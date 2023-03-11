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رونالدو يجبر موظفيه التوقيع على شرط غريب قبل العمل معه يُلزمهم الوفاء به لـ70 عاماً!

لاعب نادي النصر يجبر العاملين معه على التوقيع على اتفاقية عدم إفشاء مدتها 70 عامًا!

كتب سالم حنفي
رونالدو يجبر موظفيه التوقيع watanserb.com
كريستيانو رونالدو
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وطن– كشف موقع “سبورت بايبل” الأمريكي تفاصيل صادمة عن الشروط التي يجبر فيها لاعب نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو، موظفيه التوقيع عليها قبل تعيينهم.

ووفقا للموقع فإن حاشية وموظفي “رونالدو” كبيرة جدا لدرجة أنهم كانوا يشغلون مؤخرًا ما مجموعه 17 غرفة في فندق فور سيزونز الرياض، بالمملكة العربية السعودية حتى الانتقال إلى مجمع فاخر حصري.

حراس رونالدو الشخصيين

ولفت الموقع إلى أن أحد حراس رونالدو الشخصيين هو مقاتل سابق في الفنون القتالية المختلطة يُدعى جونكالو سالغادو ، بينما عزز أيضًا أمنه بإضافة التوأم سيرجيو وخورخي رامالهيرو ، اللذان خدما كجنود كجزء من وحدة القوات الخاصة في أفغانستان.

ولكن نظرًا لكون رونالدو شديد الخصوصية بشأن حياته الشخصية ، فإنه يتطلب الكثير من الثقة من المحيطين به، حيث تم الكشف عن وثيقة يجب على موظفي رونالدو التوقيع عليها.

اتفاقية عدم إفشاء أسرار

وقال الموقع إنها اتفاقية عدم إفشاء مدتها 70 عامًا ، تنص على ما يلي: “لا يمكن الكشف عن أي شيء عن حياة كريستيانو الخاصة إلا بعد 70 عامًا من وفاة اللاعب أو آخر أقاربه”.

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وهذا يعني أن البند ينطبق على أبنائه الخمسة – كريستيانو جونيور ، والتوأم إيفا وماتيو ، وألانا مارتينا وبيلا ، وكذلك والدة مولوده الأول ، التي لم يتم الكشف عن هويتها حتى الآن.

ولدت كل من إيفا وماتيو لأمهات بديلات ، في حين أنجبت الشريكة جورجينا رودريغيز كل من ألانا مارتينا وبيلا – مع وفاة الطفل الصغير أنجل عند الولادة في أبريل من العام الماضي.

راتب رونالدو

ويُقال إن رونالدو ، الذي يكسب الآن 175 مليون جنيه إسترليني سنويًا مع النصر ، كان يكافح لتوظيف موظف جديد مؤخرًا.

لقد كان هو ونصفه الآخر جورجينا يبحثون عن طاهٍ شخصي لطهي الطعام في “المنزل الأبدي” الذي يبلغ تكلفة بنائه 17 مليون جنيه إسترليني ويأملون أن يكملوه في يونيو.

ومع ذلك ، وفقًا للبريد والتقارير في البرتغال ، لم يتمكنوا من شغل الوظيفة على الرغم من أن الراتب يبلغ 4500 جنيه إسترليني شهريًا، ذلك لأنهما يصران على أن الشيف يجب أن يكون متخصص في الطعام البرتغالي ، فضلاً عن الأطباق العالمية مثل السوشي.

المصدرتويتر ، سبورت بايبل ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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