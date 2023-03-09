قيمته أكثر من 32 مليون يورو.. بن أفليك وجينيفر لوبيز يعيشان في منزل بـ7 غرف نوم و13 حماماً (صور)

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وطن– لاستيعاب حجم عائلتهم الكبيرة، اشترى بن أفليك وجنيفر لوبيز عقارًا ضخمًا، تبلغ قيمته أكثر من 32 مليون يورو، ويضمّ 7 غرف نوم و13 حماماً!

فبعد بضعة أشهر من الزواج، وجد بن أفليك وجينيفر لوبيز عشّهما الصغير، حيث عثر الزوجان على منزل كبير يتسع لهما ولأبنائهما، في منطقة باسيفيك باليسيدز الراقية في كاليفورنيا، مقابل مبلغ قدره 34.5 مليون دولار (32.3 مليون يورو).

ووفقًا لما نشرته مجلة “كلوزماغ” الفرنسية، فإنه تمّ بناء المنزل منذ أكثر من عام. وبحسب المالك الأصلي، فإن المنزل شُيّد على طريقة القصور الريفية الموجودة في منطقة هامبتونز المعروفة بأسلوبها التقليدي.

ويُذكر أنها منطقة واقعة في الشمال الشرقي لجزيرة لونغ آيلاند في ولاية نيويورك، وهو مكان يتردد عليه بكثرة أثرياء شرق أمريكا.

وتبعًا لما ترجمته “وطن“، فإن مساحة المنزل الإجمالية تبلغ 4000 متر مربع، ويحتوي على 7 غرف نوم و13 حماماً، بالإضافة إلى غرفة عرض وصالة رياضية ومسبح وقبو نبيذ ومنتجع صحي.

وفي السياق ذاته، استغرق الممثل والمغني عامين للعثور على المكان المثالي، الذي يمكن أن يتسع لعائلتهما الكبيرة المختلطة، حيث إن للمغنية الشهيرة جينيفر لوبيز توأماً، وهما: ماكس وإيمي، البالغان من العمر 15 عامًا تقريبًا، وثمرة علاقتها بالمغني مارك أنتوني.

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ومن جانبه، أنجب بن أفليك ثلاثة أطفال من الممثلة جينيفر غارنر، هم: فيوليت ذات الـ17 عامًا، وسيرافينا البالغة من العمر 14 عامًا، وصموئيل الذي سيبلغ 11 عامًا في غضون أيام قليلة.