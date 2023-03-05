الأحد, مارس 5, 2023
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“ما نقاط ضعفك؟”: إليك كيفية الإجابة على هذا السؤال في مقابلة عمل

"ركز على الضعف المهني بدلاً من المراوغات الشخصية التي لا علاقة لها بالمنصب الذي ستترشّح له..."

كتب معالي بن عمر
مقابلة العمل watanserb.com
مقابلة العمل
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وطن-هذا هو السؤال الذي يتم طرحه تقريبًا في كل مقابلة عمل: إذًا، ماذا تجيب عندما تُسأل عن نقاط ضعفك؟

بغض النظر عن مدى استعدادنا جيدًا قبل مقابلة العمل، فلا شكّ أن طرح بعض الأسئلة يمكن أن يزعزع استقرارنا، وبحسب ما نشرته مجلة “فام أكتيال” الفرنسية، فإن هذا ما يفعله مسؤولو التوظيف في كل مرة عندما يطرحون سؤال: “ما نقاط ضعفك؟”. وفي بعض الأحيان، يتحول هذا السؤال في نظر المترشّح إلى سؤال معقّد مثل: “ما أخطاؤك؟”. وهذا السؤال يجعل الشخص يفكّر كثيرًا، ما يدفعه إلى تعقيد مقابلة العمل.

إذا كيف تتفاعل بشكل جيد مع مسؤولي التوظيف، وعلى وجه الخصوص كيف تجيب عن هذا السؤال؟ وفيما يلي قدمت كياتي سوندارام، خبيرة التوظيف، بعض النصائح.

مقابلة عمل watanserb.com
اجتياز مقابلة العمل الخطوة الاولى لضمان وضيفة المستقبل

كيف ترد عند سؤالك ما هو أكبر عيب لديك في المقابلة؟

وفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن المتخصص في مقابلات العمل يدعوك للتمحّص جيدًا حول ما يجري في مقابلة العمل مسبقًا، حيث أوضح: “من المهم أن تفكر في إجابتك فيما يتعلق بالدور المحدد الذي تقدمت للوظيفة من أجله، وتأكد من أنك قد قرأت الوصف الوظيفي بشكل كافٍ لتجنب ذكر العيب الذي قد يضرّ بسيرتك الذاتية”.

ثم قالت كياتي سوندارام: “ركز على الضعف المهني بدلاً من المراوغات الشخصية التي لا علاقة لها بالمنصب”. علاوة على ذلك، فإنه يدعو إلى صياغتها بطريقة يمكن اعتبارها فرصة للتعلم والتطور والتحسين.

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مقابلة العمل: لماذا يطرح سؤال “ما نقاط ضعفك أو ما أكبر عيب لديك”؟

في الحقيقة، يمكنك إبراز نقطة ضعفك، لكن لا تتردد في إبلاغ المسؤول عن التوظيف في رغبتك في تحسين مهاراتك في هذا المجال. كما أفادت الخبيرة: “بهذه الطريقة، يمكنك التأكيد لفريق التوظيف على مدى كونك استباقيًا وتبحث عن الازدهار والنمو”. لكن، لماذا يتم طرح هذا السؤال بانتظام خلال مقابلات العمل؟

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عبارات تجنب قولها خلال مقابلة العمل
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أوضح كياتي سوندارام: “إنها طريقة يستخدمها مسؤولو التوظيف في مقابلات العمل الشخصية للتعرف على شخصية المرشح وتقييمها، بناءً على ذلك، سيعرف المسؤولون عن التوظيف ما إذا كان المتقدم للوظيفة يتلائم مع ثقافة الشركة الحالية أم لا. ولذلك من المحتمل أن تُصادف هذا السؤال طوال حياتك المهنية”.

المصدرفام أكتيال-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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