الخميس, مارس 9, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدرائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي وثق مشهدا ساحرا من الفضاء (فيديو)
الهدهد

رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي وثق مشهدا ساحرا من الفضاء (فيديو)

خرج الإماراتي سلطان النيادي في رحلة تستغرق 6 أشهر في محطة الفضاء الدولية ISS بعد أكثر من 200 تجربة علمية وعرضاً تقنياً سيتم إجراؤه في أطول مهمة علمية للعرب في الفضاء

كتب خالد الأحمد
سلطان النيادي رائد الفضاء watanserb.com
رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي
- Advertisement -

وطن – وثق رائد الفضاء الإماراتي “سلطان النيادي” بعض المشاهد المذهلة لكوكب الأرض من محطة الفضاء الدولية، أثناء تحليق محطة الفضاء الدولية فوق قارة إفريقيا.

الإماراتي سلطان النيادي يلتقط فيديو مبهر من الفضاء

ووصل رواد فضاء ناسا ، وقائد البعثة ستيفن بوين ، والطيار وودي هوبورغ ، إلى جانب رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي ، ورائد الفضاء روسكوزموس أندريه فيدياييف على متن SpaceX Dragon ، المسمى Endeavour ، إلى محطة الفضاء الدولية.

وشارك سلطان النيادي رحلة مبهرة ضمن طاقم SpaceX Crew-6 الذي انطلق مطلع آذار الجاري، عبر رحلة تستغرق 6 أشهر في محطة الفضاء الدولية ISS بعد أكثر من 200 تجربة علمية وعرضاً تقنياً سيتم إجراؤه في أطول مهمة علمية للعرب في الفضاء.

وتتضمن مهمة سلطان إجراء العديد من التجارب العلمية، حيث يؤدي 19 تجربة علمية لمركز محمد بن راشد للفضاء، إضافة إلى أكثر من 200 تجربة علمية بالتعاون مع وكالة الفضاء الأميركية (ناسا).

وشارك سلطان النيادي، الخميس، متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر“، روعة المشهد من محطة الفضاء الدولية.

وعلّق سلطان النيادي بالقول: “أشارككم هذه اللحظات التي أشاهد فيها الأرض لأول مرة من وحدة المراقبة (كوبولا) على متن محطة الفضاء الدولية”.

- Advertisement -

وفي مقطع الفيديو، قال النيادي: “مثلما وعدتكم ها أنا أصور كوبولا، لنشاهد أول المناظر. لقد تحققت للتو، نحن فوق إفريقيا”.

وتابع: “كلما ابتعدنا عن الأرض نراها أجمل.. وندرك أكثر أهمية الحفاظ عليها”.

وظهر في المقطع الذي بثه رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، مشهد ساحر لكوكب الأرض من داخل وحدة مراقبة ضمن محطة الفضاء الدولية.

أول رسالة من الفضاء لسلطان النيادي

وبعد وصوله إلى محطة الفضاء الدولية ضمن فريق “كرو-6″، نشر الرائد الإماراتي سلطان النيادي، أمس الأربعاء، أول رسالة له من الفضاء.

وقال النيادي، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في تويتر: “سلام إلى الأرض من الفضاء.. سلام إلى الوطن وقادته.”

وأضاف:”سلام إلى كل من حمل طموح زايد في قلبه ووجّه أنظاره نحونا في الفضاء.. الحلم أصبح حقيقة والمسيرة مستمرّة.”

وكان نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن راشد، قد تواصل مع رائد الفضاء الإماراتي “سلطان النيادي” أثناء وجوده في محطة الفضاء الدولية.

وعلق بن راشد مخاطباً النيادي بحسب وكالة أنباء الإمارات : “الحمدلله على سلامتك سلطان ووصولك لمحطة الفضاء الدولية .. شباب دولة الإمارات والشباب العربي يتابعونك ويتمنون لك التوفيق في مهمتك .. مبروك والله يحفظك” .

ورد النيادي من داخل المحطة: “الله يسلمك الحمد لله وصلنا إلى المحطة الفضائية ونحن بأحسن حال مضيفاً أنه سعيد بوجوده في هذا المكان”.

