أسطوري.. فستان زفاف الأميرة إيمان والملكة رانيا تضع اللمسة الأخيرة

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وطن- نشرت الملكة رانيا العبدالله، اليوم الثلاثاء، صورة لها إلى جانب ابنتها الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني، وهي تضع اللمسات الأخيرة على فستان زواج ابنتها التي حدد موعد عقد قرانها، على جميل ألكساندر يوم، 12 مارس.

الملكة رانيا تنشر صورة لفستان زفاف الأميرة إيمان

الفستان الأسطوري الذي سترتديه الأميرة إيمان في حنتها، ظهرت الملكة رانيا ـ بحسب الصورة التي نشرتها على حسابها بانستغرام ـ وهي تقوم بوضع اللمسات الأخيرة عليه، بينما كانت ابنتها إيمان ترتديه.

وعلقت الملكة رانيا على الصورة التي لاقت تفاعلا كبيرا بين متابعيها بالقول:”اللمسات الأخيرة قبل حفلة حناء إيمان”.

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وليلة الحناء أو «ليلة الوداع» كما يُطلق عليها البعض، هي احتفال بالعروس يوافق اليوم الأخير قبل حفل الزفاف، وهي عادة قديمة عند الكثير من الشعوب، تم استحداثها لتصبح من أهم طقوس مراسم الزواج العربي في الوقت الحالي.

خطوبة الأميرة إيمان بنت عبدالله وجميل ألكساندر

وكان حفل خطوبة الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني على السيد جميل ألكساندر ترميوتس، قد تم في يوليو 2022، بحضور العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، والملكة رانيا العبد الله، وولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، والأمير هاشم بن عبد الله الثاني، والأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني.

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كما حضر الخطوبة عدد من أفراد أسرة جميل ألكساندر ترميوتس. وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” وقتها.

وآنذاك هنأ الديوان الملكي الهاشمي الملك والملكة الأردنية بهذه المناسبة، متمنيا للأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني وجميل ألكساندر ترميوتس حياة مليئة بالسعادة والهناء.

وقالت الملكة رانيا على حسابها في إنستغرام، بذلك التوقيت مهنئة ابنتها: “ألف مبارك حبيبتي إيمان، فرحتك عندي بالدنيا! الله يهنيكم انت وجميل ويوفقكم دائما، ويجعل التمام على خير”.

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موعد عقد قران الأميرة إيمان

والأحد، أعلن الديوان الملكي الأردني عن موعد عقد قران الأميرة إيمان ابنة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، على جميل ألكساندر ترميوتس، في 12 آذار المقبل.

وقال الديوان الملكي، في بيان عبر حسابه في تويتر: “يسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن أنه سيتم، بعون الله وتوفيقه، عقد قران صاحبة السمو الملكي الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني على السيد جميل ألكساندر ترميوتس، في التاسع عشر من شعبان عام 1444 هجرية، الموافق للثاني عشر من آذار عام 2023 ميلادية”.

الديوان الملكي الهاشمي يعلن أن عقد قران سمو الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني على السيد جميل ألكساندر ترميوتس سيتم في التاسع عشر من شعبان عام 1444 هجري، الموافق للثاني عشر من آذار عام 2023 ميلادي#الأردن pic.twitter.com/tL7OWygChr — RHC (@RHCJO) March 5, 2023

وبحسب الإعلام الأردني، ولد جميل ألكساندر ترميوتس في كاراكاس بفنزويلا عام 1994.

وهو من أصول يونانية، ويحمل درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، ويعمل في قطاع الخدمات المالية في مدينة نيويورك الأمريكية.