أول ظهور لحماة الأمير الحسين والدة رجوة آل سيف (شاهد)

وطن– احتفلت الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني، بحنتها قبل أيام من زواجها من جميل ألكساندر، الذي حُدّد موعده في 12 مارس.

ونشر حساب “أميرات الأردن” عبر “انستجرام”، لقطات أخرى توثق الظهور الأول لحماة ولي العهد الأمير الحسين المستقبلية، والدة خطيبته رجوة آل سيف.

وظهرت الأميرة إيمان في قصر الحسينية بالفستان الأبيض، الذي وضعت والدتها اللمسات الأخيرة عليه، أمس.

الفستان الذي ارتدته الأميرة إيمان من تصميم الشابة الأردنية ريما دحبور مليء بالتطريز. إنه فستان بلون الحرير طويل بأكمام طويلة واسعة. مع رقبة عليها ، عليها تطريز على الجسم والأكمام.

لكن الشيء الأكثر إثارة للفضول هو تفاصيل الحزام الذي أعطته الملكة رانيا لابنتها لإضافة اللمسات الأخيرة قبل الحفلة مباشرة.

الحزام يعود للملكة الأردنية ارتدته عام 1993 مع فستان زفافها عندما تزوجت الملك عبد الله الثاني. وقدمت الملكة رانيا الحزام لابنتها في حفل الحناء.

شاركت الملكة الأردنية مع ملايين متابعيها بعض الصور لهذا الحفل الضخم الذي نشاهد فيه الكثير من النساء المتجمعات ، جميعهن يرتدين فساتين طويلة.

For her Henna party tonight, Princess Iman is wearing the belt from her mother Queen Rania’s wedding dress from 1993 🥹🇯🇴 https://t.co/AxN7GNEJP4 pic.twitter.com/gJDGvMi8F2

— CoutureAndRoyals (@CoutureRoyals) March 7, 2023