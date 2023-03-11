مشاهد مثيرة في يوم العلم السعودي.. من فوق السحاب وأخرى من قمة شاهقة (فيديو)

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وطن- احتفى السعوديون، السبت، في شتى أنحاء المملكة العربية السعودية “بيوم العلم السعودي”، الذي تقرر الاحتفاء به رسميا يوم، 11 مارس من كل عام، وفق أمر ملكي صادر حديثا عن الملك سلمان بن عبدالعزيز.

السعوديون والاحتفاء بيوم العلم

وشهدت أجواء الاحتفال بيوم العلم السعودي في المملكة مشاهد مثيرة، لاقت تفاعلا كبيرا عللا مواقع التواصل.

وكان أبرز هذه المشاهد تحليق طائرة للخطوط الجوية السعودية، بعلم ضخم ـ العلم السعودي ـ على ظهرها حيث كانت تلتحفه.

وظهر العلم السعودي الكبير يرفرف على ظهر الطائرة فوق السحاب في مشهد مهيب.

الفيديو المنشور على حساب الخطوط السعودية على تطبيق “تيك توك“، أظهر الطائرة تحلق في السماء مرفوع فوقها العلم السعودي بحجم كبير.

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وفي فيديو لاقى تفاعلا كبيرا أيضا اعتلى شابان قمة مبنى شاهق في المملكة، ورفعا العلم السعودي عليها في مشهد مثير يحبس الأنفاس.

العلم السعودي فوق قمة جبل الطارقي

ومن جانبه أيضا ومن علو 1000 متر من على سطح البحر، احتفى فريق “عشاق الشوامخ” بيوم العلم على طريقتهم الخاصة، في أعلى قمة جبل الطارقي بمكة.

الكابتن عبدالله الزهراني، صرح لوسائل إعلام سعودية بخصوص هذا الحدث أن عددا من أعضاء الفريق رفعوا العلم حباً وفخراً بهذا اليوم ـ يوم العلم ـ

سعوديون يرفعون العلم على أعلى قمة جبل الطارقي في مكة 🇸🇦❤️

pic.twitter.com/nGy101zezX — Gorgeous (@gorgeous4ew) March 11, 2023

وتابع “الزهراني” أنه ومن هذا المنطلق قرر الجميع رفع العلم السعودي فوق أعلى قمة جبل الطارقي شاهق الارتفاع.

وأوضح أن جميع أعضاء الفريق رددوا النشيد الوطني السعودي، وألقوا تحية العلم كذلك، مشددا على أن “هذا يعد أقل ما يمكن تقديمه للوطن” حسب وصفه.

يتم الاحتفال به رسميا لأول مرة بأمر الملك سلمان

جدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تحتفل للمرة الأولى، بيوم العلم الوطني، الذي اعتمده الملك سلمان بن عبدالعزيز، في 11 مارس من كل عام.

وهو التاريخ الذي أقر فيه الملك عبد العزيز آل سعود، العلم بشكله الحالي شعاراً للبلاد ورمزاً لقيم التوحيد والعدل والقوة والنماء والرخاء.

تطبيق العلم السعودي

وأطلقت دارة الملك عبدالعزيز تطبيق “العلم السعودي”، أحد المنتجات الإلكترونية التي تنتجها الدارة لخدمة تاريخ المملكة وجغرافيتها وآدابها وآثارها الفكرية والعمرانية، وذلك تزامنًا مع يوم العلم، الموافق 11 مارس من كل عام.

الرئيس التنفيذي لدارة الملك عبدالعزيز تركي بن محمد الشويعر قال: “التطبيق الذي يعمل باللغتين العربية والإنجليزية هو أحد منتجات مشروع (أنتمي) الذي تنفذه الدارة، ويحمل توجهًا توعويًا وتعريفيًا.”

وأوضح “الشويعر” أنه يحوي عددًا من المنافذ منها النشيد الوطني، وقوانين العلم، وتاريخه، والإنجازات التاريخية، بأسلوب شيق يستهدف توعية صغار السن والشباب وغير المتخصصين والطلاب والمهتمين بالعلم في مجال التاريخ والثقافة والتراث السعودي.

وأكد أن الدارة تحتفي بيوم العلم عبر تعميق المعرفة بالعلم السعودي وتاريخه باستخدام الأساليب الحديثة، وتحقيق الانتماء للحضارة والتاريخ السعودي من خلال التنوع في مكونات ولغات التطبيق للوصول إلى الفئات المستهدفة.