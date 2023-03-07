فيلة توقف شاحنات محملة بقصب السكر في منتصف الطريق وما فعلته لافتا (شاهد)

- Advertisement -

وطن – انتشرت مقاطع فيديو على موقع تويتر، توثق لحظة إقدام فيل ضخم على توقيف شاحنة محملة بقصب السكر ليأكل منه.

وأظهرت اللقطات، الفيل بينما كان واقفا بجانب الطريق، ثم تحرك مسرعا أمام الشاحنة التي توقف سائقها على الفور.

وفي غضون ثوانٍ معدودة، أخذ يتناول الفيل من شحنة القصب، قبل أن تغادر الشاحنة، لكن كان لافتا أن شاحنة أخرى توقف سائقها من تلقاء نفسه حتى يتناول الفيل ما يرغب فيه من القصب.

مقاطع طريفة لفيلة تستوقف الشاحنات المحملة بمحصول قصب السكر لتأكل منه

جديد بالذكر ان الفيل يعتبر حيوان مقدس في الديانة البوذية

1 pic.twitter.com/9MDAc0gd9M — الوثائقية (@NatG_Arabic) March 6, 2023

كما أظهر مقطع آخر، فيلا وهو يوقف شاحنات كبيرة محملة أيضا بالقصب، وقد تناول منا أيضا.

2

الفيل يجبر الشاحنات المحملة بقصب السكر على الوقوف بالقوة pic.twitter.com/PDYcjhGicX — الوثائقية (@NatG_Arabic) March 6, 2023

الفيل في الثقافة الهندية

- Advertisement -

والفيل من الحيوانات التي تجلب الحظ والسعادة في الهند، لذلك يلجأ بعض الهندوس إلى عبادة الفيلة فإذا عزموا إلى السفر برحلة أو مغامرة قاموا بتقديم الصلوات للإله الفيل؛ حتى يبارك لهم بالعمل المراد القيام به .

وتؤمن بعض طوائف الهندوس بأن الفيل تجسيد حيّ للإله جانيش، وهو واحد من أهم وأبرز الآلهة الهندوسية، ويصور في المعابد برأس فيل وجسم فأر أو جسم إنسان.

ووفقًا للهندوس، فإن كل جزء من الإله الفيل لديه وظيفة رمزية، رأس جانيش تعني القدرة على اكتساب الحكمة والمعرفة، الأذن الكبيرة تمنح الصبر والاستماع بعناية.

أما عيون جانيش الصغيرة فهي تنظر إلى المستقبل وتتعرف على الحقيقة، في حين أن جذعه الطويل قادر على شمّ الخير، ويرمز بطنه الكبير إلى القدرة على هضم كل من الأفضل والأسوأ في الحياة، أما الجسم فهذا للقدرة على التحرك بسرعة وحسم .

ويعتقد في التراث الشعبي الهندوسي أن الفيل الأبيض جذب السحب البيضاء ويرمز له في التراث الشعبي إلى الفطنة والحكمة فضلا عن القوة، وبالتالي يسبب هطول المطر، وفق تلك المزاعم.

كما يعتقد الهندوس أن الحاكم إذا قتل فيلاً وبخاصة إذا كان لونه أبيض اتهمه شعبه بالخيانة.