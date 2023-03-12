الأحد, مارس 12, 2023
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جمال رجوة آل سيف خطيبة الحسين لفت الأنظار بحفل زفاف الأميرة إيمان

ظهرت السعودية رجوة آل سيف خطيبة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله، بإطلالة ساحرة ومميزة بحفل زفاف الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني

كتب باسل النجار
رجوة آل سيف وإطلالة ساحرة بحفل زفاف الأميرة إيمان watanserb.com
رجوة آل سيف وإطلالة ساحرة بحفل زفاف الأميرة إيمان
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وطن- اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردني، الأحد، بصور ومقاطع مصورة لحفل زفاف الأميرة إيمان بنت عبدالله، على جميل ألكساندر، وكان لافتا ضمن هذه الصور إطلالة رجوة آل سيف، خطيبة ولي عهد الأردن الحسين بن عبدالله وزوجته المستقبلية.

رجوة آل سيف وإطلالة ساحرة بحفل زفاف الأميرة إيمان

والأحد 12 مارس الجاري، عقدت الأميرة إيمان، كريمة الملك عبد الله الثاني قرانها مع جميل ألكسندر ترميوتس، بحضور أفراد العائلة المالكة وعائلة العريس، والعديد من أمراء الأسرة الهاشمية والمسؤولين والشخصيات العامة.

وأطلت رجوة آل سيف بفستان أنيق باللون الأصفر، أظهر جمالها الساحر واعتمدت تسريحة شعر جذابة وكان منسدلا على ظهرها، كما ارتدت أيضا أقراط حمراء لافتة.

وظهرت السعودية رجوة وهي تجلس إلى جانب خطيبها الأمير الحسين، الذي زف أخته إيمان إلى عريسها جميل في مشهد لاقى تفاعلا كبيرا من الأردنيين.

وكانت علامات السعادة ظاهرة على وجه رجوة آل سيف، وكأنها كانت تفكر في يوم زفافها هي الأخرى على ولي العهد والملك المنتظر.

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خطيبة ولي العهد الأردني الأمير الحسين، تلقت العديد من التعليقات الإيجابية حول مظهرها وإطلالتها بحفل زفاف الأميرة إيمان، وسط تناقل للقطات مصورة لها عكست إعجابًا بفستانها وأناقتها.

رجوة آل سيف وإطلالة ساحرة بحفل زفاف الأميرة إيمان
رجوة آل سيف وإطلالة ساحرة بحفل زفاف الأميرة إيمان

حفل زفاف الأميرة إيمان بحضور الملك عبدالله والملكة رانيا

وشاركت الصفحة الرسمية للديوان الملكي الأردني مراسم انطلاق زفاف الأميرة إيمان، عبر موقع فيسبوك، وأطلت الأميرة بفستان أبيض ناعم مع طرحة طويلة للمرة الأولى من داخل بيت الأردن وهو القصر الخاص للملك عبدالله والملكة رانيا.

تم استقبال الضيوف الذين حضروا عقد القران وحفل الزفاف بحضور الملكة رانيا، زوجة الملك عبد الله الثاني، ملك الأردن.

وكان من بين الحضور الأمير حسن، عم الملك، والأميرة منى، والدة الملك، وأفراد عائلة الملك عبد الله والملكة رانيا، والآنسة رجوة، خطيبة ولي العهد، الأمير الحسين، وعائلة جميل ألكساندر ترميوتس.

تم تداول مقاطع فيديو تظهر أبرز لحظات الحفل، بما في ذلك لحظة وصول الأميرة إيمان إلى قاعة عقد القران، حيث رافقها شقيقها ولي العهد الأمير الحسين.

ويؤكد عقد القران على الطريقة الإسلامية بحضور الدكتور أحمد الخلايلة، أن زوج الأميرة إيمان بنت عبدالله، جميل ألكساندر قد اعتنق الإسلام.

وكانت تقارير سابقة قد تحدثت عن ديانة جميل هي المسيحية ويدل على ذلك اسمه، لافتة إلى أنه غير ديانته ودخل الإسلام للزواج من الأميرة الهاشمية، بينما لم يوفر الديوان الملكي أي بيانات بشأن ديانة جميل ألكساندر وإن كان مسلم في الأصل قبل خطوبته من الأميرة إيمان أم لا؟

الملكة رانيا متأثرة وكادت تبكي

وبعد عقد القران قرأ الحضور الفاتحة وقام العروسان بتبديل الخواتم، ثم انطلقت زغاريد الفرح في بيت الأردن بعد “مهاهاة” شعبية، وبارك والدا العروس جلالة الملك عبدالله والملكة رانيا لابنتهما الأميرة ايمان.

وبدت الملكة رانيا خلال مراسم الزفاف وهي تحتضن الأميرة إيمان التي كانت ترتدي زي العروس وسط مجموعة من المدعوين حيث عانقتها بحرارة.

وظهر على وجه الملكة رانيا علامات التأثر بهذه اللحظة التي تنتظرها كل أم، حتى أنها كادت تبكي وسط الأهازيج الشعبية الأردنية التي ترددتا بالحفل مثل “وتقول يا بيي وتقول يا خيي أوووه وآه وأنا عند جميل لا تخافوا عليي”.

ونشرت الملكة رانيا العبدالله، عبر حسابها الرسمي على الانستغرام مجموعة صور من حفل زفاف ابنتها الأميرة إيمان بنت عبدالله.

 

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وعلقت زوجة العاهل الأردني على الصور بقولها:”اللهم إنّي استودعتك إيمان قطعةً من قلبي، في مكانٍ غابت عنها عيني، وعينُك لم تغِب، فاحفظها يا رب من كل شر ووفقها وأسعد قلبها، ألف مبارك لأحلى عرسان.”

المصدرانستجرام، تويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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