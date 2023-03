رونالدو يجبر موظفيه التوقيع على شرط غريب قبل العمل معه يُلزمهم الوفاء به لـ70 عاماً!

- Advertisement -

وطن– كشف موقع “سبورت بايبل” الأمريكي تفاصيل صادمة عن الشروط التي يجبر فيها لاعب نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو، موظفيه التوقيع عليها قبل تعيينهم.

ووفقا للموقع فإن حاشية وموظفي “رونالدو” كبيرة جدا لدرجة أنهم كانوا يشغلون مؤخرًا ما مجموعه 17 غرفة في فندق فور سيزونز الرياض، بالمملكة العربية السعودية حتى الانتقال إلى مجمع فاخر حصري.

ولفت الموقع إلى أن أحد حراس رونالدو الشخصيين هو مقاتل سابق في الفنون القتالية المختلطة يُدعى جونكالو سالغادو ، بينما عزز أيضًا أمنه بإضافة التوأم سيرجيو وخورخي رامالهيرو ، اللذان خدما كجنود كجزء من وحدة القوات الخاصة في أفغانستان.

ولكن نظرًا لكون رونالدو شديد الخصوصية بشأن حياته الشخصية ، فإنه يتطلب الكثير من الثقة من المحيطين به، حيث تم الكشف عن وثيقة يجب على موظفي رونالدو التوقيع عليها.

وقال الموقع إنها اتفاقية عدم إفشاء مدتها 70 عامًا ، تنص على ما يلي: “لا يمكن الكشف عن أي شيء عن حياة كريستيانو الخاصة إلا بعد 70 عامًا من وفاة اللاعب أو آخر أقاربه”.

