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الهدهد

لم يمض على زواجها شهر.. أردنية تُنهي حياتها بطريقة بشعة في إربد

الفتاة الأردنية العشرينية انتحرت شنقاً بـ"شال" داخل منزل ذويها بلواء الأغوار في إربد ووصلت إلى المستشفى متوفاة

كتب فهمي الورغمي
أردنية تُنهي حياتها بالانتحار watanserb.com
أردنية تُنهي حياتها بالانتحار
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وطن- أقدمت سيدة أردنية تزوجت حديثاً على الانتحار بشنق نفسها في “الأغوار الشمالية” بمحافظة “إربد” لأسباب غامضة.

أردنية متزوجة حديثا تنهي حياتها بالانتحار شنقا

وأفادت صفحات أردنية على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن السيدة العشرينية التي لم يمض على زواجها شهر انتحرت شنقاً بـ”شال” داخل منزل ذويها بلواء الأغوار في إربد ووصلت إلى المستشفى جثة هامدة.

وفيما فتحت الأجهزة الأمنية الأردنية تحقيقا، جرى تحويل الجثة للطب الشرعي للوقوف على أسباب الوفاة.

ونقلت مواقع أردنية محلية عن مصادر أمنية مسؤولة، أن الفتاة العشرينية، أُسعفت مساء، الاثنين، في منطقة المشارع من قبل ذويها إلى مستشفى “ابو عبيدة” لكنها لم تلبث أن فارقت الحياة.

أردنية متزوجة حديثا تنهي حياتها بالانتحار شنقا
أردنية متزوجة حديثا تنهي حياتها بالانتحار شنقا

الأردن.. 65 حالة انتحار بالنصف الأول من 2022

وسبق أن أفاد رئيس المركز الوطني للطب الشرعي في الأردن الدكتور رائد المومني، في تصريحات صحفية بأن بلاده شهدت في النصف الأول من العام الماضي 65 حالة انتحار.

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وأوضح “المومني”، أن معدلات الانتحار في الأردن في العام الماضي 2022 / بلغت 65 حالة، منها 45 حالة من الذكور و 20 من الإناث، في حين بلغت العام الذي سبقه لنفس الفترة 68 حالة، منها 49 حالة من الذكور، و19 من الإناث.

وبحسب “المومني” فقد غلب على معظم حالات انتحار هذا العام وسيلة الشنق، فكانت هناك 35 حالة انتحرت عن طريق الشنق، و 10 حالات سقوط، و 7 حالات إطلاق الرصاص،و 4 حالات لتسمم وتناول العقاقير، و 4 حالات حروق، و حالتا اختناق بالغاز، وحالة واحدة لكل من استنشاق مواد كيميائية وتسمم مبيد حشري وجرعة مخدرات.

وشهدت عدة محافظات حالات الانتحار بنسب متفاوتة، حيث وقعت 22 حالة في العاصمة عمان، و 10 حالات في إربد، و 7 حالات في جرش، و6 في السلط، و4 في العقبة، و 4 في الكرك.

بالإضافة لـ 4 حالات في الزرقاء، وحالة في المفرق، وحالة في مادبا، وحالتين في طب شرعي مستشفى الأمير حسين بن عبدالله، و4 حالات في طب شرعي مستشفى الأمير فيصل.

وفي 2022 أقر مجلس النواب عقوبة الحبس مدة 6 أشهر وغرامة 100 دينار لمن يحاول الانتحار.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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