“أمي وأبي”.. ابنة رونالدو تتكلم بالعربية في فيديو طريف مع جورجينا (شاهد)

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وطن- نشرت عشيقة نجم “نادي النصر” السعودي كريستيانو رونالدو، جورجينا رودريغيز، عبر صفحتها في “تويتر” مقطع فيديو لأطفاله وهم يتعلمون اللغة العربية، في المملكة العربية السعودية حيث يقيم والدهم منذ انتقاله للعب في صفوف النادي.

أبناء كريستيانو رونالدو يتحدثون العربية

وظهرت ابنة رونالدو ألانا مارتينا، البالغة من العمر 6 أعوام وهي تردد أسماء أيام الأسبوع باللغة العربية بطلاقة، قائلة دون ترتيب : “الجمعة السبت الثلاثاء الأربعاء الخميس”.

كما ظهرت ابنة رونالدو ألانا مارتينا مرة أخرى مع شقيقتها، في الفيديو وهما تغنيان أنشودة عربية ورد فيها: “مع أسرتي أحب أمي، أحب أبي”.

وكان رونالدو الذي يلقبه معجبوه بـ “صاروخ ماديرا” قد انتقل إلى صفوف النصر السعودي، قادما من نادي “مانشستر يوناتيد” الإنجليزي، في يناير الماضي، بصفقة انتقال حر وصفت بالخرافية.

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وسجل النجم البرتغالي 8 أهداف في 6 مباريات لعبها في الدوري السعودي الممتاز، مع نادي النصر هذا الموسم.

ونشرت صحيفة “عكاظ” السعودية الفيديو على حسابها في “تويتر” وعلقت عليه: “يبدو أن أطفال الأسطورة كريستيانو رونالدو تأقلموا سريعا مع الحياة في السعودية”.

وكانت تقارير صحفية، زعمت سابقا عدم تأقلم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي، مع الأجواء الجديدة في المملكة العربية السعودية حتى الآن، بسبب اختلاف الظروف عن العادات الأوروبية بشكل كبير.

وقال رونالدو إنه رفض “العديد من الأندية” حول العالم لإكمال واحدة من أكثر الانتقالات إثارة للدهشة في تاريخ الرياضة، والتي أكسبته ما يصل إلى 200 مليون دولار سنويًا وحياة رفاهية تفوق الخيال.

وقالت صحيفة “أكسبريس” البريطانية، إن الظروف المناخية المختلفة عن أوروبا، بالإضافة إلى الروتين المهني في المملكة، بإقامة التدريبات مساءً عكس أوروبا أمور جعلته لا يشعر بالسعادة.

ويحاول رونالدو وعائلته التأقلم على الأجواء الجديدة عليه، والتغلب على تلك العقبات، لكي يتمكن من الاستمرار مع فريقه النصر وتحقيق أهدافه خلال الفترة المقبلة.

وأطفال رونالدو هم: كريستيانو جونيور، المولود في عام 2010 من أم مجهولة، والتوأم إيفا وماتيو المولودان في عام 2017 من أم بديلة أيضا، وآلانا مارتينا التي أنجبتها جورجينا في عام 2017، والصغيرة بيلا إزميرالدا.

وكان كريستيانو جونيور، ابن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، انضم في يناير الماضي إلى أكاديمية “مهد” الرياضية السعودية، وذلك لمواصلة مسيرته الكروية على مستوى أكاديميات الناشئين، بعد انتقاله رفقة والده إلى المملكة العربية السعودية، بعد انضمام النجم رونالدو إلى صفوف فريق النصر حتى عام 2025.