مشروب شهير يتناوله الكثير من الناس يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب

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وطن- كشفت الدكتورة جوستين بتلر أن شرب الحليب يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.



طبيبة تحذر من الحليب

وحذرت قائلة لصحيفة إكسبرس البريطانية:”شرب هذا المشروب، أو أي منتج ألبان، يمكن أن يؤدي إلى أمراض القلب.”

وتؤكد بتلر أن الحليب ومخفوق الحليب (الميلك شيك) يحتويان على كميات كبيرة من الدهون المشبعة.

واستشهدت الدكتورة ببحث توصل إلى أن استهلاك منتجات الألبان عالية الدسم مرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

وقالت في سياق متصل:”من ناحية أخرى، فإن النباتيين لديهم ضغط دم منخفض ومستويات كوليسترول أقل من جميع مجموعات النظام الغذائي الأخرى، وخطر الإصابة بأمراض القلب أقل بكثير.”

وقد نصحت الدكتورة بتجنب منتجات الألبان، واستبدالها بمنتجات نباتية.

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من جهتها، قالت أخصائية التغذية في مؤسسة القلب البريطانية، تريسي باركر إنه لا حاجة إلى التخلص من منتجات الألبان.

منتجات الألبان

مضيفة:”منتجات الألبان لا تحتاج إلى استبعادها من النظام الغذائي للوقاية من أمراض القلب والدورة الدموية”.

ونصحت في المقابل بعدم تناول منتجات الألبان كاملة الدسم، قائلة: “لا تخزن منتجات الألبان كاملة الدسم” وأكدت على أن الألبان قليلة الدسم هي الخيار الأفضل.

وتابعت:”من غير المحتمل أن يكون هناك أي ضرر في اختيار منتجات الألبان قليلة الدسم أو قليلة الدسم (طالما أنها لا تحتوي على سكر مضاف لتحل محل الدهون).”

تحتوي منتجات الألبان قليلة الدسم على سعرات حرارية أقل، لذلك يمكن أن تكون مفيدة أيضًا إذا كنت تحاول التحكم في وزنك.

من جهة، تقول مؤسسة القلب البريطانية إن: “حليب الألبان الخالي من النكهات يمكن أن يكون جزءًا من نمط الأكل الصحي للقلب. يمكن أن يتناول معظم الناس أنواعًا منتظمة أو قليلة الدسم.”

وتشير كذلك إلى أن “الحليب غير المنكه” محايد لصحة القلب، مما يعني أنه لا يزيد أو يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب”.

وتضيف المؤسسة:”الحليب قليل الدسم هو خيار أفضل للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب أو ارتفاع الكوليسترول في الدم.”

وأوضحت المؤسسة الخيرية أن “المشروبات السكرية تشمل المشروبات الغازية والعصائر ومشروبات الفاكهة ومشروبات الرياضة ومشروبات الطاقة والشاي المثلج”.

كما أشرات إلى أن هذه المشروبات المحلاة بالسكر غنية بالسعرات الحرارية بينما تقدم “قيمة غذائية قليلة أو معدومة”.

والمشروبات الكحولية هي مشروبات كذلك يجب التقليل منها أو التخلص منه تمامًا لتحسين صحة القلب.

وتقول مؤسسة القلب:”إن خطر الإصابة ببعض أمراض القلب يزيد مع زيادة استهلاك المشروبات الكحولية”.