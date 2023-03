زلزال عظيم.. العالم الهولندي يؤكد توقعه لكارثة جديدة غدا ويبث الرعب

- Advertisement -

وطن- يواصل العالم الهولندي “فرانك هوغربيتس”، إحداث تأثير كبير من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وتنبؤاته وتوقعاته المرعبة بحدوث الزلازل التي تستند إلى محاذاة الأجرام السماوية، ويربط فيها بين حركة ومحاذاة الكواكب بحدوث هزات أرضية وزلازل عنيفة على الأرض.

وفي 3 فبراير 2023 قام العالم الهولندي، بالتغريد عن زلزال محتمل في تركيا، وسرعان ما انتشرت هذه التغريدة على نطاق واسع، في أماكن عدة من العالم وباتت صفحته مقصداً لكل شخص مهتم بمتابعة أخبار الجيولوجيا أو الكوارث الطبيعية الطارئة.

وقد نشر مؤخرا تنبؤاً مشؤوماً آخر يعتقد فيه أنه، وبسبب تقارب الهندسة الحرجة للأرض وعطارد وزحل، فقد أصبح كوكب الأرض مهدّداً، في الأيام السبعة الأولى من شهر مارس، بما أسماه “زلزالاً هائلاً” بقوة 8.5 وما فوق.

يوم أمس 5 آذار، غرد العالم الهولندي المثير للجدل عبر حساب مؤسسة “SSGEOS” الجيولوجية التي يعمل بها قائلاً: “تحدث 98٪ من الزلازل الكبرى بالقرب من وقت ارتباطات الكواكب (المحاذاة). و74٪ تحدث في وقت تقارب اثنين أو أكثر من اقترانات”.

وفي تغريدة أخرى تساءل: “لماذا نتحدث دائمًا عن الاحتمال بدلاً من اليقين؟ لأنه لا يمكن التنبؤ بالطبيعة بدقة 100٪”.

وأضاف: “في 4 مارس، شهدنا بالفعل أقوى زلزال منذ أربعة أسابيع، ولحسن الحظ لم تقع إصابات. هناك احتمال أكبر في نحو 7 مارس، لا أكثر ولا أقل”.

