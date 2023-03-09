رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي وثق مشهدا ساحرا من الفضاء (فيديو)

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وطن – وثق رائد الفضاء الإماراتي “سلطان النيادي” بعض المشاهد المذهلة لكوكب الأرض من محطة الفضاء الدولية، أثناء تحليق محطة الفضاء الدولية فوق قارة إفريقيا.

الإماراتي سلطان النيادي يلتقط فيديو مبهر من الفضاء

ووصل رواد فضاء ناسا ، وقائد البعثة ستيفن بوين ، والطيار وودي هوبورغ ، إلى جانب رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي ، ورائد الفضاء روسكوزموس أندريه فيدياييف على متن SpaceX Dragon ، المسمى Endeavour ، إلى محطة الفضاء الدولية.

وشارك سلطان النيادي رحلة مبهرة ضمن طاقم SpaceX Crew-6 الذي انطلق مطلع آذار الجاري، عبر رحلة تستغرق 6 أشهر في محطة الفضاء الدولية ISS بعد أكثر من 200 تجربة علمية وعرضاً تقنياً سيتم إجراؤه في أطول مهمة علمية للعرب في الفضاء.

وتتضمن مهمة سلطان إجراء العديد من التجارب العلمية، حيث يؤدي 19 تجربة علمية لمركز محمد بن راشد للفضاء، إضافة إلى أكثر من 200 تجربة علمية بالتعاون مع وكالة الفضاء الأميركية (ناسا).

وشارك سلطان النيادي، الخميس، متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر“، روعة المشهد من محطة الفضاء الدولية.

وعلّق سلطان النيادي بالقول: “أشارككم هذه اللحظات التي أشاهد فيها الأرض لأول مرة من وحدة المراقبة (كوبولا) على متن محطة الفضاء الدولية”.

أشارككم هذه اللحظات التي أشاهد فيها الأرض لأول مرة من وحدة المراقبة "كوبولا" على متن محطة الفضاء الدولية.. كلما ابتعدنا عن الأرض نراها أجمل.. وندرك أكثر أهمية الحفاظ عليها.. pic.twitter.com/p1j1SIoytC — Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) March 9, 2023

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وفي مقطع الفيديو، قال النيادي: “مثلما وعدتكم ها أنا أصور كوبولا، لنشاهد أول المناظر. لقد تحققت للتو، نحن فوق إفريقيا”.

وتابع: “كلما ابتعدنا عن الأرض نراها أجمل.. وندرك أكثر أهمية الحفاظ عليها”.

وظهر في المقطع الذي بثه رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، مشهد ساحر لكوكب الأرض من داخل وحدة مراقبة ضمن محطة الفضاء الدولية.

Sharing with you my first views of Earth from the Cupola Observational Module aboard the ISS. The further we journey from Earth, the more we realize just how precious it truly is. Let us cherish and preserve this incredible planet we call home. pic.twitter.com/kGzOHpJPQn — Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) March 9, 2023

أول رسالة من الفضاء لسلطان النيادي

وبعد وصوله إلى محطة الفضاء الدولية ضمن فريق “كرو-6″، نشر الرائد الإماراتي سلطان النيادي، أمس الأربعاء، أول رسالة له من الفضاء.

وقال النيادي، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في تويتر: “سلام إلى الأرض من الفضاء.. سلام إلى الوطن وقادته.”

سلام إلى الأرض من الفضاء.. 🌍 سلام إلى الوطن وقادته.. سلام إلى كل من حمل طموح زايد في قلبه ووجّه أنظاره نحونا في الفضاء.. الحلم أصبح حقيقة والمسيرة مستمرّة 🇦🇪 pic.twitter.com/KUpP8zzpdj — Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) March 8, 2023

وأضاف:”سلام إلى كل من حمل طموح زايد في قلبه ووجّه أنظاره نحونا في الفضاء.. الحلم أصبح حقيقة والمسيرة مستمرّة.”

وكان نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن راشد، قد تواصل مع رائد الفضاء الإماراتي “سلطان النيادي” أثناء وجوده في محطة الفضاء الدولية.

وعلق بن راشد مخاطباً النيادي بحسب وكالة أنباء الإمارات : “الحمدلله على سلامتك سلطان ووصولك لمحطة الفضاء الدولية .. شباب دولة الإمارات والشباب العربي يتابعونك ويتمنون لك التوفيق في مهمتك .. مبروك والله يحفظك” .

#محمد_بن_راشد في أول اتصال مع رائد الفضاء الإماراتي #سلطان_النيادي من محطة الفضاء الدولية: "الحمدلله على سلامتك سلطان ووصولك لمحطة الفضاء الدولية .. شباب دولة الإمارات والشباب العربي يتابعونك ويتمنون لك التوفيق في مهمتك .. مبروك والله يحفظك" #وام pic.twitter.com/WAQAp4aQJ3 — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) March 7, 2023

ورد النيادي من داخل المحطة: “الله يسلمك الحمد لله وصلنا إلى المحطة الفضائية ونحن بأحسن حال مضيفاً أنه سعيد بوجوده في هذا المكان”.

وعلق بن راشد في تغريدة على حسابه في “تويتر” أثناء مكالمتي اليوم مع سلطان النيادي أول رائد فضاء عربي في مهمة طويلة لمدة 6 أشهر على محطة الفضاء الدولية”.

وتابع : “سلطان يفتح أبواباً جديدة لشبابنا .. ويرفع السقف لطموحات أجيالنا ويمثل جزءاً مشرقاً من مستقبلنا”.

أثناء مكالمتي اليوم مع سلطان النيادي .. أول رائد فضاء عربي في مهمة طويلة لمدة 6 أشهر على محطة الفضاء الدولية … سلطان يفتح أبواباً جديدة لشبابنا .. ويرفع السقف لطموحات أجيالنا .. ويمثل جزءاً مشرقاً من مستقبلنا .. pic.twitter.com/s9sLpgATat — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 7, 2023

وذكرت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) أنه قبل الوصول إلى المحطة الدولية، بدأت محركات الدفع على متن مركبة دراغون، بعمليات الاشتعال بهدف الاقتراب من المحطة، وبعد وصول المركبة إلى محور الالتحام على مسافة 220 متراً إلى الأمام من المحطة، حصلت المركبة على الموافقة بالالتحام بمحطة الفضاء الدولية.

وعقب ذلك، بدأت عملية التأكد من عدم وجود أي تسرب بين المركبة دراغون ومحطة الفضاء الدولية، ثم فتحت المركبة لدخول سلطان النيادي وطاقم المهمة إلى المحطة الفضائية في لحظات تاريخية، حيث التقط طاقم مهمة crew-6 صوراً تذكارية مع طاقم مهمة crew-5 فور دخولهم المحطة.