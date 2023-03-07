الثلاثاء, مارس 7, 2023
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رياضة

تشيلسي وبنفيكا يتأهلان إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 (فيديو)

منافسات إياب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا 2022-2023

كتب فارس أبو شيحة
تشيلسي وبنفيكا يتأهلان إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا watanserb.com
تشيلسي وبنفيكا يتأهلان إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
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وطن-  تأهل فريقا تشيلسي وبنفيكا إلى منافسات دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023، على حساب بوروسيا دورتموند وكلوب بروج.

وتغلب فريق تشيلسي (البلوز)، على منافسه بوروسيا دورتموند الألماني، بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، في مجموع مباراتي ذهاب وإياب دور ال16 من منافسات دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

كما واكتسح فريق بنفيكا البرتغالي نظيره كلوب بروج البلجيكي، بسباعية ثمينة مقابل هدف وحيد، في منافسات دور ال16 من دوري أبطال أوروبا.

مدرب تشيلسي غراهام بوتر
مدرب تشيلسي غراهام بوتر

مباراة تشيلسي ضد بوروسيا دورتموند

كما وأحرز فريق تشيلسي أولى أهداف المباراة داخل شباك مرمى بوروسيا دورتموند في منافسات إياب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا 2022-2023، عند الدقيقة ال43، عن طريق اللاعب رحيم ستيرلينغ.

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كما وعزز البلوز هدف التقدم الثاني في الدقيقة ال53، عن طريق اللاعب كاي هافرتز من ركلة جزاء تحصل عليها الفريق في المباراة.

تشيلسي وبوروسيا دورتموند
تشيلسي وبوروسيا دورتموند

وتأهل فريق تشيلسي على حساب بوروسيا دورتموند، إلى دور الربع النهائي من البطولة الأوروبية القارية، بنتيجة 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

مباراة بنفيكا ضد كلوب بروج

كما واكتسح فريق بنفيكا البرتغالي منافسه كلوب بروج، في منافسات إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023، بخماسية ثمينة مقابل هدف وحيد.

بنفيكا وكلوب بروج
بنفيكا وكلوب بروج

وسجل أهداف بنفيكا داخل مرمى شباك كلوب بروج، رافا سيلفا في الدقيقة ال38. وغونسالو راموس هدفين في الدقيقة ال45+2 وال57، وجواو ماريو في الدقيقة ال71 من ركلة جزاء وديفيد نيريس في الدقيقة ال77.

كما وسجل كلوب بروج الهدف الوحيد للفريق في الدقيقة ال87، عن طريق اللاعب بيورن ماير. لتنتهي مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 7-1.

بنفيكا البرتغالي
بنفيكا البرتغالي

كما وستختتم منافسات إياب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا، بمواجهة حامل اللقب ريال مدريد. أمام الوصيف ليفربول، الأربعاء، منتصف شهر مارس/ آذار الجاري.

المصدروطن+ دوري أبطال أوروبا + بين سبورت
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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