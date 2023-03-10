الجمعة, مارس 10, 2023
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رياضة

لاعب باريس سان جيرمان السابق يُهاجم ميسي بعد إقصائه من دوري الأبطال

لاعب باريس السابق جيروم روثين يطالب برحيل ميسي عن النادي بعد إقصائه من دوري الأبطال

كتب فارس أبو شيحة
هجوم لاعب باريس سان جيرمان جيروم روثين على ميسي watanserb.com
هجوم لاعب باريس سان جيرمان جيروم روثين على ميسي
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وطن- هاجم النجم الفرنسي جيروم روثين، لاعب باريس سان جيرمان، نظيره الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب ال35 عاماً، بعد إقصاء الفريق الباريسي أمام بايرن ميونخ الألماني من منافسات دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

وقال الفرنسي روثين، في تغريده نشرها عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، بعد إقصاء باريس سان جيرمان من دوري أبطال أوروبا، “لا نريد ميسي في باريس، وهو كذلك لا يريد بذل الجهد مع الفريق”

لاعب باريس سان جيرمان والهجوم على ميسي

وأردف لاعب باريس سان جيرمان السابق، “ميسي سجّل 18 هدفاً أو 16 تمريرة حاسمة. أمام فرق متواضعة، لكنه يختفي تماماً في المُباريات المُهمة”.

كما وينتهي عقد ليونيل ميسي بطل كأس العالم 2022 قطر، مع نادي باريس سان جيرمان، في شهر يونيو/ حزيران القادم، أي مع نهاية الموسم الجاري، في ظل الحديث عن احتمالية تجديد عقده مع الفريق لموسم آخر إضافي.

إقصاء باريس سان جيرمان من دوري أبطال أوروبا

وأقصيّ فريق باريس سان جيرمان ( البي أس جي)، من مسابقة دوري أبطال أوروبا. بعد خسارته في مباراتي الذهاب والإياب في منافسات دور ال16، بنتيجة 3-0.

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ولا يزال باريس سان جيرمان يعاني من الفشل على مستوى الذهاب بعيداً في منافسات دوري أبطال أوروبا، على عكس منافسة الفريق الباريسي على البطولات المحلية في فرنسا.

ميسي
ميسي

كما ويواجه فريق باريس سان جيرمان بعد إقصائه من دوري أبطال أوروبا، منافسه بريست، السبت، في منافسات الجولة ال27 من الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم.

الدوري الفرنسي 

وحقق الفريق الباريسي 20 فوزاً وتعادل في 3 مباريات. كما وخسر في 3 مباريات أخرى، خلال خوضه 26 مباراة في منافسات الدوري الفرنسي حتى الآن.

تدريبات باريس سان جيرمان
تدريبات باريس سان جيرمان

ويتصدر فريق باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي. برصيد 63 نقطة، كما وبفارق 8 نقاط عن الوصيف أولمبيك مارسيليا صاحب المركز الثاني برصيد 55 نقطة لهذا الموسم.

المصدروطن+ جيروم روثين تويتر + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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