الثلاثاء, مارس 7, 2023
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فيديو مروع لحادث قطار قليوب كشف سبب الكارثة التي هزت مصر (شاهد)

خروج قطار خط "قليوب ـ منوف" عن السكة في محطة مصر واصطدامه بالرصيف خلف وراءه ضحيتين وعشرات الجرحي

كتب فهمي الورغمي
حوادث القطارات في مصر watanserb.com
حادث قطار قليوب
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وطن- لحظات رعب وخوف فظيعة عاشها مئات الركاب على متن قطار خط “قليوب- منوف” في محافظة القليوبية شمالي القاهرة، مساء الثلاثاء 7 مارس 2023، عندما خرج قطار عن مساره على مستوى محطة مصر واصطدامه بالرصيف، في حادثة مروعة أسفرت عن وفاة شخصين ووقوع إصابات لم تؤكد السلطات المعنية عددها إلى الآن.

تفاصيل حادثة قطار منوف

تفاصيل خروج قطار خط “قليوب-منوف” عن مساره على مستوى محطة مصر في محافظة القليوبية، يرويها أحد شهود العيان على متن القطار، وقد تحدث عن لحظات مروعة عاشها لوسائل إعلام محلية.

حيث نقل موقع “القاهرة 24” المحلي، عن أحد الركاب قوله “إن القطار الحامل لرقم 557 خرج من محطة مصر في تمام الساعة السابعة مساء”، حيث خرج عن القضبان بعد مغادرته محطة قليوب، التي تبعد نحو 10 كليومترات عن القاهرة، متوجها إلى مدينة منوف وسط الدلتا.

وعن السبب وراء خروج القطار عن السكة، حسب ما عاينه داخل العربة، قال الراكب إن “سائق القطار كان يقود القطار بسرعة كبيرة، عند دخول محطة قليوب، حيث فوجئ الركاب بدخوله محطة قليوب دون تهدئة.

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مما أدى إلى خروج القطار عن مساره واصطدامه بالصدادات، مما نتج عنه وقوع مصابين ووفيات بين الركاب” على حد تعبيره.

ولفت شاهد العيان أن “سيارات الإسعاف وصلت إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى أقرب المستشفيات وجار التعامل مع باقي الإصابات”.

وفي أول تفاعل رسمي مع الحادثة، أكدت وزارة الصحة والسكان المصرية وفاة شخصين واستقرار الحالة الصحية لباقي المصابين، وفقا لبيان نشرته عبر حسابها الرسمي على فيسبوك.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق الدفع بـ20 سيارة إسعاف، إلى موقع الحادث، موضحة أن الحصيلة المبدئية للإصابات أشارت إلى إصابة 16 مواطنا، بينهم 3 مصابين تلقوا الخدمة في موقع الحادث، و3 مصابين غادروا قسم الطوارئ بمستشفى قليوب التخصصي، بعد تلقيهم الخدمة الطبية وتحسن حالتهم الصحية، وباقي المصابين يتلقون الخدمة في ذات المستشفى.

لحظات عصيبة عاشها الكثيرون بمجرد خروج القطار عن مساره، حيث وثقت مقاطع فيديو متداولة إصابة العشرات داخل العربات، وصراخ الكثيرين طلبا للمساعدة وإنقاذ المتضررين بشدة.

وبالعودة إلى ردود الأفعال الرسمية، فقد أمر النائب العام المستشار حماده الصاوى بتشكيل فريق تحقيق، للتحقيق في واقعة اصطدام قطار قليوب، وستوالي النيابة العامة الإعلان عن نتائج التحقيق.

حوادث القطارات في مصر

هذا وتشهد مصر ارتفاعا كارثيا في حوادث القطارت والمتعلقة عموما بالسكك الحديدية، لأسباب كثيرة أولها الغياب الكبير لأعمال الصيانة ومراقبة جودة العربات وصلوحية عملها.

ففي آخر سنتين فقط، سجلت مصر 3 حوادث قطارات قاتلة، أثارت الكثير من الجدل في وقتها حول دور الدولة في الاهتمام بقطاع النقل عبر السكك الحديدة.

عام 2021، وتحديدا في 26 مارس، شهدت مصر اصطدام قطار مكيف بقطار ركاب من الخلف بدائرة مركز طهطا بسوهاج، ما نتج عنه خروج 3 عربات عن القضبان، راح ضحية الحادث 32 مواطنًا وأصيب 108 مواطن.

في نفس العام أيضا، وبعد أقل من شهر، في 18 أبريل، خرج قطار متجه من القاهرة الي المنصورة عن القضبان، قرب محطة سكة حديد طوخ، وراح ضحية الحادث عدد من المواطنين بالإضافة إلى إصابة ما يقرب من 103 أشخاص.

وفي 17 يونيو 2022 شهدت مدينة ملوي بالمنيا، جنوب مصر، مصرع 4 أشخاص دهساً تحت عجلات القطار بمزلقان شرق المحطة.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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