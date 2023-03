رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي وثق مشهدا ساحرا من الفضاء (فيديو)

- Advertisement -

وطن – وثق رائد الفضاء الإماراتي “سلطان النيادي” بعض المشاهد المذهلة لكوكب الأرض من محطة الفضاء الدولية، أثناء تحليق محطة الفضاء الدولية فوق قارة إفريقيا.

ووصل رواد فضاء ناسا ، وقائد البعثة ستيفن بوين ، والطيار وودي هوبورغ ، إلى جانب رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي ، ورائد الفضاء روسكوزموس أندريه فيدياييف على متن SpaceX Dragon ، المسمى Endeavour ، إلى محطة الفضاء الدولية.

وشارك سلطان النيادي رحلة مبهرة ضمن طاقم SpaceX Crew-6 الذي انطلق مطلع آذار الجاري، عبر رحلة تستغرق 6 أشهر في محطة الفضاء الدولية ISS بعد أكثر من 200 تجربة علمية وعرضاً تقنياً سيتم إجراؤه في أطول مهمة علمية للعرب في الفضاء.

وتتضمن مهمة سلطان إجراء العديد من التجارب العلمية، حيث يؤدي 19 تجربة علمية لمركز محمد بن راشد للفضاء، إضافة إلى أكثر من 200 تجربة علمية بالتعاون مع وكالة الفضاء الأميركية (ناسا).

وشارك سلطان النيادي، الخميس، متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر“، روعة المشهد من محطة الفضاء الدولية.

وعلّق سلطان النيادي بالقول: “أشارككم هذه اللحظات التي أشاهد فيها الأرض لأول مرة من وحدة المراقبة (كوبولا) على متن محطة الفضاء الدولية”.

وفي مقطع الفيديو، قال النيادي: “مثلما وعدتكم ها أنا أصور كوبولا، لنشاهد أول المناظر. لقد تحققت للتو، نحن فوق إفريقيا”.

وتابع: “كلما ابتعدنا عن الأرض نراها أجمل.. وندرك أكثر أهمية الحفاظ عليها”.

وظهر في المقطع الذي بثه رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، مشهد ساحر لكوكب الأرض من داخل وحدة مراقبة ضمن محطة الفضاء الدولية.

Sharing with you my first views of Earth from the Cupola Observational Module aboard the ISS. The further we journey from Earth, the more we realize just how precious it truly is. Let us cherish and preserve this incredible planet we call home. pic.twitter.com/kGzOHpJPQn

— Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) March 9, 2023