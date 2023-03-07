فيديو مروع لحادث قطار قليوب كشف سبب الكارثة التي هزت مصر (شاهد)

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وطن- لحظات رعب وخوف فظيعة عاشها مئات الركاب على متن قطار خط “قليوب- منوف” في محافظة القليوبية شمالي القاهرة، مساء الثلاثاء 7 مارس 2023، عندما خرج قطار عن مساره على مستوى محطة مصر واصطدامه بالرصيف، في حادثة مروعة أسفرت عن وفاة شخصين ووقوع إصابات لم تؤكد السلطات المعنية عددها إلى الآن.

تفاصيل حادثة قطار منوف

تفاصيل خروج قطار خط “قليوب-منوف” عن مساره على مستوى محطة مصر في محافظة القليوبية، يرويها أحد شهود العيان على متن القطار، وقد تحدث عن لحظات مروعة عاشها لوسائل إعلام محلية.

خروج قطار خط "قليوب- منوف" عن مساره في منطقة قليوب المحطة واصطدامه بالرصيف ما أدى إلى وقوع إصابات pic.twitter.com/jBB9SlmC0m — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) March 7, 2023

حيث نقل موقع “القاهرة 24” المحلي، عن أحد الركاب قوله “إن القطار الحامل لرقم 557 خرج من محطة مصر في تمام الساعة السابعة مساء”، حيث خرج عن القضبان بعد مغادرته محطة قليوب، التي تبعد نحو 10 كليومترات عن القاهرة، متوجها إلى مدينة منوف وسط الدلتا.

وعن السبب وراء خروج القطار عن السكة، حسب ما عاينه داخل العربة، قال الراكب إن “سائق القطار كان يقود القطار بسرعة كبيرة، عند دخول محطة قليوب، حيث فوجئ الركاب بدخوله محطة قليوب دون تهدئة.

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مما أدى إلى خروج القطار عن مساره واصطدامه بالصدادات، مما نتج عنه وقوع مصابين ووفيات بين الركاب” على حد تعبيره.

ولفت شاهد العيان أن “سيارات الإسعاف وصلت إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى أقرب المستشفيات وجار التعامل مع باقي الإصابات”.

وفي أول تفاعل رسمي مع الحادثة، أكدت وزارة الصحة والسكان المصرية وفاة شخصين واستقرار الحالة الصحية لباقي المصابين، وفقا لبيان نشرته عبر حسابها الرسمي على فيسبوك.

محاولات مستمرة لانتشال أحد العالقين والضحايا في حادث #قطار_قليوب pic.twitter.com/0Ff6tDeI7l — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) March 7, 2023

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق الدفع بـ20 سيارة إسعاف، إلى موقع الحادث، موضحة أن الحصيلة المبدئية للإصابات أشارت إلى إصابة 16 مواطنا، بينهم 3 مصابين تلقوا الخدمة في موقع الحادث، و3 مصابين غادروا قسم الطوارئ بمستشفى قليوب التخصصي، بعد تلقيهم الخدمة الطبية وتحسن حالتهم الصحية، وباقي المصابين يتلقون الخدمة في ذات المستشفى.

لحظات عصيبة عاشها الكثيرون بمجرد خروج القطار عن مساره، حيث وثقت مقاطع فيديو متداولة إصابة العشرات داخل العربات، وصراخ الكثيرين طلبا للمساعدة وإنقاذ المتضررين بشدة.

وبالعودة إلى ردود الأفعال الرسمية، فقد أمر النائب العام المستشار حماده الصاوى بتشكيل فريق تحقيق، للتحقيق في واقعة اصطدام قطار قليوب، وستوالي النيابة العامة الإعلان عن نتائج التحقيق.

أمر النائب العام المستشار حماده الصاوى بتشكيل فريق تحقيق، للتحقيق في واقعة اصطدام قطار قليوب، وستوالي النيابة العامة الإعلان عن نتائج التحقيق

كانت منطقة قليوب المحطة بمحافظة القليوبية، شهدت حادث تصادم قطار منوف القاهرة بالرصيف، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث#مصر #قليوب pic.twitter.com/OZnDGozSqy — تطبيق زاجل (@AppZagel) March 7, 2023

حوادث القطارات في مصر

هذا وتشهد مصر ارتفاعا كارثيا في حوادث القطارت والمتعلقة عموما بالسكك الحديدية، لأسباب كثيرة أولها الغياب الكبير لأعمال الصيانة ومراقبة جودة العربات وصلوحية عملها.

ففي آخر سنتين فقط، سجلت مصر 3 حوادث قطارات قاتلة، أثارت الكثير من الجدل في وقتها حول دور الدولة في الاهتمام بقطاع النقل عبر السكك الحديدة.

عام 2021، وتحديدا في 26 مارس، شهدت مصر اصطدام قطار مكيف بقطار ركاب من الخلف بدائرة مركز طهطا بسوهاج، ما نتج عنه خروج 3 عربات عن القضبان، راح ضحية الحادث 32 مواطنًا وأصيب 108 مواطن.

في نفس العام أيضا، وبعد أقل من شهر، في 18 أبريل، خرج قطار متجه من القاهرة الي المنصورة عن القضبان، قرب محطة سكة حديد طوخ، وراح ضحية الحادث عدد من المواطنين بالإضافة إلى إصابة ما يقرب من 103 أشخاص.

لحظة انتشال أحد الضحايا من حادث #قطار_قليوب وسط حالة من الحزن والصدمة pic.twitter.com/QBHnJ4yWXR — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) March 7, 2023

وفي 17 يونيو 2022 شهدت مدينة ملوي بالمنيا، جنوب مصر، مصرع 4 أشخاص دهساً تحت عجلات القطار بمزلقان شرق المحطة.