الأربعاء, مارس 8, 2023
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حياتنا

الأميرة إيمان تتألق في حفل حنتها.. وظهور مميز لـ “رجوة آل سيف” (شاهد)

شهد حفل حنة الأميرة إيمان أغاني تراثية وشعبية قدمتها فرقة نايا المعروفة كأول فرقة نسائية في الأردن

كتب رفيف عبدالله
الأميرة إيمان تتألق في حفل حنتها.. وظهور مميز لـ
الأميرة إيمان
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وطن– شاركت الملكة رانيا العبدالله، الصور الأولى من حفلة حنة ابنتها الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني، قبل أيام من زواجها من جميل ألكساندر، والذي حُدّد موعده في 12 مارس.

خطيبة الأمير الحسين تتألق

وظهرت الأميرة إيمان في قصر الحسينية بالفستان الأبيض الذي وضعت والدتها اللمسات الأخيرة عليه بالأمس.

الملكة رانيا تحتضن ابنتها
لحظة تبخير الأميرة إيمان

وكان من بين الحضور عدد من الأميرات وأفراد من العائلة المالكة الأردنية.

والتقطت إيمان صوراً مع والدتها وجدتها الأميرة منى وعماتها الأميرات عائشة وزين.

عروس المستقبل بين جدتها وعماتها

وكان لخطيبة ولي العهد الأمير الحسين، رجوة آل سيف، ظهور مميز في حفل حنة الأميرة إيمان.

حنة الأميرة إيمان
الملكة رانيا وزوجة ابنها المستقبلية رجوة آل سيف

وارتدت رجوة آل سيف ثوباً واسعاً بأحد درجات اللون البنفسجي

أغاني تراثية وشعبية

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وشهد حفل حنة الأميرة إيمان، أغاني تراثية وشعبية قدمتها فرقة نايا المعروفة كأول فرقة نسائية في الأردن.

حنة الأميرة إيمان
أحيت فرقة نايا الحفل

وهنأت الملكة رانيا ابنتها قائلة: ” حنينا العروس وبالحب غمرناها، وبجَمعة الأهل كملت فرحتنا بليلة حناء إيمان”.

وكان حفل خطوبة الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني على السيد جميل ألكساندر ترميوتس، قد تمّ في يوليو 2022، بحضور العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، والملكة رانيا العبد الله، وولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، والأمير هاشم بن عبد الله الثاني، والأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني.

حنة الأميرة إيمان
حضر الحنة عدد من سيدات المجتمع
حنة الأميرة إيمان
الأميرة إيمان

كما حضر الخطوبة عدد من أفراد أسرة جميل ألكساندر ترميوتس.

موعد الزفاف يقترب

وهنّأ الديوان الملكي الهاشمي حينها الملك والملكة الأردنية بهذه المناسبة، متمنياً للأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني وجميل ألكساندر ترميوتس حياة مليئة بالسعادة والهناء.

والأحد، أعلن الديوان الملكي الأردني عن موعد عقد قران الأميرة إيمان ابنة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، على جميل ألكساندر ترميوتس، في 12 آذار المقبل.

وقال الديوان الملكي، في بيان عبر حسابه في تويتر: “يسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن أنه سيتم، بعون الله وتوفيقه، عقد قران صاحبة السمو الملكي الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني على السيد جميل ألكساندر ترميوتس، في التاسع عشر من شعبان عام 1444 هجرية، الموافق للثاني عشر من آذار عام 2023 ميلادية”.

الجدير بالذكر، أن جميل ألكساندر ترميوتس مولود في كاراكاس بفنزويلا عام 1994.

وهو من أصول يونانية، ويحمل درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، ويعمل في قطاع الخدمات المالية في مدينة نيويورك الأمريكية.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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