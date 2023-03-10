رشوة الحكام تُهدد نادي برشلونة بالاستبعاد من البطولات الأوروبية

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وطن- يُواجه نادي برشلونة الإسباني خطر الاستبعاد من البطولات الأوروبية الموسمَ القادم، بسبب قضية رشوة الحكام المتهم بها النادي الكتالوني من قبل القضاء الإسباني.

وقالت صحيفة (سبورت) الكتالونية، إن نادي برشلونة (البلوغرانا)، مهدّدٌ بالاستبعاد من جميع البطولات الأوروبية المقبلة، لعل أبرزها دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وغيرها، بسبب قضية رشوة الحكام المتهم بها.

رشوة الحكام تهدّد برشلونة بالاستبعاد من البطولات الأوروبية

من جانبه، أوضحت شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، بأن القضاء الإسباني يتهم برشلونة بالفساد في قضية دفع أموال لمسؤولي التحكيم، حيث تمّ بالفعل توجيه التهمة للنادي ورئيسين سابقين للفريق الكتالوني.

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📄 من بيان المُدعي العام فيما يخص قضية برشلونة ونيجريرا : " توصّل برشلونة إلى اتفاق لدفع المال ليكون أداء الحُكام في المُباريات يميل لمصلحة برشلونة. " pic.twitter.com/MRltM3pAKf — COPE (@COPE_AR) March 10, 2023

وأردفت الشبكة القطرية: “المسؤول التحكيمي السابق في الاتحاد الإسباني لكرة القدم خوسيه ماريا إنريكيس نيغريرا، متهم بالفساد وتزوير سجلات تجارية في قضية الدفعات المالية المشبوهة مع نادي برشلونة”.

كما وضع القضاء الإسباني الرئيسين السابقين لنادي برشلونة. وهما: جوزيب بارتوميو وساندرو روسيل في قضية رشوة الحكام، حيث سيتم استدعاؤهما من أجل التحقيق معهما في تلك القضية.

🟥 #آخر_خبر | القضاء الإسباني 🇪🇸 يتهم برشلونة بالفساد في قضية دفع أموال لمسؤولي التحكيم

⬅️اتهام برشلونة ورئيسين سابقين له والمسؤول التحكيمي السابق خوسيه ماريا إنريكيس نيغريرا بـالفساد وتزوير سجلات تجارية في قضية الدفعات المالية المشبوهة من النادي الكاتالوني لنيغريرا pic.twitter.com/iZC4BR0fCf — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) March 10, 2023

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ويمرّ نادي برشلونة في فترة نهوض على صعيد النتائج والمنافسة على البطولات المحلية هذا الموسم. تحت قيادة المدرب وأسطورة النادي السابق تشافي، إلا أنه فشل للموسم الثاني على التوالي على صعيد البطولات الأوروبية.

مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني

وسيلتقي فريق برشلونة أمام نظيره أتلتيك بيلباو، الأحد، في منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإسباني الممتاز، على ميدان ملعب (سان ماميس).

كما خاض الفريق الكتالوني 24 مباراة في منافسات الدوري الإسباني (الليغا)، حقق الفوز في 20 مباراة، وتعادل في مباراتين. وتلقى الخسارة في مباراتين أخريين.

ويعتلي فريق برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 62 نقطة، وبفارق كبير عن غريمه الوصيف ريال مدريد صاحب المركز الثاني، برصيد 53 نقطة للموسم الجاري.