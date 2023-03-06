الإثنين, مارس 6, 2023
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زلزال عظيم.. العالم الهولندي يؤكد توقعه لكارثة جديدة غدا ويبث الرعب

فرانك هوغربيتس تنبأ بزلزال هائل بسبب تقارب الهندسة الحرجة للأرض وعطارد وزحل

كتب خالد الأحمد
العالم الهولندي يتوقع كارثة جديدة watanserb.com
العالم الهولندي يتوقع كارثة جديدة
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وطن- يواصل العالم الهولندي “فرانك هوغربيتس”، إحداث تأثير كبير من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وتنبؤاته وتوقعاته المرعبة بحدوث الزلازل التي تستند إلى محاذاة الأجرام السماوية، ويربط فيها بين حركة ومحاذاة الكواكب بحدوث هزات أرضية وزلازل عنيفة على الأرض.

كوكب الأرض مهدّد بسبب تقارب الهندسة الحرجة للأرض وعطارد وزحل

وفي 3 فبراير 2023 قام العالم الهولندي، بالتغريد عن زلزال محتمل في تركيا، وسرعان ما انتشرت هذه التغريدة على نطاق واسع، في أماكن عدة من العالم وباتت صفحته مقصداً لكل شخص مهتم بمتابعة أخبار الجيولوجيا أو الكوارث الطبيعية الطارئة.

وقد نشر مؤخرا تنبؤاً مشؤوماً آخر يعتقد فيه أنه، وبسبب تقارب الهندسة الحرجة للأرض وعطارد وزحل، فقد أصبح كوكب الأرض مهدّداً، في الأيام السبعة الأولى من شهر مارس، بما أسماه “زلزالاً هائلاً” بقوة 8.5 وما فوق.

يوم أمس 5 آذار، غرد العالم الهولندي المثير للجدل عبر حساب مؤسسة “SSGEOS” الجيولوجية التي يعمل بها قائلاً: “تحدث 98٪ من الزلازل الكبرى بالقرب من وقت ارتباطات الكواكب (المحاذاة). و74٪ تحدث في وقت تقارب اثنين أو أكثر من اقترانات”.

كوكب الأرض مهدد بسبب تقارب الهندسة الحرجة للأرض وعطارد وزحل
كوكب الأرض مهدد بسبب تقارب الهندسة الحرجة للأرض وعطارد وزحل

العالم الهولندي حدد موعد “الزلزال العظيم”

وفي تغريدة أخرى تساءل: “لماذا نتحدث دائمًا عن الاحتمال بدلاً من اليقين؟ لأنه لا يمكن التنبؤ بالطبيعة بدقة 100٪”.

وأضاف: “في 4 مارس، شهدنا بالفعل أقوى زلزال منذ أربعة أسابيع، ولحسن الحظ لم تقع إصابات. هناك احتمال أكبر في نحو 7 مارس، لا أكثر ولا أقل”.

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وألحقها بتغريدة أخرى موضحاً فيها، أن الأمر لا يقتصر فقط على مشاركة البيانات؛ بل يتعلق الأمر بتجميعها، وهو أمر يستغرق وقتًا طويلاً.

“لذا فإن الخطوة الأولى ستكون عزل فترة معقولة مثل 12 سنة / 200 حالة وتقديم النتائج”.

وقبلها بساعة واحدة، كتب العالم الهولندي تغريدة أخرى جاء فيها: “إن الادعاء بأنه لا يوجد أساس علمي للتنبؤ بالزلازل هو ادعاء خاطئ. يتوقع العلماء الزلازل بانتظام”.

وأوضح: “على سبيل المثال، عندما تقول هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن هناك احتمال وقوع زلزال كبير بنسبة 7% بولاية كاليفورنيا في الثلاثين عامًا القادمة. هناك فرق بين التوقع والتنبؤ”.

العالم الهولندي حدد موعد "الزلزال العظيم"
العالم الهولندي حدد موعد “الزلزال العظيم”

تحرك الكواكب واكتمال القمر

وخاض العالم الهولندي هوغربيتس في مزيد من التفاصيل، حيث حدد سيناريوهين: الأول قد يكون مواجهة نشاط زلزالي عظيم في حدود 3 أو 4 مارس، تتبعه أنشطة صغيرة بالأيام التالية، أو أن يكون ذلك النشاط الكبير في 6 أو 7 مارس، تسبقه أنشطة زلزالية صغيرة.

وربط السيناريوهين بتحرك الكواكب وباكتمال القمر. وشدّد مجدداً على “أنه لا يمكن معرفة ما سيحدث بالتحديد”.

ووفق تقرير لموقع “فرانك” الإلكتروني، من المهم ملاحظة أن التنبؤ بالزلازل لا يزال مجالًا متطورًا، وأن القدرة على التنبؤ بدقة بالزلازل لا تزال محدودة.

وتحدث معظم الزلازل حاليًا دون أي تحذير، بينما توجد بعض الطرق لتحديد المناطق ذات المخاطر المتزايدة. لا توجد طريقة موثوقة للتنبؤ بالتوقيت الدقيق وموقع الزلازل.

وكان نهج فرانك هوغربيتس، فريدًا وجذب كثيراً من الاهتمام العام، خاصة بسبب عدم وجود طرق موثوقة للتنبؤ بالزلازل. غالبًا ما تقوم وسائل الإعلام بإثارة القصص حول الكوارث الطبيعية والكوارث التي لم تحدث بعد، والتي من المحتمل أن تكون قد ساهمت في الاهتمام المحيط بتنبؤاته.

بالإضافة إلى ذلك، يقدم فرانك تحديثات حول الأبحاث الجديدة المتعلقة بتقنية التنبؤ بالزلازل وتطبيقاتها في مختلف البلدان في جميع أنحاء العالم، وكلها مقدمة بأسلوب مرئي فريد يسهل على القراء فهم ما يحدث في أي لحظة.

ومن المهم ملاحظة أنه على الرغم من أن تنبؤات العالم الهولندي قد تكون شائعة، فإنه لا ينبغي لنا اعتبارها تنبؤات رسمية بالزلازل.

تحدث معظم الزلازل حاليًا دون أي تحذير ولا يزال علم التنبؤ بالزلازل يتطور. يجب أن يعتمد الجمهور دائمًا على المصادر الرسمية مثل: هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية ووكالات مراقبة الزلازل المحلية، للحصول على معلومات دقيقة ومحدثة عن الزلازل.

المصدرتويتر، موقع "فرانك" الإلكتروني، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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