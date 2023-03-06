الإثنين, مارس 6, 2023
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حياتنا

دراسة تكشف عن روتين يومي يجعلك شخصًا سعيدًا

"مجرّد معرفة أن هناك أشخاصًا يهتمون بك ويحبونك يجلب السعادة.."

كتب معالي بن عمر
السعادة watanserb.com
السعادة
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وطن– كشفت دراسة حديثة عن سر السعادة، الذي يتمثّل في القيام بروتين يومي يجعلك تشعر بالرفاهية في حياتك اليومية.

وعلى الرغم من أنه غالبًا ما نعتقد أن السعادة تبدو بعيدة المنال. فإنه، يمكننا أن نكون سعداء كل يوم بطريقة بسيطة كشف عنها علماء بعد هذه الدراسة.

وفي الواقع، طريق السعادة بسيط، ويمكن الوصول إليه، حيث أفادت مجلة Communication Research، بأن هذه الدراسة أكّدت أن سر السعادة يكمن في روتيننا اليومي، بحسب ما نشره موقع “فيروسي” الفرنسي.

وفي هذا السياق، أجرى العلماء دراسة بالتعاون مع أكثر من 900 مشارك. ولقد تم توجيههم جميعًا للالتزام بعمل شيء معين في يوم واحد. وفي نهاية الدراسة، أظهرت التجربة تأثير نتائج هذا العمل على حياتنا اليومية ورفاهيتنا.

طريق السعادة بسيط،
طريق السعادة بسيط،

الروتين اليومي

وفق ما ترجمته “وطن“، فإن المشاركين في هذه الدراسة أكّدوا أن سر السعادة يكمن في التحدث مع الأصدقاء بشكل يومي. علاوة على ذلك، يجب أن تتركّز المحادثات مع الأصدقاء على 7 أسس اقترحها الباحثون لهذه الدراسة، وهي كالآتي: تعويض الوقت الضائع والتحدث بجدية، والمزاح والاهتمام، والاستماع وتقييم الآخرين وآرائهم، والمجاملات الصادقة. وعلى ما يبدو، نجحت هذه الدراسة في إظهار أهمية “المحادثات الجيدة” للشعور بالسعادة في الحياة اليومية.

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محادثات جيدة لرفاهيتنا

في الواقع، تُظهر النتائج أن هذه المحادثات كان لها تأثير إيجابي على الأشخاص الذين ساهموا في التجربة، حيث سمحت لهم هذه المحادثات الجيدة بالحصول على إحساس قوي بالاتصال وتلبية حاجتهم إلى الانتماء.

ساعة السعادة watanserb.com
ساعة السعادة
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وأظهرت الدراسة أن هذا الشعور بالارتباط وإشباع حاجتهم للانتماء؛ هما عاملان أساسيان للرفاهية. والجدير بالذكر، أن جيفري هال، يدّعي أن مجرّد معرفة أن هناك أشخاصًا يهتمون بك ويحبونك يجلب السعادة. ولذلك، لا تتردد في المشاركة في هذه المحادثات الجيدة والإيجابية كل يوم من أجل رفاهيتك وسعادتك.

عدم احترام الذات.. عقبة كبيرة أمام السعادة

المصدرفيروسي-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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