الثلاثاء, مارس 7, 2023
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الهدهد

أسطوري.. فستان زفاف الأميرة إيمان والملكة رانيا تضع اللمسة الأخيرة

سبق أن كشف الديوان الأردني أن موعد عقد قران الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني، على جميل ألكساندر ترميوتس، في 12 مارس المقبل

كتب باسل النجار
فستان زفاف الأميرة إيمان watanserb.com
فستان زفاف الأميرة إيمان
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وطن- نشرت الملكة رانيا العبدالله، اليوم الثلاثاء، صورة لها إلى جانب ابنتها الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني، وهي تضع اللمسات الأخيرة على فستان زواج ابنتها التي حدد موعد عقد قرانها، على جميل ألكساندر يوم، 12 مارس.

الملكة رانيا تنشر صورة لفستان زفاف الأميرة إيمان

الفستان الأسطوري الذي سترتديه الأميرة إيمان في حنتها، ظهرت الملكة رانيا ـ بحسب الصورة التي نشرتها على حسابها بانستغرام ـ وهي تقوم بوضع اللمسات الأخيرة عليه، بينما كانت ابنتها إيمان ترتديه.

وعلقت الملكة رانيا على الصورة التي لاقت تفاعلا كبيرا بين متابعيها بالقول:”اللمسات الأخيرة قبل حفلة حناء إيمان”.

 

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وليلة الحناء أو «ليلة الوداع» كما يُطلق عليها البعض، هي احتفال بالعروس يوافق اليوم الأخير قبل حفل الزفاف، وهي عادة قديمة عند الكثير من الشعوب، تم استحداثها لتصبح من أهم طقوس مراسم الزواج العربي في الوقت الحالي.

فستان زفاف الأميرة إيمان
فستان زفاف الأميرة إيمان

خطوبة الأميرة إيمان بنت عبدالله وجميل ألكساندر

وكان حفل خطوبة الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني على السيد جميل ألكساندر ترميوتس، قد تم في يوليو 2022، بحضور العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، والملكة رانيا العبد الله، وولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، والأمير هاشم بن عبد الله الثاني، والأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني.

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كما حضر الخطوبة عدد من أفراد أسرة جميل ألكساندر ترميوتس. وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” وقتها.

وآنذاك هنأ الديوان الملكي الهاشمي الملك والملكة الأردنية بهذه المناسبة، متمنيا للأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني وجميل ألكساندر ترميوتس حياة مليئة بالسعادة والهناء.

وقالت الملكة رانيا على حسابها في إنستغرام، بذلك التوقيت مهنئة ابنتها: “ألف مبارك حبيبتي إيمان، فرحتك عندي بالدنيا! الله يهنيكم انت وجميل ويوفقكم دائما، ويجعل التمام على خير”.

 

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زواج الأميرة إيمان
زواج الأميرة إيمان

موعد عقد قران الأميرة إيمان

والأحد، أعلن الديوان الملكي الأردني عن موعد عقد قران الأميرة إيمان ابنة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، على جميل ألكساندر ترميوتس، في 12 آذار المقبل.

وقال الديوان الملكي، في بيان عبر حسابه في تويتر: “يسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن أنه سيتم، بعون الله وتوفيقه، عقد قران صاحبة السمو الملكي الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني على السيد جميل ألكساندر ترميوتس، في التاسع عشر من شعبان عام 1444 هجرية، الموافق للثاني عشر من آذار عام 2023 ميلادية”.

وبحسب الإعلام الأردني، ولد جميل ألكساندر ترميوتس في كاراكاس بفنزويلا عام 1994.

وهو من أصول يونانية، ويحمل درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، ويعمل في قطاع الخدمات المالية في مدينة نيويورك الأمريكية.

المصدرانستجرام، تويتر، وكالة الأنباء الأردنية بترا، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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