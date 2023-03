عيد الألوان في الهند يتحول لكابوس مريع عاشته شابة يابانية في شوراع نيودلهي (شاهد)

- Advertisement -

وطن– يحتفل الهنود سنويا بـ “عيد الألوان” وهو أحد المهرجانات الشعبية والطقوس المُقدسة لدى الهندوس وقد برعت شركة الإنتاج السينمائية العملاقة “بوليوود” في التسويق له طيلة سنوات على أنه فُسحة للسعادة المجانية.

ومن الذين قرروا زيارة الهند بحثا عن تلك السعادة والاستمتاع بالمهرجان شابة يابانية توجهت إلى نيودلهي، قبل أن تتحول مغامرتها إلى كابوس حقيقي وثقته بعض الكاميرات.

وفي مقطع فيديو مدته 24 ثانية للحادثة الصادمة، شوهدت الشابة اليابانية وهي تصرخ في وجه مجموعة شبان مكونة من 5-6 أفراد قاموا بتلطيخها بالألوان. حتى أن أحدهم حطم بيضة على رأسها بينما استخدم آخررذاذ رغوة زرقاء اللون لطلاء جسدها.

وفيما بدا أن ذلك لم يكن كافيًا بالنسبة لهم، فقد قام شاب آخر بصفع الفتاة اليابانية الأجنبية على مؤخرتها. في النهاية عندما تمكنت أخيرًا من التخلص منهم ومحاولة الابتعاد، حاول أحدهم إيقافها مرة أخرى لكنها أنقذت نفسها بصفعه.

A Japanese girl playing Holi in India for the first

time was grabbed by a bunch of boys, beaten with

an egg and slapped on her butt. She has vowed

never to leave her house on this day again. Would

you consider this to be playful Holi fun or

inappropriate behaviour with a girl . pic.twitter.com/EcTksydc3U

— Shubham Sagar (@Shubham56738394) March 10, 2023