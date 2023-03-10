لاعب باريس سان جيرمان السابق يُهاجم ميسي بعد إقصائه من دوري الأبطال

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وطن- هاجم النجم الفرنسي جيروم روثين، لاعب باريس سان جيرمان، نظيره الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب ال35 عاماً، بعد إقصاء الفريق الباريسي أمام بايرن ميونخ الألماني من منافسات دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

وقال الفرنسي روثين، في تغريده نشرها عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، بعد إقصاء باريس سان جيرمان من دوري أبطال أوروبا، “لا نريد ميسي في باريس، وهو كذلك لا يريد بذل الجهد مع الفريق”

لاعب باريس سان جيرمان والهجوم على ميسي

وأردف لاعب باريس سان جيرمان السابق، “ميسي سجّل 18 هدفاً أو 16 تمريرة حاسمة. أمام فرق متواضعة، لكنه يختفي تماماً في المُباريات المُهمة”.

💥🎙 @RothenJerome : "Messi, on n'en veut pas ! Il ne veut pas s'investir dans ce club ! Il se dit 'acclimaté' maintenant mais t'es acclimaté de quoi ?! T'as mis 18 buts ou 16 passes dé cette année contre Angers et Clermont ? Mais dans les matches qui comptent, TU DISPARAIS ! " pic.twitter.com/xczmq9z7kC — After Foot RMC (@AfterRMC) March 8, 2023

كما وينتهي عقد ليونيل ميسي بطل كأس العالم 2022 قطر، مع نادي باريس سان جيرمان، في شهر يونيو/ حزيران القادم، أي مع نهاية الموسم الجاري، في ظل الحديث عن احتمالية تجديد عقده مع الفريق لموسم آخر إضافي.

إقصاء باريس سان جيرمان من دوري أبطال أوروبا

وأقصيّ فريق باريس سان جيرمان ( البي أس جي)، من مسابقة دوري أبطال أوروبا. بعد خسارته في مباراتي الذهاب والإياب في منافسات دور ال16، بنتيجة 3-0.

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ولا يزال باريس سان جيرمان يعاني من الفشل على مستوى الذهاب بعيداً في منافسات دوري أبطال أوروبا، على عكس منافسة الفريق الباريسي على البطولات المحلية في فرنسا.

كما ويواجه فريق باريس سان جيرمان بعد إقصائه من دوري أبطال أوروبا، منافسه بريست، السبت، في منافسات الجولة ال27 من الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم.

الدوري الفرنسي

وحقق الفريق الباريسي 20 فوزاً وتعادل في 3 مباريات. كما وخسر في 3 مباريات أخرى، خلال خوضه 26 مباراة في منافسات الدوري الفرنسي حتى الآن.

ويتصدر فريق باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي. برصيد 63 نقطة، كما وبفارق 8 نقاط عن الوصيف أولمبيك مارسيليا صاحب المركز الثاني برصيد 55 نقطة لهذا الموسم.