها إيمان، كما شكرت الفنان اللبناني مروان خوري على التلحين وكلمات الأغنية.

وكتبت الملكة رانيا عبر صفحتها الشخصية على “إنستغرام“: “بعد أسبوع إن شاء الله بشوفك عروس حوطتك باسم الله يا إيمان، يا ريحانة الدار الله يوفقك وينور دربك”.

وتابعت تقول: “شكراً للفنانة المبدعة إليسا على الإهداء، وللفنان القدير مروان خوري على الكلمات والألحان، صوت شجي وكلمات معبرة تلامس القلب”.

المصدرتويتر + انستغرام - رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
اقرأ أيضاً
حياتنا

زفاف الأميرة إيمان.. هذه أسعار فساتين كل من الملكة رانيا ورجوة آل سيف والعروس!

حياتنا

طفلتان خطفتا الأنظار في حفل زفاف الأميرة إيمان بنت الملك عبدالله.. من هما؟ (فيديو)

الهدهد

جمال رجوة آل سيف خطيبة الحسين لفت الأنظار بحفل زفاف الأميرة إيمان

الهدهد

الملكة رانيا متأثرة وكادت تبكي في وداع الأميرة إيمان بحفل زفافها (شاهد)

الهدهد

آية السيسي تمضغ العلكة وتتصرف بغرابة في حفل زفاف الأميرة إيمان

الهدهد

كواليس حفل زفاف الأميرة إيمان وزوجها جميل ألكساندر اعتنق الإسلام (شاهد)

حياتنا

إليسا وهيفاء وهبي معاً في قطر.. تنافس على إبراز المفاتن وكشف الصدر! (شاهد)

الهدهد

غياب الأميرة سلمى عن حفل حناء شقيقتها الأميرة إيمان.. مصدر يكشف السبب! (شاهد)

حياتنا

أول ظهور لحماة الأمير الحسين والدة رجوة آل سيف (شاهد)

حياتنا

الأميرة إيمان تتألق في حفل حنتها.. وظهور مميز لـ “رجوة آل سيف” (شاهد)

الهدهد

أسطوري.. فستان زفاف الأميرة إيمان والملكة رانيا تضع اللمسة الأخيرة

حياتنا

إليسا ترقص بفستان مكشوف الصدر وترفع حماس الحضور: “يلا شباب” (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

عصابة تحاول اختطاف وافد أردني في الكويت.. تمكن من الهروب عاريا

تشكيلة إنتر ميلان ضد بورتو والتوقيت في دوري أبطال أوروبا 2023

لمستخدمي آيفون..3 تطبيقات شائعة تستهلك مساحة تخزين هاتفك

مكايدة سياسية.. مصر تغير اسم محور الملك سلمان إلى الفريق كمال عامر!

نجمة “صراع العروش” تثير غضب متابعيها بعد نشرها هذه الصورة.. لن تتوقع بشاعتها! (شاهد)

هل البكاء مفيد لصحتك؟

شاب سوري يقتل والده ويدفنه بحديقة المنزل ثم يبلغ والدته

زفاف الأميرة إيمان.. هذه أسعار فساتين كل من الملكة رانيا ورجوة آل سيف والعروس!

رئيس برشلونة لابورتا يرد بتغريدة نارية على شكوى ريال مدريد

صحيفة سويسرية تزعم تجسس قطر على المدعي العام السويسري السابق والدوحة ترد

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC