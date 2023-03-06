لم يمض على زواجها شهر.. أردنية تُنهي حياتها بطريقة بشعة في إربد

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وطن- أقدمت سيدة أردنية تزوجت حديثاً على الانتحار بشنق نفسها في “الأغوار الشمالية” بمحافظة “إربد” لأسباب غامضة.

أردنية متزوجة حديثا تنهي حياتها بالانتحار شنقا

وأفادت صفحات أردنية على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن السيدة العشرينية التي لم يمض على زواجها شهر انتحرت شنقاً بـ”شال” داخل منزل ذويها بلواء الأغوار في إربد ووصلت إلى المستشفى جثة هامدة.

وفيما فتحت الأجهزة الأمنية الأردنية تحقيقا، جرى تحويل الجثة للطب الشرعي للوقوف على أسباب الوفاة.

انتحرت عشرينية لم يمضِ على زواجها شهر، شنقا بـ«شال» داخل منزل ذويها بلواء الأغوار الشمالية في إربد. وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا، وجرى تحويل الجثة للطب الشرعي للوقوف على أسباب الوفاة. pic.twitter.com/Poq2vFMis2 — تطبيق الزبدة (@alzubdaapp) March 6, 2023

ونقلت مواقع أردنية محلية عن مصادر أمنية مسؤولة، أن الفتاة العشرينية، أُسعفت مساء، الاثنين، في منطقة المشارع من قبل ذويها إلى مستشفى “ابو عبيدة” لكنها لم تلبث أن فارقت الحياة.

الأردن.. 65 حالة انتحار بالنصف الأول من 2022

وسبق أن أفاد رئيس المركز الوطني للطب الشرعي في الأردن الدكتور رائد المومني، في تصريحات صحفية بأن بلاده شهدت في النصف الأول من العام الماضي 65 حالة انتحار.

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وأوضح “المومني”، أن معدلات الانتحار في الأردن في العام الماضي 2022 / بلغت 65 حالة، منها 45 حالة من الذكور و 20 من الإناث، في حين بلغت العام الذي سبقه لنفس الفترة 68 حالة، منها 49 حالة من الذكور، و19 من الإناث.

وبحسب “المومني” فقد غلب على معظم حالات انتحار هذا العام وسيلة الشنق، فكانت هناك 35 حالة انتحرت عن طريق الشنق، و 10 حالات سقوط، و 7 حالات إطلاق الرصاص،و 4 حالات لتسمم وتناول العقاقير، و 4 حالات حروق، و حالتا اختناق بالغاز، وحالة واحدة لكل من استنشاق مواد كيميائية وتسمم مبيد حشري وجرعة مخدرات.

وشهدت عدة محافظات حالات الانتحار بنسب متفاوتة، حيث وقعت 22 حالة في العاصمة عمان، و 10 حالات في إربد، و 7 حالات في جرش، و6 في السلط، و4 في العقبة، و 4 في الكرك.

بالإضافة لـ 4 حالات في الزرقاء، وحالة في المفرق، وحالة في مادبا، وحالتين في طب شرعي مستشفى الأمير حسين بن عبدالله، و4 حالات في طب شرعي مستشفى الأمير فيصل.

وفي 2022 أقر مجلس النواب عقوبة الحبس مدة 6 أشهر وغرامة 100 دينار لمن يحاول الانتحار.