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رياضة

البايرن يُشعل المنافسة مع دورتموند على الصدارة.. ترتيب الدوري الألماني 2023

منافسات الجولة ال23 من الدوري الألماني الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب الدوري الألماني 2023 watanserb.com
ترتيب الدوري الألماني 2023
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وطن- أشعل فريق بايرن ميونخ حامل اللقب المنافسة على صدارة ترتيب الدوري الألماني 2023، مع منافسه الوصيف بوروسيا دورتموند، عقب تحقيق الفوز الثمين على شتوتغارت بهدفين مقابل هدف وحيد في منافسات الجولة ال23.

كما وأحرز فريق بايرن ميونخ (البافاري)، أولى أهداف المباراة داخل شباك مرمى منافسه شتوتغارت، عند الدقيقة ال39، عن طريق اللاعب ماتايس دي ليخت.

مباراة بايرن ميونخ ضد شتوتغارت

وعزز البايرن التقدم في نتيجة المباراة بهدف ثاني، من توقيع اللاعب إريك ماكسيم تشوبو موتينغ في الدقيقة ال62.

كما وقلص فرق شتوتغارت النتيجة بهدف وحيد للفريق في المباراة، جاء عند الدقيقة ال88، عن طريق اللاعب خوان خوسيه بيريا.

كما وتفوق فريق البايرن على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة، أمام منافسه بوروسيا دورتموند، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 14 تسديدة مقابل 61% كنسبة استحواذ على الكرة.

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فيما وصلت عدد تسديدات الفريق المنافس شتوتغارت إلى 10 تسديدات، كما ووصلت نسبة الاستحواذ على الكرة بنسبة 39%.

وسيلتقي فريق بايرن ميونخ، في المباراة الحاسمة القادمة، الأربعاء، أمام منافسه باريس سان جيرمان الفرنسي، في إياب دور ال16 من منافسات دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

ترتيب الدوري الألماني 2023

ونضع بين يديكم متابعينا الآعزاء، ترتيب الدوري الألماني 2022-2023، مع قرب ختام منافسات الجولة ال23، كما يلي:

بايرن ميونخ  49 نقطة.

بوروسيا دورتموند 49 نقطة.

يونيون برلين 44 نقطة.

لابيزيغ 42 نقطة.

فرايبورغ 42 نقطة.

آينتراخت فرانكفورت 38 نقطة.

بوروسيا دورتموند
بوروسيا دورتموند

ماينتس 35 نقطة.

فولفسبورغ  33نقطة.

بوروسيا مونشنغلادباغ  30 نقطة.

فيردر بريمين  30 نقطة.

ليفركوزن 28 نقطة

كولن 27 نقطة.

أوغسبورغ  27 نقطة.

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

هرتا برلين 20 نقطة.

شتوتغارت 19 نقطة.

هوفنهايم 19 نقطة.

شالكه 19 نقطة.

بوخوم 19 نقطة.

كما وستختتم منافسات الأسبوع ال23 من الدوري الألماني الممتاز (البوندسليغا)، الأحد، بمواجهة فولفسبورغ وآينتراخت فرانكفورت.

احتفال بايرن ميونخ
احتفال بايرن ميونخ

 

المصدروطن + بايرن ميونخ + الدوري الألماني
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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