مدة غياب رونالد أراوخو عن برشلونة بعد طرده بالبطاقة الحمراء

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وطن- تعرض النجم الأوروغواياني رونالد أراوخو 24 عاماً، صخرة دفاع فريق برشلونة، للطرد بالبطاقة الحمراء في المباراة أمام فالنسيا، ضمن منافسات الجولة ال24 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

ونال مدافع برشلونة رونالد أراوخو البطاقة الحمراء عند الدقيقة ال59، في المباراة الماضية أمام خفافيش فالنسيا، عقب تدخله العنيف على اللاعب هوجو دورو. ليخرج على إثرها خارج أرضية ملعب المباراة.

مدة غياب رونالد أراوخو عن برشلونة

ووفق ما ذكرته صحيفة “موندو ديبورتيفو“، فإنه من المؤكد أن يغيب المدافع الأوروغواياني أراوخو لاعب برشلونة، عن مباراة الفريق الكتالوني القادمة أمام أتليتك بيلباو الأسبوع المقبل. بسبب طرده للطرد المباشر.

رونالد أراوخو سيشارك في الكلاسيكو. 🚨✅ سيتعرض أراوخو لعقوبة الإيقاف لمباراة واحدة فقط بسبب طرده أمام فالنسيا. ⛔ سيغيب مدافع البرسا عن مواجهة أتلتيك بيلباو ولكنه سيعود للكلاسيكو. 🔥⏳ pic.twitter.com/U9DvlzfO48 — أوليه برشلونة (@oleehbarca) March 7, 2023

وسيتوقف مشاركة الأوروغواياني رونالد أراوخو، عن مواجهة قمة الكلاسيكو القادمة. أمام الغريم التقليدي ريال مدريد، في ال19 من شهر مارس/ آذار الجاري، بناء على تقرير حكم المباراة.

كما وبحسب لوائح وقوانين الاتحاد الإسباني لكرة القدم، فإن طرد لاعب نتيجة التدخل العنيف يكون ل3 مباريات متتالية، بينما عقوبة طرد اللاعب لتدخل احترافي يكون لمباراة واحدة فقط.

فوز برشلونة على خفافيش فالنسيا

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وكان فريق برشلونة قد حقق الفوز على نظيره فالنسيا. بهدف نظيف دون مقابل، كان من توقيع البرازيلي رافينيا دياز.

كما ووسع فريق برشلونة الفارق مع غريمه التقليدي ريال مدريد على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني (الليغا)، إلى 9 نقاط. عقب تعثر الفريق الملكي الأبيض بالتعادل السلبي بدون أهداف أمام ريال بيتيس.

ويتصدر فريق برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني الممتاز لهذا الموسم. برصيد 62 نقطة، كما وبفارق كبير عن الوصيف ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 53 نقطة.