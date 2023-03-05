جورجينا تعلق على ممارسة رونالدو للجنس مع مشهورة فنزويلية وعارضة تشيلية.. ماذا قالت؟!

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وطن – كشفت مصادر مقربة من عائلة لاعب نادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، عن رد فعل لاعب مانشستر يونايتد السابق وشريكته جورجينا من ادعاءات المشهورة الفنزويلية “جورجيلايا” بأن رونالدو أقام معها علاقة جنسية في أحد فنادق البرتغال العام الماضي.

ونفت المصادر حسبما نقل موقع “okdiario” الإسباني هذه المزاعم، مؤكدة بأن رونالدو سيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المشهور الفنزويلية إذا استمرت في نشر مثل هذه المزاعم.

وقالت المصادر إن كريستيانو رونالدو وعائلته سئموا بما في ذلك جورجينا رودريغيز ، من هذا النوع من الأشخاص الذين يرغبون في الاستفادة من شهرتهم ليكونوا معروفين على الشبكات الاجتماعية ووسائل الإعلام.

وكانت المشهورة الفنزويلية على مواقع التواصل الاجتماعي “جورجيلايا”، قد زعمت قبل أيام أنها مارست الجنس مع اللاعب البرتغالي ، مشيرة إلى انه خان جورجينا رودريغيز .

ووفقا لمزاعمها عبر حساباتها على مواقع التواصل، فقد أرسل اللاعب كريستيانو رونالدو لها رسالة نصية بعد التقاط بعض الصور معه.

ولفتت إلى أن ذلك حدث في 25 مارس/آذار من العام الماضي في أحد الفنادق البرتغالية، قائلة:”عندما قرأت الرسالة ، اعتقدت أنه إذا ذهبت إلى هناك ، فسنتحدث فقط ، ونتعرف على بعضنا البعض بشكل أفضل ، وربما سأحصل على بعض الصور الإضافية”.

جوجيلايا أكدت ممارسة الجنس مع رونالدو

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وتابعت قائلة إن الامر ذهب إلى أبعد من ذلك:”لم أكن أعتقد أنه في هذه الحالة سيكون هناك جنس. الحقيقة هي أنه حدث. لقد وافقت من جهتي ، لكن على الرغم من ذلك شعرت بالتلاعب ، من خلال شهرة وقوة كريستيانو رونالدو “.

ولفتت المشهورة الفنزويلية إلى أنه كاد أن ينتهي بها الأمر إلى الانفصال عن زوجها بسبب تلك المغامرة، مدعمة موقفها -حسب زعمها- بنشر صورًا جمعتها مع رونالدو حاولت من خلالها الإيحاء من إظهار أنهم يعرفون بعضهم البعض.

عارضة أزياء تشيلية تزعم علاقة غرامية مع رونالدو

يشار إلى أن مزاعم المشهورة الفنزويلية جاءات بعد أيام فقط من زعم عارضة الأزياء التشيلية دانييلا شافيز بأنها كانت على علاقة غرامية مع لاعب النصر الحالي.

حتى أن الشابة أكدت على مواقع التواصل الاجتماعي أن لديها حتى فيديو يجمعها مع رونالدو وهما عاريين.