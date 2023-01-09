سعودي سرق “الفيل الإله” الذي يعبده جاره الهندي.. فيديو أثار الجدل

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وطن- كشف مواطن سعودي قصة طريفة حصلت له في “بلاد الأفيال” الهند، عندما قام بسرقة تمثال على هيئة فيل كان بمثابة إلهاً لأسرة هندية.

سعودي يسرق فيل في الهند

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه الشخص ويدعى “أبو عيد” وهو يجلس أمام مجسم الفيل، ويروي أنه كان في زيارة للهند أثناء رحلة علاجية مع والده.

وكان بجانبهم -كما قال- عائلة هندية واعتاد التردد عليهم وإعطائهم مما أعطاه الله بسبب ظروفهم الصعبة، حسب وصفه.

يتقربون للفيلة بالتمائم

وأضاف أنه اعتاد على رؤيتهم وهم يتمتمون بعبارات غير مفهومة ليتبين أنهم يعبدون الفيلة.

فقام بتصوير مجسم لفيل كان لديهم وأرسل الصورة لصديقه الذي طلب منه إحضار نفس الفيل له.

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فجاء إلى منزل العائلة الهندية بعدها ليستأذنهم في أخذ الفيل، ولم يجد سوى طفل صغير وأخت له.

فأخذ الفيل ووضعه في حقيبته وذهب وعاد به بالفعل إلى السعودية.

وكشف في المقطع الذي رصدته (وطن) أنه سأل أحد المشايخ بشأن حرمة ما فعله من حله، فقال له: “لا ذنب عليك لأنهم يعبدونه.. يمكن يتوبون”.

الهندوس وعبادة الفيلة

ووفق موسوعة ” أجيب” يعتبر الفيل من الحيوانات التي تجلب الحظ والسعادة في الهند: لذلك يلجأ بعض الهندوس إلى عبادة الفيلة فإذا عزموا إلى السفر برحلة أو مغامرة قاموا بتقديم الصلوات للإله الفيل؛ حتى يبارك لهم بالعمل المراد القيام به.

كما تؤمن بعض طوائف الهندوس بأن الفيل تجسد حيّ للإله جانيش، وهو واحد من أهم وأبرز الآلهة الهندوسية، ويصور في المعابد برأس فيل وجسم فأر أو جسم إنسان.