تشيلسي وبنفيكا يتأهلان إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 (فيديو)

وطن- تأهل فريقا تشيلسي وبنفيكا إلى منافسات دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023، على حساب بوروسيا دورتموند وكلوب بروج.

وتغلب فريق تشيلسي (البلوز)، على منافسه بوروسيا دورتموند الألماني، بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، في مجموع مباراتي ذهاب وإياب دور ال16 من منافسات دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

كما واكتسح فريق بنفيكا البرتغالي نظيره كلوب بروج البلجيكي، بسباعية ثمينة مقابل هدف وحيد، في منافسات دور ال16 من دوري أبطال أوروبا.

كما وأحرز فريق تشيلسي أولى أهداف المباراة داخل شباك مرمى بوروسيا دورتموند في منافسات إياب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا 2022-2023، عند الدقيقة ال43، عن طريق اللاعب رحيم ستيرلينغ.

كما وعزز البلوز هدف التقدم الثاني في الدقيقة ال53، عن طريق اللاعب كاي هافرتز من ركلة جزاء تحصل عليها الفريق في المباراة.

وتأهل فريق تشيلسي على حساب بوروسيا دورتموند، إلى دور الربع النهائي من البطولة الأوروبية القارية، بنتيجة 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

كما واكتسح فريق بنفيكا البرتغالي منافسه كلوب بروج، في منافسات إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023، بخماسية ثمينة مقابل هدف وحيد.

وسجل أهداف بنفيكا داخل مرمى شباك كلوب بروج، رافا سيلفا في الدقيقة ال38. وغونسالو راموس هدفين في الدقيقة ال45+2 وال57، وجواو ماريو في الدقيقة ال71 من ركلة جزاء وديفيد نيريس في الدقيقة ال77.

João Mário is the first Benfica player to score in five successive European Cup appearances since Eusébio 🦅#UCL pic.twitter.com/JLtapM5wHc

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 8, 2023