الجمعة, مارس 10, 2023
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الهدهد

غياب الأميرة سلمى عن حفل حناء شقيقتها الأميرة إيمان.. مصدر يكشف السبب! (شاهد)

المصدر أكد حضور الأميرة سلمى لحفل الزفاف يوم الأحد القادم

كتب سالم حنفي
غياب الاميرة سلمى عن حفل حناء شقيقتها الاميرة ايمان watanserb.com
الاميرة سلمى والملكة رانيا والاميرة ايمان
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وطن– مع انطلاق فعاليات حفل الحناء للأميرة الأردنية إيمان، نجلة الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله، في قصر الحسينية ونشر صور الحفل، تساءل الكثير من المغردين عن سبب غياب الأميرو “سلمى” شقيقة العروس عن الحفل.

ومع انتشار الصور التي جمعت أميرات العائلة المالكة مع الأميرة إيمان ووالدتها الملكة رانيا، كان لافتا عدم ظهور شقيقتها تماماً في أي صورة، خاصة الصورة التذكارية التي تجمع بين الملكة رانيا والدة الأميرة إيمان مع الآنسة رجوى خطيبة الحسين بن عبدالله ولي العهد.

الملكة رانيا والآنسة رجوى خطيبة الحسين بن عبدالله ولي العهد
الملكة رانيا والآنسة رجوى خطيبة الحسين بن عبدالله ولي العهد

ووفقا لقناة “المملكة“، فقد كشف مصدر أن سبب غياب الأميرة سلمى عن حفلة حناء الأميرة إيمان يعود إلى أنها تتلقى تعليمها في واحدة من الجامعات الأمريكية وتخضع حالياً لامتحانات، الأمر الذي منعها من عدم حضور حناء شقيقتها.

ولفت المصدر إلى أنها ستكون حاضرة في حفل الزفاف المقرر إقامته يوم الاحد المقبل، والذي سيتم بثه على الهواء مباشرة.

هدية الأميرة إيمان لضيوفها في حفلة الحناء

يشار إلى أنه في حفلة الحنة، أو ليلة الوداع كما يسميها أهل الأردن، تقدم العروس لضيوفها هدية بسيطة يحتفظون بها كتذكار منها بمناسبة اقتراب عقد قرانها واستعدادها لبدء حياة جديدة في بيت زوجها.

الاميرة ايمان في حفل الحناء
الاميرة ايمان في حفل الحناء

واختارت الأميرة إيمان أن تقدم لضيوفها هدية بسطية والتي جاءت على شكل صندوق دائري باللونين الوردي والأخضر وبداخله كمية من الحناء وكيس قماشي يحتوي على حبات من اللوز المحلى.

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وحمل الصندوق المقدم الأحرف الأولى من اسم العروس والعريس إيمان وجميل، أي (ا و ج).

هدية الاميرة ايمان لضيوفها في حفل الحناء
هدية الاميرة ايمان لضيوفها في حفل الحناء

مصممة فستان الأميرة إيمان

وكانت الاميرة إيمان قد ظهرت في حفل الحناء بفستان من توقيع المصممة الأردنية-الفلسطينة الشابة ريما دحبور والتي ذكرت بأنه احتاج أكثر من ستة أشهر لصنع هذه القطعة الفنية المميزة بأنامل نساء أردنيات إذ يعد قماش الحرير والشيفون من الأقمشة الحساسة والصعبة التي تحتاج إلى عناية خاصة أثناء التطريز عليه.

وفيما يتعلق بتصميم الفستان، فقد جمع بين البساطة والفخامة في آنٍ واحدٍ، وجاء باللون الأبيض المزين بالكريستال الذهبي ومطرز بالزهور البيضاء فوق طبقة من الشيفون.

ونسقت المصممة ريما تصميمها بحزام مطرز بالذهبي من ناحية الخصر زاد من أناقة التصميم.
ويُعد فستان الأميرة إيمان من المجموعة التي أطلقتها المصممة ريما دحبور لعرائس ٢٠٢١.

ظهرت الاميرة ايمان بفستان من توقيع المصممة الأردنية الفلسطينة
ظهرت الاميرة ايمان بفستان من توقيع المصممة الأردنية الفلسطينة
المصدرفيسبوك ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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