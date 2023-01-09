الإثنين, يناير 9, 2023
الرئيسيةالهدهدسعودي سرق "الفيل الإله" الذي يعبده جاره الهندي.. فيديو أثار الجدل
الهدهد

سعودي سرق “الفيل الإله” الذي يعبده جاره الهندي.. فيديو أثار الجدل

كان مرافقا لوالده في زيارة علاجية بالهند وجاء بالفيل إلى السعودية بعدما طلب صديق له ذلك

كتب خالد الأحمد
سعودي سرق الفيل الإله watanserb.com
سعودي سرق الفيل الإله
- Advertisement -

وطن- كشف مواطن سعودي قصة طريفة حصلت له في “بلاد الأفيال” الهند، عندما قام بسرقة تمثال على هيئة فيل كان بمثابة إلهاً لأسرة هندية.

سعودي يسرق فيل في الهند

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه الشخص ويدعى “أبو عيد” وهو يجلس أمام مجسم الفيل، ويروي أنه كان في زيارة للهند أثناء رحلة علاجية مع والده.

وكان بجانبهم -كما قال- عائلة هندية واعتاد التردد عليهم وإعطائهم مما أعطاه الله بسبب ظروفهم الصعبة، حسب وصفه.

سعودي سرق الفيل الإله
سعودي سرق الفيل الإله

يتقربون للفيلة بالتمائم

وأضاف أنه اعتاد على رؤيتهم وهم يتمتمون بعبارات غير مفهومة ليتبين أنهم يعبدون الفيلة.

فقام بتصوير مجسم لفيل كان لديهم وأرسل الصورة لصديقه الذي طلب منه إحضار نفس الفيل له.

- Advertisement -

فجاء إلى منزل العائلة الهندية بعدها ليستأذنهم في أخذ الفيل، ولم يجد سوى طفل صغير وأخت له.

فأخذ الفيل ووضعه في حقيبته وذهب وعاد به بالفعل إلى السعودية.

وكشف في المقطع الذي رصدته (وطن) أنه سأل أحد المشايخ بشأن حرمة ما فعله من حله، فقال له: “لا ذنب عليك لأنهم يعبدونه.. يمكن يتوبون”.

الهندوس وعبادة الفيلة

ووفق موسوعة ” أجيب” يعتبر الفيل من الحيوانات التي تجلب الحظ والسعادة في الهند: لذلك يلجأ بعض الهندوس إلى عبادة الفيلة فإذا عزموا إلى السفر برحلة أو مغامرة قاموا بتقديم الصلوات للإله الفيل؛ حتى يبارك لهم بالعمل المراد القيام به.

كما تؤمن بعض طوائف الهندوس بأن الفيل تجسد حيّ للإله جانيش، وهو واحد من أهم وأبرز الآلهة الهندوسية، ويصور في المعابد برأس فيل وجسم فأر أو جسم إنسان.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
اقرأ أيضاً
تقارير

صحيفة عبرية: هل انتهت صلاحية اتفاق العلا بعد هدنة كأس العالم؟

الهدهد

السعودية.. فيديو مُخل لمشهورة رفقة رجلين أسودين يذهب بها للسجن (شاهد)

الهدهد

من هي شبيهة جورجينا السعودية؟.. أجمل من صديقة رونالدو (شاهد)

الهدهد

فيديو صادم للعثور على سمكة حية في صحراء السعودية

الهدهد

من أجل رونالدو وجورجينا .. “ابن سلمان” يستعد لتعديل قانوني لشرعنة العلاقة بينهما!

حياتنا

رد فعل رونالدو تجاه سعودية طلبت التقاط “سيلفي” برفقته (فيديو)

الهدهد

وفاة مدير مباحث خميس مشيط وابنته.. رواية مفزعة تتحدث عن اغتيال العميد الزهراني

الهدهد

تغريدة نارية لمفتي سلطنة عمان عن مآسي المسلمين في الهند

الهدهد

محمد بن سلمان يستغل مسؤولين خليجيين لإضعاف سطوة الإمارات في المنطقة

الهدهد

جبال مكة وظاهرة غريبة.. اكتست بالأخضر ونشطاء ربطوها بنبوءة النبي

الهدهد

مترجم رونالدو الخاص في نادي النصر سوري ويتقن 8 لغات.. تعرف إليه

الهدهد

فارسات سعوديات بملابس مثيرة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

صحيفة عبرية: هل انتهت صلاحية اتفاق العلا بعد هدنة كأس العالم؟

بعد المونديال .. إيفانا نول تستعرض مؤخرتها أمام جماهير دوري كرة السلة الأمريكي!

بعد رفض دول الخليج.. إسرائيل توسطت لمصر لدى صندوق النقد كضامن

جورج وسوف يتلو القرآن ويحفظ بعضه.. تلاوة خاشعة بعزاء نجله وديع (شاهد)

فضائح الإمارات مستمرة ومحمد بن زايد في أزمة.. ما علاقة البرلمان الأوروبي؟

أذرع ملك البحرين الإعلامية تواصل شيطنة قطر:”أكبر ممول عربي للإرهاب”

ساندرا رزق تطلّ بحمالة صدر وبلا مكياج بعد 23 عاماً من تتويجها ملكة جمال لبنان (صور)

ما يحدث في مقر النساء صادم.. أمريكية هاربة من داعش تخرج عن صمتها

هوس التجميل ونهايات كارثية.. انفجار صدر امرأة خلال عملية تكبير الثدي (شاهد)

“محاربو تيك توك”.. قوة روسية أسسها بوتين لمهمة خاصة في أوكرانيا

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC