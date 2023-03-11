فيديو مفزع لتمساح ضخم يهرب من نادي غولف ويحطم السياج

- Advertisement -

وطن– انتشر مقطع فيديو وُصف بـ”المفزع”، يوثّق لحظة تمكن تمساح ضخم في أحد نوادي الغولف في ولاية فلوريدا الأمريكية من الهرب.

وتمكّن التمساح الضخم من تحطيم السياج المعدني الذي كان قد تم تركيبه حديثا ونجح في اختراقه بسهولة شديدة.

وهذا السياج تم تشييده من الألمنيوم وهو معدن خفيف الوزن، ويستخدم في بناء الفواصل التي تهدف لإبعاد الزواحف عن الساحات.

1.3 مليون تمساح في فلوريدا

يُشار إلى أن لجنة الحفاظ على الأسماك والحياة البرية في فلوريدا تُقدّر أن الولاية موطن حوالى 1.3 مليون تمساح من الأحجام كافة عبر67 مقاطعة، والتي توفر حوالى 6.7 مليون دونم من الأراضي الرطبة التي تشكل موطناً طبيعياً مناسبة بالنسبة إلى الحيوانات.

وقالت اللجنة، في وقت سابق، إن احتمال حدوث احتكاك بين الإنسان والتمساح يزداد كلما طال الوقت الذي يقضيه الناس بقرب الماء.

- Advertisement -

وبحسب اللجنة، فإن التماسيح نادراً ما تعض الناس كما أن الوفيات الناجمة عن مثل هذه الأحداث نادرة.

وأشارت إلى أن احتمال الإصابة جراء هجوم غير مثبت يبلغ واحداً فقط من كل 3.1 مليون حالة، علماً أن الوفيات الثلاث في كل من عامي 2001 و 2006 جرى تسجيلها على أنها كانت استثناءات كبيرة للقاعدة.

وتتمتع التماسيح بالمناخ المعتدل للولايات الجنوبية كما أنها شائعة أيضاً في لويزيانا وكارولينا، ولكن يمكن العثور عليها في أقصى الشرق وصولاً إلى وسط تكساس، على رغم أن هذه الولايات لم تحتفظ بسجل لبيانات الهجوم بالقدر نفسه الذي تقوم به ولاية فلوريدا.

لكن ولاية ساوث كارولاينا سجلت خمس وفيات ناجمة عن هجمات تماسيح بين عامي 2016 و 2022، ولكن لم تسجل أي حالة وفاة خلال السنوات الـ 16 التي سبقت هذه الفترة.

وتتباين الإحصاءات حول المستوى الذي بلغته المشكلة على الصعيد الوطني اعتماداً على الجهة التي يتم سؤالها، إلا أن الأرقام كلها منخفضة بشكل يبعث على الاطمئنان.