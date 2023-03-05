جمال ساحر للأميرة إيمان بطفولتها والملكة رانيا تعرض لقطات نادرة لها (فيديو)

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وطن- بثت ملكة الأردن رانيا العبدالله عبر حسابها الرسمي بانستغرام، مشاهد ولقطات نادرة لابنتها الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني، بمناسبة تحديد موعد عقد قرانها على خطيبها الشاب جميل ألكساندر ترميوتس.

الملكة رانيا تبارك زواج الأميرة إيمان المرتقب خلال أيام

وكان الديوان الملكي الأردني أعلن، الأحد، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل، عن موعد عقد قران الأميرة إيمان، وحدده في 12 مارس المقبل.

وفي يوليو 2022، كان الديوان الملكي قد أعلن خطوبة الأميرة إيمان وجميل ألكساندر ترميوتس، بحضور الملك عبدالله الثاني، والملكة رانيا العبدالله، والأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأمير هاشم بن عبدالله الثاني.

كما حضر الخطوبة عدد من أفراد أسرة جميل ألكساندر ترميوتس.

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وبمناسبة اقتراب زواج الأميرة إيمان وجميل، نشرت الملكة رانيا عبر حسابها بانستغرام، فيديو مركب تناول مختلِف المراحل العمرية لنجلتها الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني.

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وتوجّهت خلاله بالمباركة لابنتها العروسة المنتظرة، التي تستعدّ لعقد قرانها من جميل ألكساندر بتاريخ 12 مارس الجاري.

وقالت الملكة رانيا العبدالله معلقة على الفيديو بحسب ما رصدت (وطن): “ألف مبارك حبيبتي إيمان، فرحتك عندي بالدنيا! الله يهنيكم أنت وجميل ويوفقكم دائما، ويجعل التمام على خير”.

طفولة الأميرة إيمان بنت عبدالله وجمال ساحر

ويبدأ مقطع الفيديو الذي شاركته الملكة رانيا مع اللحظة الأولى لولادة الأميرة إيمان وحتى يوم خطوبتها.

وقالت في تعليق عليه: “بعد أسبوع إن شاء الله بشوفك عروس… حوطتك باسم الله يا إيمان، يا ريحانة الدار… الله يوفقك وينور دربك”.

وحملت خلفية الفيديو صوتَ إليسا وكلمات وألحان مروان خوري، اللذين قررا بدورهما إهداء الملكة رانيا هذه الأغنية بمناسبة عقد قران ابنتها.

وتقول كلمات الأغنية: “على دربك على قدرك خطوة وخطوة تمشي.. والنجمة الليلة بعرسك بإيدك تقلب كمشة.. يا رب إنت السامع صوتي لصوبك طالع بدعي لأغلى إنسانة.. يا ربي أنت العاطي. الليلة تسمع دعواتي.. فرحك تحضن إيماني.. للورد وللياسمين.. يا عروسة أحلامي يا أميرة هالحلوين”.

الديوان الملكي يحدد موعد قران الأميرة إيمان

وكان الديوان الملكي الهاشمي قد حدد موعد عقد قران الأميرة إيمان، من خلال بيان جاء فيه: “يسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن أنه سيتم، بعون الله وتوفيقه، عقد قران الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني على السيد جميل ألكساندر ترميوتس، في التاسع عشر من شعبان عام 1444 هجري، الموافق للثاني عشر من آذار عام 2023 ميلادي”.

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وأضاف، “الديوان الملكي الهاشمي إذ يهنئ عميد آل البيت الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، والملكة رانيا العبدالله، والعائلة الهاشمية، بهذه المناسبة السعيدة، ليتمنى للأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني وللسيد جميل ألكساندر ترميوتس حياة مليئة بالسعادة والهناء”.