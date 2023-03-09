الخميس, مارس 9, 2023
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قيمته أكثر من 32 مليون يورو.. بن أفليك وجينيفر لوبيز يعيشان في منزل بـ7 غرف نوم و13 حماماً (صور)

"مساحة المنزل الإجمالية تبلغ 4000 متر مربع.."

كتب معالي بن عمر
منزل بن أفليك وجينيفير لوبيز watanserb.com
منزل بن أفليك وجينيفير لوبيز
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وطن– لاستيعاب حجم عائلتهم الكبيرة، اشترى بن أفليك وجنيفر لوبيز عقارًا ضخمًا، تبلغ قيمته أكثر من 32 مليون يورو، ويضمّ 7 غرف نوم و13 حماماً!

فبعد بضعة أشهر من الزواج، وجد بن أفليك وجينيفر لوبيز عشّهما الصغير، حيث عثر الزوجان على منزل كبير يتسع لهما ولأبنائهما، في منطقة باسيفيك باليسيدز الراقية في كاليفورنيا، مقابل مبلغ قدره 34.5 مليون دولار (32.3 مليون يورو).

قصر بن أفليك وجنيفير لوبيز
قصر بن أفليك وجنيفير لوبيز

ووفقًا لما نشرته مجلة “كلوزماغ” الفرنسية، فإنه تمّ بناء المنزل منذ أكثر من عام. وبحسب المالك الأصلي، فإن المنزل شُيّد على طريقة القصور الريفية الموجودة في منطقة هامبتونز المعروفة بأسلوبها التقليدي.

ويُذكر أنها منطقة واقعة في الشمال الشرقي لجزيرة لونغ آيلاند في ولاية نيويورك، وهو مكان يتردد عليه بكثرة أثرياء شرق أمريكا.

غرفة النوم الرئيسية
غرفة النوم الرئيسية

وتبعًا لما ترجمته “وطن“، فإن مساحة المنزل الإجمالية تبلغ 4000 متر مربع، ويحتوي على 7 غرف نوم و13 حماماً، بالإضافة إلى غرفة عرض وصالة رياضية ومسبح وقبو نبيذ ومنتجع صحي.

المسبح
المسبح

وفي السياق ذاته، استغرق الممثل والمغني عامين للعثور على المكان المثالي، الذي يمكن أن يتسع لعائلتهما الكبيرة المختلطة، حيث إن للمغنية الشهيرة جينيفر لوبيز توأماً، وهما: ماكس وإيمي، البالغان من العمر 15 عامًا تقريبًا، وثمرة علاقتها بالمغني مارك أنتوني.

صالة الألعاب الرياضية
صالة الألعاب الرياضية
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ومن جانبه، أنجب بن أفليك ثلاثة أطفال من الممثلة جينيفر غارنر، هم: فيوليت ذات الـ17 عامًا، وسيرافينا البالغة من العمر 14 عامًا، وصموئيل الذي سيبلغ 11 عامًا في غضون أيام قليلة.

حديقة القصر
حديقة القصر
غرفة المعيشة
غرفة المعيشة
المصدركلوزماغ-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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