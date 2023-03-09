الخميس, مارس 9, 2023
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أول ظهور لحماة الأمير الحسين والدة رجوة آل سيف (شاهد)

الفستان الذي ارتدته الأميرة إيمان من تصميم الشابة الأردنية ريما دحبور مليء بالتطريز

كتب رفيف عبدالله
أول ظهور لحماة الأمير الحسين والدة رجوة آل سيف (شاهد) watanserb.com
الملكة رانيا تتوسط ابنتها وكنتها المستقبلية
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وطن– احتفلت الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني، بحنتها قبل أيام من زواجها من جميل ألكساندر، الذي حُدّد موعده في 12 مارس.

ونشر حساب “أميرات الأردن” عبر “انستجرام”، لقطات أخرى توثق الظهور الأول لحماة  ولي العهد الأمير الحسين المستقبلية، والدة خطيبته رجوة آل سيف.

شهدت حنة الأميرة إيمان حضور كبير من سيدات المجتمع
في الصورة تتحدث والدة رجوة إلى والدة الملكة رانيا

وظهرت الأميرة إيمان في قصر الحسينية بالفستان الأبيض، الذي وضعت والدتها اللمسات الأخيرة عليه، أمس.

تجلس والدة رجوة آل سيف بجانب الملكة رانيا وابنتها على نفس الطاولة

تصميم أردني

الفستان الذي ارتدته الأميرة إيمان من تصميم الشابة الأردنية ريما دحبور مليء بالتطريز. إنه فستان بلون الحرير طويل بأكمام طويلة واسعة. مع رقبة عليها ، عليها تطريز على الجسم والأكمام.

لكن الشيء الأكثر إثارة للفضول هو تفاصيل الحزام الذي أعطته الملكة رانيا لابنتها لإضافة اللمسات الأخيرة قبل الحفلة مباشرة.

الحزام يعود للملكة الأردنية ارتدته عام 1993 مع فستان زفافها عندما تزوجت الملك عبد الله الثاني. وقدمت الملكة رانيا الحزام لابنتها في حفل الحناء.

فستان الملكة رانيا

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شاركت الملكة الأردنية مع ملايين متابعيها بعض الصور لهذا الحفل الضخم الذي نشاهد فيه الكثير من النساء المتجمعات ، جميعهن يرتدين فساتين طويلة.

اختارت رانيا فستاناً من قماشتين لهذه المناسبة. نوع من الكاب أحمر بياقة على شكل V وأكمام ثلاثة أرباع ، مع تفاصيل مطرزة على خط العنق والأكمام. بالإضافة إلى تطريز بالخرز في منطقة الحاشية.

تحت هذه الطبقة ، قماش ساتان وردي آخر.

خطيبة الحسين

اختارت خطيبة شقيقها حسين ، رجوة آل سيف ، فستان واسع جداً بأكمام طويلة وبألوان مختلفة مع طبعة زهور. وهو تصميم أكثر مرونة من تصميم والدة زوجها المستقبلي وشقيقة زوجها المستقبلية ، التي كانت مذهلة في فستانها الأبيض.

 

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التي لم نتمكن من رؤيتها في الصور هي الأميرة سلمى ، الابنة الأخرى لملوك الأردن.

وهنّأت الملكة رانيا ابنتها قائلة: “حنينا العروس وبالحب غمرناها، وبجَمعة الأهل كملت فرحتنا بليلة حناء إيمان”.

 

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وكان حفل خطوبة الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني على السيد جميل ألكساندر ترميوتس، قد تمّ في يوليو 2022، بحضور العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، والملكة رانيا العبد الله، وولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، والأمير هاشم بن عبد الله الثاني، والأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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