الأربعاء, مارس 8, 2023
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رياضة

لاعب ألماني يقترب من ارتداء قميص المنتخب الجزائري (فيديو)

الألماني ذو الأصول الجزائرية ميتشل فايزر يرغب في حمل ألوان محاربو الصحراء

كتب فارس أبو شيحة
ميتشل فايزر watanserb.com
ميتشل فايزر والمنتخب الجزائري
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وطن- أفادت تقارير صحفية ألمانية، بأن لاعب ألماني محترف يخطط في ارتداء قميص المنتخب الجزائري لكرة القدم، واللعب تحت قيادة المدرب جمال بلماضي.

وقالت صحفية “كيكر” الألمانية، بأن اللاعب الألماني ميتشل فايزر يرغب في الاستفادة من الجنسية الجزائرية في ارتداء قميص محاربو الصحراء (الخضر).

لاعب ألماني يرغب في ارتداء قميص المنتخب الجزائري

وأردفت الصحيفة الألمانية، ” والدة اللاعب ميتشل فايزر جزائرية الأصل، ولذلك يرغب اللاعب في حمل ألوان قميص المنتخب الجزائري تحت قيادة المدرب بلماضي”.

ولعب النجم الألماني فايزر ذو الأصول الجزائرية، مع منتخب ألمانيا (المانشافت). مع فئة الشباب منذ عام 2010، إلا أنه لم يلعب مع منتخب ألمانيا (الكبار) في البطولات الدولية المختلفة.

كما وبحسب قوانين ولوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، يسمح للاعب بتغيير جنسيته الرياضية من أجل الانضمام إلى صفوف المنتخب الجزائري لكرة القدم (محاربو الصحراء).

الألماني ميتشل فايزر
الألماني ميتشل فايزر

من هو اللاعب ميتشل فايزر؟!

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ميتشل فايزر، لاعب كرة قدم ألماني محترف ذو أصول جزائرية، من مواليد شهر إبريل/ نيسان عام 1994، يلعب في مركز الظهير الأيمن. وهو ابن مدرب فريق بايرن ليفركوزن  باتريك فايزر.

بدأ مسيرته الكروية مع فريق كولن للناشئين عام 2005، ثم الانتقال بعدها إلى صفوف بايرن ميونخ عام 2012. ثم كايزر سلاوترون عام 2013.

وفي عام 2015 انتقل إلى صفوف فريق هرتا برلين، ثم باير ليفركوزن. كما وانتقل إلى نادي فيردر بريمن في صيف عام 2022.

وشارك النجم الألماني فايزر هذا الموسم مع نادي فيردر يريمن، في 21 مباراة في كافة المسابقات المختلفة، سجل فيها 3 أهداف، كما وصنع 7 تمريرات حاسمة لزملائه.

ميتشل فايزر والدته جزائرية
ميتشل فايزر والدته جزائرية

كما ويلعب في ذات المركز( الظهير الأيمن). مع المنتخب الجزائري (محاربو الصحراء)، اللاعب يوسف عطال.

يشار إلى أن عقد الألماني فايزر ينتهي عقده مع نادي فيردر يريمن في صيف عام 2024.

المصدروطن + صحيفة كيكر + الشروق الجزائرية
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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