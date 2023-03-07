تشيلسي وبنفيكا يتأهلان إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 (فيديو)

- Advertisement -

وطن- تأهل فريقا تشيلسي وبنفيكا إلى منافسات دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023، على حساب بوروسيا دورتموند وكلوب بروج.

وتغلب فريق تشيلسي (البلوز)، على منافسه بوروسيا دورتموند الألماني، بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، في مجموع مباراتي ذهاب وإياب دور ال16 من منافسات دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

ستيرلينغ يمنح تشلسي التقدم ويشعل الصراع على بطاقة التأهل 🔥⚽️#دوري_أبطال_أوروبا #تشلسي_دورتموند pic.twitter.com/dCt3UJ6WtA — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 7, 2023

كما واكتسح فريق بنفيكا البرتغالي نظيره كلوب بروج البلجيكي، بسباعية ثمينة مقابل هدف وحيد، في منافسات دور ال16 من دوري أبطال أوروبا.

مباراة تشيلسي ضد بوروسيا دورتموند

كما وأحرز فريق تشيلسي أولى أهداف المباراة داخل شباك مرمى بوروسيا دورتموند في منافسات إياب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا 2022-2023، عند الدقيقة ال43، عن طريق اللاعب رحيم ستيرلينغ.

- Advertisement -

كما وعزز البلوز هدف التقدم الثاني في الدقيقة ال53، عن طريق اللاعب كاي هافرتز من ركلة جزاء تحصل عليها الفريق في المباراة.

وتأهل فريق تشيلسي على حساب بوروسيا دورتموند، إلى دور الربع النهائي من البطولة الأوروبية القارية، بنتيجة 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

مباراة بنفيكا ضد كلوب بروج

كما واكتسح فريق بنفيكا البرتغالي منافسه كلوب بروج، في منافسات إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023، بخماسية ثمينة مقابل هدف وحيد.

وسجل أهداف بنفيكا داخل مرمى شباك كلوب بروج، رافا سيلفا في الدقيقة ال38. وغونسالو راموس هدفين في الدقيقة ال45+2 وال57، وجواو ماريو في الدقيقة ال71 من ركلة جزاء وديفيد نيريس في الدقيقة ال77.

João Mário is the first Benfica player to score in five successive European Cup appearances since Eusébio 🦅#UCL pic.twitter.com/JLtapM5wHc — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 8, 2023

كما وسجل كلوب بروج الهدف الوحيد للفريق في الدقيقة ال87، عن طريق اللاعب بيورن ماير. لتنتهي مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 7-1.

كما وستختتم منافسات إياب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا، بمواجهة حامل اللقب ريال مدريد. أمام الوصيف ليفربول، الأربعاء، منتصف شهر مارس/ آذار الجاري.