الأربعاء, مارس 8, 2023
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كرم الشيف بوراك يبهر الجميع.. هذا ما فعله مع متضرري الزلزال (فيديو)

الشيف التركي الشهير بوراك أوزدمير أدخل البهجة على الأطفال الأتراك المتضررين من الزلزال، وقام بإحضار شاحنة همبرغر متنقلة إلى مراكز الإيواء

كتب خالد الأحمد
الشيف بوراك أوزدمير watanserb.com
الشيف بوراك أوزدمير
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وطن- في مبادرة إنسانية لافتة وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، الشيف التركي الشهير “بوراك أوزدمير” أثناء توزيعه وجبات طعام على المتضررين من الزلزال، بعد أن قام بإحضار شاحنة همبرغر متنقلة إلى مراكز الإيواء.

لفتة إنسانية من الشيف بوراك تجاه متضرري الزلزال

وبدا الشيف بوراك في المقطع الذي نشره موقع “dailymotion” وهو ينزل من سيارة شحن حمراء اللون، فيهرع إليه الأطفال المتضررين من الزلزال ليقوم باحتضانهم.

وفي مشهد تال يظهر وهو يحضر “وجبات همبرغر” داخل السيارة فيما بدا عشرات الأشخاص يقفون خارجا، ويقومون بتوزيع الطعام للأطفال بعلب كرتونية.

الشيف بوراك ظهر مشهد آخر، وهو يوزع وجبات إضافية لأطفال كانوا يتابعون شاشة تلفاز كبيرة في مكان مفتوح.

الشيف بوراك يبكي

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وكان ناشطون تداول مقطع فيديو مؤثراً للشيف التركي “المبتسم” بوراك،في اليوم التالي للزلزال المدمر وهو يبكي بحرقة شديدة على ما أصاب بلاده وكذا سوريا من كارثة طبيعية.

وانهار الشيف التركي الشهير بوراك باكياً، خلال ظهوره في مقطع فيديو شاركه مع متابعيه عبر حسابه الرسمي على منصة انستغرام وقتها، خلال حديثه عن الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا الاثنين 06 فبراير 2023.

وظهر الشيف بوراك في مقطع الفيديو المتداول وهو يبكي بحرقة، ويطلب المساعدة من باقي البلدان والتدخل العاجل، لأن الوضع كارثي وأصعب من أن يتحمله أي شخص.

وأعرب بوراك عن حزنه الشديد لما حصل قبل يوم قائلاً: “لا يمكنني أن أصف حزني، لا يمكنني أن أشرح مدى حزني بسبب هذه الكارثة، رحم الله هؤلاء الذين فقدوا أرواحهم سنحاول أن نفعل ما نستطيع”.

الشيف بوراك
الشيف بوراك

من هو بوراك أوزديمير؟

ومحمد بوراك أوزديمير المولود عام 1994، هو طباخ تركي ذو أصول عربية ينحدر من لواء اسكندرون بمدينة أنطاكية في محافظة هاتاي الواقعة على الحدود السورية حيث تعيش أغلبية عربية.

وذاع صيته كطباخ مبتكر، وحقق شهرة عربية وعالمية، إذ يتابعه الملايين عبر منصات التواصل، ويقصد مطاعمه المشاهير دائما.

المصدرتويتر، موقع dailymotion، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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