الخميس, مارس 9, 2023
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رياضة

بوكيتينو يستغل توتر العلاقة بين بيريز وأنشيلوتي من أجل عرض خدماته

مدرب باريس سان جيرمان السابق بوكيتينو يعرض خدماته على نادي ريال مدريد

كتب فارس أبو شيحة
بوكيتينو يعرض خدماته على ريال مدريد watanserb.com
بوكيتينو يعرض خدماته على ريال مدريد
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وطن- أفادت تقارير صحفية إسبانية، بأن المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو (بوكيتينو)، عرض خدماته خلال الفترة الماضية على ريال مدريد، مستغلاً بذلك توتر العلاقة بين رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز والمدرب الإيطالي الحالي كارلو أنشيلوتي.

ووفق ما ذكره البرنامج الإسباني الشهير “الشيرنغيتو“، فإن المدرب بوكيتينو عرض خدماته بالفعل على نادي ريال مدريد، عقب هزيمة ريال مدريد أمام الغريم التقليدي برشلونة في ذهاب نصف كأس ملك إسبانيا، بهدف نظيف دون مقابل.

بوكيتينو يريد تدريب ريال مدريد

وأضاف التقرير الإسباني، ” هذا الأسبوع متبع في نادي ريال مدريد، حيث أن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، هو من عرض على إدارة الملكي العودة للتدريب في ولايته الثانية”.

وختم التقرير، ” لا أحد في نادي ريال مدريد يعرف مصير المدرب كارلو أنشيلوتي مع الفريق الملكي، المسؤولين في النادي طلبوا من المدرب بوكيتينو الانتظار حتى شهر مايو/ آيار القادم، أو على الأقل بعد خوض مباراة إياب نصف نهائي كأس الملك الشهر المقبل”.

مدرب باريس سان جيرمان السابق بوكيتينو
مدرب باريس سان جيرمان السابق بوكيتينو

توتر العلاقة بين بيريز وأنشيلوتي

وفي سياق متصل، أشارت تقارير صحفية أخرى، عن وجود توتر في العلاقة بين المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي. مع رئيس النادي بيريز، والتي بدأت عقب هزيمة الفريق الملكي في كأس السوبر الإسباني في دولة السعودية.

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وذكرت تلك التقارير، بأن رئيس نادي ريال مدريد بيريز قام بإجراء حوار طويل مع المدرب الإيطالي بيريز، عقب التعادل السلبي. أمام ريال بيتيس في منافسات الدوري الإسباني، من أجل التعبير عن غضبه من قرارات المدرب في المباريات.

كما وفي ظل ارتباط اسم المدرب الأرجنتيني بوكيتينو للتدريب فريق ريال مدريد، إلا أن صحيفة (التايمز) البريطانية، تحدثت عن احتمالية عودته لتدريب توتنهام. خلفاً للمدرب الإيطالي كونتي الذي أصبح مستقبله مع النادي في محل شك، عقب خروجه من دوري أبطال أوروبا.

توتر العلاقة بين أنشيلوتي وبيريز
توتر العلاقة بين أنشيلوتي وبيريز

وكان الأرجنتيني بوكيتينو، قد ترك باريس سان جيرمان بعد تولي تدريبه للفريق. لمدة 18 شهراً، حيق نجح معه في حصد بطولة الدوري الفرنسي وكأس فرنسا، إلا أنه فشل في دوري أبطال أوروبا.

المصدروطن + برنامج الشيرنغيتو + التايمز البريطانية
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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