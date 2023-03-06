ميريام فارس في صورة تكشف صدرها بوضوح وتغلق التعليقات أمام الجمهور! (شاهد)

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وطن– شاركت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، جمهورها على حسابها في انستغرام، صوراً جديدة، حيث تتواجد في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وظهرت ميريام فارس في إحدى الصور التي نشرتها على “انستغرام“، بملابس رياضية، وهي تجلس على نافذة شقتها.

ونشرت ميريام فارس، صورة أخرى على طريقة “السيلفي”، وكانت ترتدي نظارة شمسيّة، وقلادة حول عنقها.

ولاحظ المتابعون أن ميريام فارس حجبت خاصية التعليق على صورها الأخيرة في إنستغرام.

طريقة تبرع ميريام فارس لمنكوبي زلزال سوريا وتركيا تثير ضجة

أثارت طريقة إعلان الفنانة اللبنانية ميريام فارس، التبرع بريع حفل فني لها، لصالح منكوبي الزلزال المدمر في شمالي سوريا، جدلاً وغضباً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت النجمة ميريام فارس، أنّها ستتبرع بكامل أجرها من حفلها في كندا إلى المنكوبين في سوريا جرّاء الزلزال الذي ضرب البلاد في الأيام الماضية.

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ورغم ذلك، عبّر مغرّدون عن استيائهم من الطريقة التي أعلنت بها ميريام فارس عن التبرع لمنكوبي الزلزال، حيث كانت ترتدي فستاناً أحمر مكشوفاً عند منطقة الصدر، وخلال غنائها كانت تؤدي رقصات جريئة. حسب قولهم.

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وجاء في تعليق أحدهم: “ما حدا طلب منها ولا من غيرها يوقفو حياتهم. الطلب بسيط: وهو احترام الموقف والمصيبة، الواحد اذا حدا من قرايبه او جاره بيموت بيستحي يطن ويرن كرامةً لوجعو .. كيف لكان مصيبة على شعب كامل ؟! بس لمين بدك تحكي لميريام وشكيلاتها ؟ مع احترامي للجميع، الله لا يذوق حدا مكروه بحبيب”.

رقص ميريام فارس في قطر

في سياقٍ آخر، أحيت ميريام فارس قبل فترة قصيرة، حفل زفاف في دولة قطر.

وظهرت الفنانة ميريام فارس بالفيديوهات التي نشرتها عبر حسابها على “انستجرام“، بفستان ذهبي مع فتحة جانبية تكشف كثيراً من ساقيها.

كما تميّز الفستان بفتحة صدر واسعة أبرزت مفاتن ميريام فارس بشكل واضح.

بينما تعمدت الفنانة اللبنانية أداء حركات راقصة عشوائية غير مدروسة، ما جعل المتابعين يتهمونها بمحاولة الإثارة فقط.