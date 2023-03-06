الإثنين, مارس 6, 2023
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إعدام قاتل بندر القرهدي ورد فعل مؤثر لوالد المغدور بعد سماع الحكم (فيديو)

محكمة الاستئناف بجدة أيّدت الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بالقتل تعزيراً لقاتل الشاب السعودي بندر القرهدي

كتب فهمي الورغمي
إعدام قاتل بندر القرهدي watanserb.com
إعدام قاتل بندر القرهدي
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وطن- أصدرت محكمة الاستئناف بجدة، اليوم الاثنين، تأييدها لحكم سابق صادر عن المحكمة الابتدائية يقضي بـ”القتل تعزيراً” لقاتل الشاب السعودي “بندر القرهدي” قبل أشهر، حيث وُجدت جثته متفحّمة بعد أن أقدم صديقه -الجاني- على تكبيله داخل سيارته وإضرام النار في جسده.

القتل تعزيراً لقاتل بندر القرهدي

وأكد “عبد العزيز القليسي”، محامي المقتول بندر القرهدي، الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بجدة في قضية الضحية موكّله.

وشارك “القليسي” مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة تويتر، مباشرةً بعد خروجه من المحكمة في جدة.

وظهر والد بندر القرهدي بجانب محامي ابنه المغدور بطريقة مروّعة قبل فترة، وقد بدت علامات التأثر جليّة على ملامحه.

جدير بالذكر، أن المدّعى عليه (الجاني وهو صديق طفولة بندر القرهدي) اعترض، الأسبوع الماضي، على حكم الإعدام التقديري الصادر عن محكمة جنايات جدة.

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واعترض المتهم على الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات جدة، وأبدى إصراره على قتل المتهم -حسب تقديره- في جلسة عاصفة الأربعاء الماضي. وذلك بسبب فظاعة وشناعة الجريمة التي ارتكبها المتهم بحق المقتول.

وبرّر المتهم اعتراضه على الحكم بعدم وجود نية جنائية، وأنه -أي الجاني- لم يقصد القتل، على أساس أنّ أيّ أحد له الحق في الاعتراض، ومحكمة الاستئناف لديه الحقّ في الردّ إما بتأييد أو إبطال الحكم.

وبالعودة لتفاصيل الجريمة المروّعة التي هزت الشارع السعودي والعربي على السواء، يشار إلى أن القاتل قد أضرم النار في سيارة صديقه بندر القرهدي في أثناء تواجده فيها، تاركاً إياه في صراع محموم مع الموت في مشهد مروّع وشنيع.

القتل تعزيرا لقاتل بندر القرهدي
القتل تعزيرا لقاتل بندر القرهدي

تفاعل مع قرار محكمة الاستئناف بجدة

وكان نشطاء كُثر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، قد عبّروا عن ترقّبهم للحكم الذي سيصدر ضد قاتل بندر القرهدي.

وبمجرد الحكم عليه، اليوم الاثنين، بالقتل تعزيراً، ضجت مواقع التواصل بالتعليقات على قرار المحكمة.

حيث كتب الناشط “عبد الرحمان العطوي” في تعليقه على العقوبة: “الحكم بالتعزير لا ينتظر بلوغ القصار سن الرشد للمطالبة بالقصاص إن وجدوا”.

وأضاف: “بمعنى أن ما أقدم عليه القاتل هو قتل (الغيلة) أي لا يقبل فيه العفو من أهل الدم، وهذا هو الفرق بين القتل قصاصاً والقتل تعزيراً وتمر مراحل التقاضي على ثلاثة محاكم الجزائية والإستئناف والعليا عبر ١٣ قاضياً”.

وفي ذات الصدد، قال “هلوسة العطوي” عبر تويتر: “الله يرحمهم ويغفر لهم جميعاً..هذه نهاية الشبو للأسف يخليك تغدر في صديقك وأقرب الناس لك بعد”.

وقال “ياسر” في تعليقه على القرار: “بعض القتل يكون بلحظة غضب ويا كثر اللي يقتلون باللحظة هذي ..وبعض القتل يكون فيه لحظة تفكر واتخاذ قرار ومثل هذي الحالة لقاتل بندر …يا ليت يقتل بالحرق مثل ما جنت يداه”.

أما “فهد العتيبي“، فقال: “لاتتشمتون على القاتل .. هذا بلاء ابتلا فيه.. واحمدوا الله انه راح يقام عليه الحد”.

مضيفاً: “والفرق بين الانسان العادي والانسان المبتلي رحمه الله سبحانه..وترحموا على المغفور له باذن الله بندر القرهدي وادعوله: اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وأكرم منزله. اللهم أبدله داراً خيراً من داره”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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