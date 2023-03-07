الثلاثاء, مارس 7, 2023
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رياضة

مدة غياب رونالد أراوخو عن برشلونة بعد طرده بالبطاقة الحمراء

مدافع برشلونة أراوخو سيغيب عن المباراة القادمة أمام أتلتيك بيلياو بسبب عقوبة الطرد

كتب فارس أبو شيحة
طرد رونالد أراوخو watanserb.com
طرد رونالد أراوخو
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وطن- تعرض النجم الأوروغواياني رونالد أراوخو 24 عاماً، صخرة دفاع فريق برشلونة، للطرد بالبطاقة الحمراء في المباراة أمام فالنسيا، ضمن منافسات الجولة ال24 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

ونال مدافع برشلونة رونالد أراوخو البطاقة الحمراء عند الدقيقة ال59، في المباراة الماضية أمام خفافيش فالنسيا، عقب تدخله العنيف على اللاعب هوجو دورو. ليخرج على إثرها خارج أرضية ملعب المباراة.

مدة غياب رونالد أراوخو عن برشلونة

ووفق ما ذكرته صحيفة “موندو ديبورتيفو“، فإنه من المؤكد أن يغيب المدافع الأوروغواياني أراوخو لاعب برشلونة، عن مباراة الفريق الكتالوني القادمة أمام أتليتك بيلباو الأسبوع المقبل. بسبب طرده للطرد المباشر.

وسيتوقف مشاركة الأوروغواياني رونالد أراوخو، عن مواجهة قمة الكلاسيكو القادمة. أمام الغريم التقليدي ريال مدريد، في ال19 من شهر مارس/ آذار الجاري، بناء على تقرير حكم المباراة.

كما وبحسب لوائح وقوانين الاتحاد الإسباني لكرة القدم، فإن طرد لاعب نتيجة التدخل العنيف يكون ل3 مباريات متتالية، بينما عقوبة طرد اللاعب لتدخل احترافي يكون لمباراة واحدة فقط.

طرد رونالد أراوخو
طرد رونالد أراوخو

فوز برشلونة على خفافيش فالنسيا

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وكان فريق برشلونة قد حقق الفوز على نظيره فالنسيا. بهدف نظيف دون مقابل، كان من توقيع البرازيلي رافينيا دياز.

كما ووسع فريق برشلونة  الفارق مع غريمه التقليدي ريال مدريد على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني (الليغا)، إلى 9 نقاط. عقب تعثر الفريق الملكي الأبيض بالتعادل السلبي بدون أهداف  أمام ريال بيتيس.

رونالدو أراوخو
رونالدو أراوخو

ويتصدر فريق برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني الممتاز لهذا الموسم. برصيد 62 نقطة، كما وبفارق كبير عن الوصيف ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 53 نقطة.

المصدروطن + موندو ديبورتيفو
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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