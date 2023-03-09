أول ظهور لحماة الأمير الحسين والدة رجوة آل سيف (شاهد)

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وطن– احتفلت الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني، بحنتها قبل أيام من زواجها من جميل ألكساندر، الذي حُدّد موعده في 12 مارس.

ونشر حساب “أميرات الأردن” عبر “انستجرام”، لقطات أخرى توثق الظهور الأول لحماة ولي العهد الأمير الحسين المستقبلية، والدة خطيبته رجوة آل سيف.

وظهرت الأميرة إيمان في قصر الحسينية بالفستان الأبيض، الذي وضعت والدتها اللمسات الأخيرة عليه، أمس.

تصميم أردني

الفستان الذي ارتدته الأميرة إيمان من تصميم الشابة الأردنية ريما دحبور مليء بالتطريز. إنه فستان بلون الحرير طويل بأكمام طويلة واسعة. مع رقبة عليها ، عليها تطريز على الجسم والأكمام.

لكن الشيء الأكثر إثارة للفضول هو تفاصيل الحزام الذي أعطته الملكة رانيا لابنتها لإضافة اللمسات الأخيرة قبل الحفلة مباشرة.

الحزام يعود للملكة الأردنية ارتدته عام 1993 مع فستان زفافها عندما تزوجت الملك عبد الله الثاني. وقدمت الملكة رانيا الحزام لابنتها في حفل الحناء.

فستان الملكة رانيا

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شاركت الملكة الأردنية مع ملايين متابعيها بعض الصور لهذا الحفل الضخم الذي نشاهد فيه الكثير من النساء المتجمعات ، جميعهن يرتدين فساتين طويلة.

For her Henna party tonight, Princess Iman is wearing the belt from her mother Queen Rania’s wedding dress from 1993 🥹🇯🇴 https://t.co/AxN7GNEJP4 pic.twitter.com/gJDGvMi8F2 — CoutureAndRoyals (@CoutureRoyals) March 7, 2023

اختارت رانيا فستاناً من قماشتين لهذه المناسبة. نوع من الكاب أحمر بياقة على شكل V وأكمام ثلاثة أرباع ، مع تفاصيل مطرزة على خط العنق والأكمام. بالإضافة إلى تطريز بالخرز في منطقة الحاشية.

تحت هذه الطبقة ، قماش ساتان وردي آخر.

خطيبة الحسين

اختارت خطيبة شقيقها حسين ، رجوة آل سيف ، فستان واسع جداً بأكمام طويلة وبألوان مختلفة مع طبعة زهور. وهو تصميم أكثر مرونة من تصميم والدة زوجها المستقبلي وشقيقة زوجها المستقبلية ، التي كانت مذهلة في فستانها الأبيض.

View this post on Instagram A post shared by Queen Rania Al Abdullah (@queenrania)

التي لم نتمكن من رؤيتها في الصور هي الأميرة سلمى ، الابنة الأخرى لملوك الأردن.

وهنّأت الملكة رانيا ابنتها قائلة: “حنينا العروس وبالحب غمرناها، وبجَمعة الأهل كملت فرحتنا بليلة حناء إيمان”.

View this post on Instagram A post shared by Queen Rania Al Abdullah (@queenrania)

وكان حفل خطوبة الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني على السيد جميل ألكساندر ترميوتس، قد تمّ في يوليو 2022، بحضور العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، والملكة رانيا العبد الله، وولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، والأمير هاشم بن عبد الله الثاني، والأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني.