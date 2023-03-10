الجمعة, مارس 10, 2023
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رياضة

رشوة الحكام تُهدد نادي برشلونة بالاستبعاد من البطولات الأوروبية

نادي برشلونة يواجه خطر الاستبعاد من دوري أبطال أوروبا الموسم القادم بسبب قضية رشوة الحكام

كتب فارس أبو شيحة
رشوة الحكام تهدد برشلونة بالاستبعاد من البطولات الأوروبية watanserb.com
رشوة الحكام تهدد برشلونة بالاستبعاد من البطولات الأوروبية
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وطن- يُواجه نادي برشلونة الإسباني خطر الاستبعاد من البطولات الأوروبية الموسمَ القادم، بسبب قضية رشوة الحكام المتهم بها النادي الكتالوني من قبل القضاء الإسباني.

وقالت صحيفة (سبورت) الكتالونية، إن نادي برشلونة (البلوغرانا)، مهدّدٌ بالاستبعاد من جميع البطولات الأوروبية المقبلة، لعل أبرزها دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وغيرها، بسبب قضية رشوة الحكام المتهم بها.

رشوة الحكام تهدّد برشلونة بالاستبعاد من البطولات الأوروبية

من جانبه، أوضحت شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، بأن القضاء الإسباني يتهم برشلونة بالفساد في قضية دفع أموال لمسؤولي التحكيم، حيث تمّ بالفعل توجيه التهمة للنادي ورئيسين سابقين للفريق الكتالوني.

وأردفت الشبكة القطرية: “المسؤول التحكيمي السابق في الاتحاد الإسباني لكرة القدم خوسيه ماريا إنريكيس نيغريرا، متهم بالفساد وتزوير سجلات تجارية في قضية الدفعات المالية المشبوهة مع نادي برشلونة”.

فريق برشلونة
فريق برشلونة

كما وضع القضاء الإسباني الرئيسين السابقين لنادي برشلونة. وهما: جوزيب بارتوميو وساندرو روسيل في قضية رشوة الحكام، حيث سيتم استدعاؤهما من أجل التحقيق معهما في تلك القضية.

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ويمرّ نادي برشلونة في فترة نهوض على صعيد النتائج والمنافسة على البطولات المحلية هذا الموسم. تحت قيادة المدرب وأسطورة النادي السابق تشافي، إلا أنه فشل للموسم الثاني على التوالي على صعيد البطولات الأوروبية.

مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني

وسيلتقي فريق برشلونة أمام نظيره أتلتيك بيلباو، الأحد، في منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإسباني الممتاز، على ميدان ملعب (سان ماميس).

كما خاض الفريق الكتالوني 24 مباراة في منافسات الدوري الإسباني (الليغا)، حقق الفوز في 20 مباراة، وتعادل في مباراتين. وتلقى الخسارة في مباراتين أخريين.

برشلونة
برشلونة

ويعتلي فريق برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 62 نقطة، وبفارق كبير عن غريمه الوصيف ريال مدريد صاحب المركز الثاني، برصيد 53 نقطة للموسم الجاري.

المصدروطن + سبورت الكتالونية + بين سبورت
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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