وعلق بن راشد في تغريدة على حسابه في “تويتر” أثناء مكالمتي اليوم مع سلطان النيادي أول رائد فضاء عربي في مهمة طويلة لمدة 6 أشهر على محطة الفضاء الدولية”.

وتابع : “سلطان يفتح أبواباً جديدة لشبابنا .. ويرفع السقف لطموحات أجيالنا ويمثل جزءاً مشرقاً من مستقبلنا”.

وذكرت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) أنه قبل الوصول إلى المحطة الدولية، بدأت محركات الدفع على متن مركبة دراغون، بعمليات الاشتعال بهدف الاقتراب من المحطة، وبعد وصول المركبة إلى محور الالتحام على مسافة 220 متراً إلى الأمام من المحطة، حصلت المركبة على الموافقة بالالتحام بمحطة الفضاء الدولية.

وعقب ذلك، بدأت عملية التأكد من عدم وجود أي تسرب بين المركبة دراغون ومحطة الفضاء الدولية، ثم فتحت المركبة لدخول سلطان النيادي وطاقم المهمة إلى المحطة الفضائية في لحظات تاريخية، حيث التقط طاقم مهمة crew-6 صوراً تذكارية مع طاقم مهمة crew-5 فور دخولهم المحطة.

المصدرناسا + تويتر - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
اقرأ أيضاً
تقارير

وزير الخارجية السعودي يؤكد توتر العلاقات مع الإمارات.. هكذا وصف الأمر من لندن!

الهدهد

تقرباً من قطر.. الإمارات تتخذ خطوة غير متوقعة في سبيل إصلاح العلاقات!

تقارير

ميديا بارت ينشر تسريبات تفضح تجنيد الإمارات لشبكة تضليل وتحريض ضد قطر في فرنسا!

اقتصاد

الاقتصاد يطوي صفحة توترات السياسة.. ما أهمية اتفاقية الشراكة الموقعة بين تركيا والإمارات؟

تقارير

تجسس الإمارات على قطر فوق الأراضي الفرنسية.. ميديا بار يفضح لوبي أبو ظبي!

الهدهد

فايننشال تايمز: حزمة عقوبات أمريكية ضد أفراد وكيانات إماراتية قريباً!

تقارير

فضح المستور.. ابن سلمان رفض استقبال ابن زايد ولم يحضر قمة أبو ظبي متعمداً

الهدهد

السجن لجزائري زعم أنه ضحية قصف جوي في ليبيا.. ما علاقة سفارة الإمارات؟

الهدهد

أقلقت الإماراتيين.. هل الإمارات معرضة لزلزال كبير بعد الهزة المحسوسة بالفجيرة؟

الهدهد

مقرب من ابن زايد يعلق على التقارب مع بشار الأسد وكاتبة سورية تفضح تناقضه

الهدهد

كاتب سعودي يتهم الإمارات بإيواء إرهابيين ويطالبها بكف الدماء في جنوب اليمن!

الهدهد

على الميزان.. رجل أعمال يهدي عروسه وزنها ذهبا في دبي (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

لحوم الحمير تُغرق أسواق الجزائر قبل رمضان.. ما علاقة الراحل بوتفليقة؟

فيديو عملية ديزنغوف بتل أبيب وصور المنفذ.. أمطر المستوطنين بالرصاص

“رامز نيفر إند”.. رامز جلال على ظهر ثور ومقلبه الجديد في رمضان مفاجأة

“الجيش جاهز”.. الرجل الثالث في الجزائر يُحذر المغرب ورسالة تهديد شديدة اللهجة

السيسي يحذر المصريين من الثورة عليه:”اوعوا تخربوا مصر تاني” (فيديو)

الحلقة 117 من المؤسس عثمان.. أشرس معركة خاضها ومفاجأة بالحلقة 118 (شاهد)

صادمة لمصر.. صور حديثة لسد النهضة التقطتها الأقمار الصناعية (شاهد)

أحمد بخيت ممثلا للمرأة السودانية في اجتماع أممي نسوي وسخرية (شاهد)

تصريح الزيارة الإلكتروني.. بريطانيا تخشى خطرا محتملا من الخليج وتشديد أمني

حياة الفهد لا تسمح بالإغراء واستثارة الغرائز.. أسرار وكواليس “قرة عينك”(فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC