غياب الأميرة سلمى عن حفل حناء شقيقتها الأميرة إيمان.. مصدر يكشف السبب! (شاهد)

- Advertisement -

وطن– مع انطلاق فعاليات حفل الحناء للأميرة الأردنية إيمان، نجلة الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله، في قصر الحسينية ونشر صور الحفل، تساءل الكثير من المغردين عن سبب غياب الأميرو “سلمى” شقيقة العروس عن الحفل.

ومع انتشار الصور التي جمعت أميرات العائلة المالكة مع الأميرة إيمان ووالدتها الملكة رانيا، كان لافتا عدم ظهور شقيقتها تماماً في أي صورة، خاصة الصورة التذكارية التي تجمع بين الملكة رانيا والدة الأميرة إيمان مع الآنسة رجوى خطيبة الحسين بن عبدالله ولي العهد.

ووفقا لقناة “المملكة“، فقد كشف مصدر أن سبب غياب الأميرة سلمى عن حفلة حناء الأميرة إيمان يعود إلى أنها تتلقى تعليمها في واحدة من الجامعات الأمريكية وتخضع حالياً لامتحانات، الأمر الذي منعها من عدم حضور حناء شقيقتها.

ولفت المصدر إلى أنها ستكون حاضرة في حفل الزفاف المقرر إقامته يوم الاحد المقبل، والذي سيتم بثه على الهواء مباشرة.

هدية الأميرة إيمان لضيوفها في حفلة الحناء

يشار إلى أنه في حفلة الحنة، أو ليلة الوداع كما يسميها أهل الأردن، تقدم العروس لضيوفها هدية بسيطة يحتفظون بها كتذكار منها بمناسبة اقتراب عقد قرانها واستعدادها لبدء حياة جديدة في بيت زوجها.

واختارت الأميرة إيمان أن تقدم لضيوفها هدية بسطية والتي جاءت على شكل صندوق دائري باللونين الوردي والأخضر وبداخله كمية من الحناء وكيس قماشي يحتوي على حبات من اللوز المحلى.

- Advertisement -

وحمل الصندوق المقدم الأحرف الأولى من اسم العروس والعريس إيمان وجميل، أي (ا و ج).

مصممة فستان الأميرة إيمان

وكانت الاميرة إيمان قد ظهرت في حفل الحناء بفستان من توقيع المصممة الأردنية-الفلسطينة الشابة ريما دحبور والتي ذكرت بأنه احتاج أكثر من ستة أشهر لصنع هذه القطعة الفنية المميزة بأنامل نساء أردنيات إذ يعد قماش الحرير والشيفون من الأقمشة الحساسة والصعبة التي تحتاج إلى عناية خاصة أثناء التطريز عليه.

وفيما يتعلق بتصميم الفستان، فقد جمع بين البساطة والفخامة في آنٍ واحدٍ، وجاء باللون الأبيض المزين بالكريستال الذهبي ومطرز بالزهور البيضاء فوق طبقة من الشيفون.

ونسقت المصممة ريما تصميمها بحزام مطرز بالذهبي من ناحية الخصر زاد من أناقة التصميم.

ويُعد فستان الأميرة إيمان من المجموعة التي أطلقتها المصممة ريما دحبور لعرائس ٢٠٢١.