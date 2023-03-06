دراسة تكشف عن روتين يومي يجعلك شخصًا سعيدًا

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وطن– كشفت دراسة حديثة عن سر السعادة، الذي يتمثّل في القيام بروتين يومي يجعلك تشعر بالرفاهية في حياتك اليومية.

وعلى الرغم من أنه غالبًا ما نعتقد أن السعادة تبدو بعيدة المنال. فإنه، يمكننا أن نكون سعداء كل يوم بطريقة بسيطة كشف عنها علماء بعد هذه الدراسة.

وفي الواقع، طريق السعادة بسيط، ويمكن الوصول إليه، حيث أفادت مجلة Communication Research، بأن هذه الدراسة أكّدت أن سر السعادة يكمن في روتيننا اليومي، بحسب ما نشره موقع “فيروسي” الفرنسي.

وفي هذا السياق، أجرى العلماء دراسة بالتعاون مع أكثر من 900 مشارك. ولقد تم توجيههم جميعًا للالتزام بعمل شيء معين في يوم واحد. وفي نهاية الدراسة، أظهرت التجربة تأثير نتائج هذا العمل على حياتنا اليومية ورفاهيتنا.

الروتين اليومي

وفق ما ترجمته “وطن“، فإن المشاركين في هذه الدراسة أكّدوا أن سر السعادة يكمن في التحدث مع الأصدقاء بشكل يومي. علاوة على ذلك، يجب أن تتركّز المحادثات مع الأصدقاء على 7 أسس اقترحها الباحثون لهذه الدراسة، وهي كالآتي: تعويض الوقت الضائع والتحدث بجدية، والمزاح والاهتمام، والاستماع وتقييم الآخرين وآرائهم، والمجاملات الصادقة. وعلى ما يبدو، نجحت هذه الدراسة في إظهار أهمية “المحادثات الجيدة” للشعور بالسعادة في الحياة اليومية.

محادثات جيدة لرفاهيتنا

في الواقع، تُظهر النتائج أن هذه المحادثات كان لها تأثير إيجابي على الأشخاص الذين ساهموا في التجربة، حيث سمحت لهم هذه المحادثات الجيدة بالحصول على إحساس قوي بالاتصال وتلبية حاجتهم إلى الانتماء.

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وأظهرت الدراسة أن هذا الشعور بالارتباط وإشباع حاجتهم للانتماء؛ هما عاملان أساسيان للرفاهية. والجدير بالذكر، أن جيفري هال، يدّعي أن مجرّد معرفة أن هناك أشخاصًا يهتمون بك ويحبونك يجلب السعادة. ولذلك، لا تتردد في المشاركة في هذه المحادثات الجيدة والإيجابية كل يوم من أجل رفاهيتك وسعادتك.