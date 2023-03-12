الأحد, مارس 12, 2023
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كواليس حفل زفاف الأميرة إيمان وزوجها جميل ألكساندر اعتنق الإسلام (شاهد)

احتفلت العائلة الملكية الأردنية، مساء اليوم الأحد، بحفل زفاف الأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني، على السيد جميل ألكساندر ترميوتس

كتب فهمي الورغمي
حفل زفاف الأميرة إيمان watanserb.com
حفل زفاف الأميرة إيمان
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وطن- شهدت المملكة الأردنية مساء اليوم، الأحد، احتفاء واسعا بحفل زفاف ابنة العاهل الأردني الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني، على السيد جميل ألكساندر ترميوتس، وقد حضر الحفل أفراد العائلة المالكة وعائلة العريس.

حفل زفاف الأميرة إيمان بنت عبدالله

وشاركت الصفحة الرسمية للديوان الملكي الأردني مراسم انطلاق زفاف الأميرة إيمان، عبر موقع فيسبوك، وأطلت الأميرة بفستان أبيض ناعم مع طرحة طويلة للمرة الأولى من داخل بيت الأردن وهو القصر الخاص للملك عبدالله والملكة رانيا.

تم استقبال الضيوف الذين حضروا عقد القران وحفل الزفاف بحضور الملكة رانيا، زوجة الملك عبد الله الثاني، ملك الأردن.

وكان من بين الحضور الأمير حسن، عم الملك، والأميرة منى، والدة الملك، وأفراد عائلة الملك عبد الله والملكة رانيا، والآنسة رجوة، خطيبة ولي العهد، الأمير الحسين، وعائلة جميل ألكساندر ترميوتس.

حضر جميع أفراد العائلة الملكية حفل الزفاف، وظهر الأمير هاشم برفقة شقيقته الأميرة سلمى في بعض الصور الملتقطة للاحتفال، إضافةً إلى حضور العائلات الملكية في بعض الدول العربية.

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تم تداول مقاطع فيديو تظهر أبرز لحظات الحفل، بما في ذلك لحظة وصول الأميرة إيمان إلى قاعة عقد القران، حيث رافقها شقيقها ولي العهد الأمير الحسين.

ويؤكد عقد القران على الطريقة الإسلامية بحضور الدكتور أحمد الخلايلة، أن زوج الأميرة إيمان بنت عبدالله، جميل ألكساندر قد اعتنق الإسلام.

وكانت تقارير سابقة قد تحدثت عن ديانة جميل هي المسيحية ويدل على ذلك اسمه، لافتة إلى أنه غير ديانته ودخل الإسلام للزواج من الأميرة الهاشمية، بينما لم يوفر الديوان الملكي أي بيانات بشأن ديانة جميل ألكساندر وإن كان مسلم في الأصل قبل خطوبته من الأميرة إيمان أم لا؟

عقد قران الأميرة إيمان بنت عبد الله الثانى بحضور أفراد العائلة المالكة
عقد قران الأميرة إيمان بنت عبد الله الثانى بحضور أفراد العائلة المالكة

الأمير حسين يزف شقيقته الأميرة إيمان لعريسها جميل ألكساندر

زف ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله شقيقته الأميرة إيمان إلى قاعة الحفل عند خروجها من قصر الأردن، ليبدأ امام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة بمراسم عقد القران بعد استئذان الملك والذي وقع على العقد وكيلا عن العروس.

عقد قران الأميرة إيمان على جميل ألكساندر ترميوتس، حضره عدد من الشهود، على رأسهم ولي العهد الأمير الحسين. وكان الشاهد الثاني الأمير هاشم.

وبعد عقد القران قرأ الحضور الفاتحة وقام العروسان بتبديل الخواتم، ثم انطلقت زغاريد الفرح في بيت الأردن بعد “مهاهاة” شعبية، وبارك والدا العروس جلالة الملك عبدالله والملكة رانيا لابنتهما الأميرة ايمان.

ووسط اجواء العرس الأردني، اصطف حرس الشرف الملكي لاستقبال العروسين، فيما زفت فرقة معان للفلكلور العروسين بأغان شعبية.

ثم توجه العروسان الى قاعة أخرى وقاما بقطع “كعكة العرس” بحضور جلالة الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله.

الملك عبدالله الثاني عبر عن سعادته في زفاف ابنته، وظهر وهو يحتضن كريمته الأميرة إيمان بعد عقد القران.

ولي عهد الأردن يزف شقيقته الأميرة إيمان بنت عبدالله
ولي عهد الأردن يزف شقيقته الأميرة إيمان بنت عبدالله

حضور رفيع المستوى

وصل إلى حفل الزفاف الأمير الحسن بن طلال والأميرة ثروت، والأميرة سارة فيصل والأمير حسين ميرزا، والأميرة لمى والأميرة زينة والأمير راشد بن الحسن.

كما وصلت الأميرة منى الحسين والدة الملك عبدالله، والأميرة زين بنت الحسين، والأمير هاشم الحسين والأميرة عائشة الحسين، والأميرة بسمة بنت طلال، والأميرة تغريد بنت محمد، والأميرة رحمة وزوجها علاء البطاينة، والأمير علي بن الحسين وزوجته الأميرة ريم علي، وابنيهما جليلة وعبدالله.

والأميرة سمية وابنائها، والأميرة فريال محمد والأمير طلال وزوجته الاميرة غيداء، والأمير غازي بن محمد، والأمير فيصل بن الحسين وزوجته الأميرة زينة الفيصل.

كما وصلت عائلة العريس، والده ووالدته وجدته وشقيقته وشقيقه.

وظهر داخل القاعة الأمير هاشم بن عبدالله والأميرة سلمى بنت عبدالله ورجوة آل سيف خطيبة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله.

وحضر من الوفود الدولية الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، الابن الأكبر للشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وانتصار السيسي زوجة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة نجل ولي عهد مملكة البحرين، والشيختان امثال الأحمد الصباح، وعالية الجابر الصباح.

وكان الديوان الملكي، قد أعلن قبل أيام عن موعد زفاف الأميرة إيمان في بيان رسمي وجاء في نصه “يسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن أنه سيتم، بعون الله وتوفيقه، عقد قران الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني على السيد جميل ألكساندر ترميوتس، في التاسع عشر من شعبان عام 1444 هجري، الموافق للثاني عشر من آذار عام 2023 ميلادي”.

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فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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