الملكة رانيا متأثرة وكادت تبكي في وداع الأميرة إيمان بحفل زفافها (شاهد)

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وطن- أقيم مساء، الأحد 12 مارس الجاري، حفل زفاف الأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني، على رجل الأعمال الشاب جميل ألكساندر ترميوتس؛ وذلك في قصر “بيت الأردن” وهو مكان إقامة العاهل الأردني.

الملكة رانيا العبدالله تحتضن ابنتها الأميرة إيمان في يوم زفافها

وبدت الملكة رانيا خلال مراسم الزفاف وهي تحتضن الأميرة إيمان التي كانت ترتدي زي العروس وسط مجموعة من المدعوين حيث عانقتها بحرارة.

وظهر على وجه الملكة رانيا علامات التأثر بهذه اللحظة التي تنتظرها كل أم، حتى أنها كادت تبكي وسط الأهازيج الشعبية الأردنية التي ترددتا بالحفل مثل “وتقول يا بيي وتقول يا خيي أوووه وآه وأنا عند جميل لا تخافوا عليي”.

الملكه رانيا في زفاف ابنتها الأميرة ايمان 🥺 pic.twitter.com/ASMhjBpMA2 — Celebs Arabic (@CelebsArabic) March 12, 2023

هذا ونشرت الملكة رانيا العبدالله، عبر حسابها الرسمي بتويتر مجموعة صور من حفل زفاف ابنتها الأميرة إيمان بنت عبدالله.

وعلقت زوجة العاهل الأردني على الصور بقولها:”اللهم إنّي استودعتك إيمان قطعةً من قلبي، في مكانٍ غابت عنها عيني، وعينُك لم تغِب، فاحفظها يا رب من كل شر ووفقها وأسعد قلبها، ألف مبارك لأحلى عرسان.”

View this post on Instagram A post shared by Queen Rania Al Abdullah (@queenrania)

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وتفاعل العديد من الأردنيين عبر مواقع التواصل مع هذه اللقطة المؤثرة، لملكة الأردن رفقة ابنتها الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني.

وبارك الأردنيون عقد قران ابنة ملكهم العاهل الأردني، وانهالت التبريكات والتهاني على الأسرة الهاشمية، بمناسبة زواج الأميرة إيمان من جميل ألكساندر.

وحضر عقد القران وحفل الزفاف، الذي جرى في بيت الأردن وفق بيان للديوان الملكي الهاشمي الأمير الحسن بن طلال، والأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، والأمير هاشم بن عبدالله الثاني، والأمير فيصل بن الحسين، والأمير علي بن الحسين، والأمير هاشم بن الحسين، والأمير طلال بن محمد، والأمير غازي بن محمد، والأمير راشد بن الحسن.

وضم حفل الزفاف أفراد عائلة الزوج جميل ألكساندر ترميوتس، إلى جانب عدد من المقربين والأصدقاء للعائلة المالكة. وعَقد قِران الأميرة إيمان على جميل ألكساندر إمام الحضرة الهاشمية، أحمد الخلايلة.

وداع الملكة رانيا للأميرة إيمان في زفافها ❤️ pic.twitter.com/pvKfxkKRoM — Screen Mix (@ScreenMix) March 12, 2023

فرقة معان أحيت حفل زفاف الأميرة إيمان

وقد شاركت فرقة معان للفلكلور الشعبي في حفل زفاف الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني، حيث تُعتبر فرقة معان من الفرق التي أخذت على عاتقها ومنذ تأسيسها نشر التراث الأردني الأصيل، وتراث مدينة معان بصورته الصحيحة والصادقة.

هذا وتم نقل جانب من مراسم حفل زفاف الأميرة عبر وسائل الإعلام الرسمية الأردنية.

الملكة رانيا وحفل حناء الأميرة إيمان

وكانت الملكة رانيا العبد الله أقامت، الثلاثاء، في قصر “الحسينية” حفل حناء للأميرة إيمان حيث اشتمل على معزوفات وأغان تراثية وشعبية أردنية.

وكان حفل خطوبة الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني على السيد جميل ألكساندر ترميوتس، قد تمّ في يوليو 2022، بحضور العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، والملكة رانيا العبد الله، وولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، والأمير هاشم بن عبد الله الثاني، والأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني.

كما حضر الخطوبة عدد من أفراد أسرة جميل ألكساندر ترميوتس، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” وقتها.

وآنذاك، هنّأ الديوان الملكي الهاشمي الملك والملكة الأردنية بهذه المناسبة، متمنياً للأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني وجميل ألكساندر ترميوتس حياة مليئة بالسعادة والهناء.

وقالت الملكة رانيا على حسابها في إنستغرام، بذلك التوقيت مهنئةً ابنتها: “ألف مبارك حبيبتي إيمان، فرحتك عندي بالدنيا! الله يهنيكم انت وجميل ويوفقكم دائما، ويجعل التمام على خير”.

من هي الأميرة إيمان بنت عبدالله؟

وبحسب الإعلام الأردني، فالأميرة إيمان من مواليد مدينة عمان، 27 سبتمبر 199، ابنة الملك عبد الله الثاني ملك الأردن من زوجته الملكة رانيا.

أنهت إيمان دراستها الثانوية في مدرسة أكاديمية عمان الدولية مع ابنة عمتها منى جمعة ابنة الأميرة عائشة في 4 يونيو 2014، وحصلت عند تخرجها على جائزة في علوم الرياضة وجائزة في مبحث العلاقات الدولية، وكانت من المتفوقين في دفعتها،

والتحقت الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني، بعدها بجامعة جورج تاون في مدينة واشنطن لإكمال دراستها الجامعية، وهي نفس الجامعة التي درس فيها شقيقها الأكبر ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.

جميل ألكساندر

أما زوجها “جميل ألكساندر ترميوتس” فولد في كاراكاس بفنزويلا عام 1994.

وهو من أصول يونانية، ويحمل درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، ويعمل في قطاع الخدمات المالية في مدينة نيويورك الأمريكية.