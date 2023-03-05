“ما نقاط ضعفك؟”: إليك كيفية الإجابة على هذا السؤال في مقابلة عمل

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وطن-هذا هو السؤال الذي يتم طرحه تقريبًا في كل مقابلة عمل: إذًا، ماذا تجيب عندما تُسأل عن نقاط ضعفك؟

بغض النظر عن مدى استعدادنا جيدًا قبل مقابلة العمل، فلا شكّ أن طرح بعض الأسئلة يمكن أن يزعزع استقرارنا، وبحسب ما نشرته مجلة “فام أكتيال” الفرنسية، فإن هذا ما يفعله مسؤولو التوظيف في كل مرة عندما يطرحون سؤال: “ما نقاط ضعفك؟”. وفي بعض الأحيان، يتحول هذا السؤال في نظر المترشّح إلى سؤال معقّد مثل: “ما أخطاؤك؟”. وهذا السؤال يجعل الشخص يفكّر كثيرًا، ما يدفعه إلى تعقيد مقابلة العمل.

إذا كيف تتفاعل بشكل جيد مع مسؤولي التوظيف، وعلى وجه الخصوص كيف تجيب عن هذا السؤال؟ وفيما يلي قدمت كياتي سوندارام، خبيرة التوظيف، بعض النصائح.

كيف ترد عند سؤالك ما هو أكبر عيب لديك في المقابلة؟

وفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن المتخصص في مقابلات العمل يدعوك للتمحّص جيدًا حول ما يجري في مقابلة العمل مسبقًا، حيث أوضح: “من المهم أن تفكر في إجابتك فيما يتعلق بالدور المحدد الذي تقدمت للوظيفة من أجله، وتأكد من أنك قد قرأت الوصف الوظيفي بشكل كافٍ لتجنب ذكر العيب الذي قد يضرّ بسيرتك الذاتية”.

ثم قالت كياتي سوندارام: “ركز على الضعف المهني بدلاً من المراوغات الشخصية التي لا علاقة لها بالمنصب”. علاوة على ذلك، فإنه يدعو إلى صياغتها بطريقة يمكن اعتبارها فرصة للتعلم والتطور والتحسين.

مقابلة العمل: لماذا يطرح سؤال “ما نقاط ضعفك أو ما أكبر عيب لديك”؟

في الحقيقة، يمكنك إبراز نقطة ضعفك، لكن لا تتردد في إبلاغ المسؤول عن التوظيف في رغبتك في تحسين مهاراتك في هذا المجال. كما أفادت الخبيرة: “بهذه الطريقة، يمكنك التأكيد لفريق التوظيف على مدى كونك استباقيًا وتبحث عن الازدهار والنمو”. لكن، لماذا يتم طرح هذا السؤال بانتظام خلال مقابلات العمل؟

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أوضح كياتي سوندارام: “إنها طريقة يستخدمها مسؤولو التوظيف في مقابلات العمل الشخصية للتعرف على شخصية المرشح وتقييمها، بناءً على ذلك، سيعرف المسؤولون عن التوظيف ما إذا كان المتقدم للوظيفة يتلائم مع ثقافة الشركة الحالية أم لا. ولذلك من المحتمل أن تُصادف هذا السؤال طوال حياتك المهنية”.