البايرن يُشعل المنافسة مع دورتموند على الصدارة.. ترتيب الدوري الألماني 2023

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وطن- أشعل فريق بايرن ميونخ حامل اللقب المنافسة على صدارة ترتيب الدوري الألماني 2023، مع منافسه الوصيف بوروسيا دورتموند، عقب تحقيق الفوز الثمين على شتوتغارت بهدفين مقابل هدف وحيد في منافسات الجولة ال23.

كما وأحرز فريق بايرن ميونخ (البافاري)، أولى أهداف المباراة داخل شباك مرمى منافسه شتوتغارت، عند الدقيقة ال39، عن طريق اللاعب ماتايس دي ليخت.

مباراة بايرن ميونخ ضد شتوتغارت

وعزز البايرن التقدم في نتيجة المباراة بهدف ثاني، من توقيع اللاعب إريك ماكسيم تشوبو موتينغ في الدقيقة ال62.

كما وقلص فرق شتوتغارت النتيجة بهدف وحيد للفريق في المباراة، جاء عند الدقيقة ال88، عن طريق اللاعب خوان خوسيه بيريا.

كما وتفوق فريق البايرن على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة، أمام منافسه بوروسيا دورتموند، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 14 تسديدة مقابل 61% كنسبة استحواذ على الكرة.

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فيما وصلت عدد تسديدات الفريق المنافس شتوتغارت إلى 10 تسديدات، كما ووصلت نسبة الاستحواذ على الكرة بنسبة 39%.

وسيلتقي فريق بايرن ميونخ، في المباراة الحاسمة القادمة، الأربعاء، أمام منافسه باريس سان جيرمان الفرنسي، في إياب دور ال16 من منافسات دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

ترتيب الدوري الألماني 2023

ونضع بين يديكم متابعينا الآعزاء، ترتيب الدوري الألماني 2022-2023، مع قرب ختام منافسات الجولة ال23، كما يلي:

بايرن ميونخ 49 نقطة.

بوروسيا دورتموند 49 نقطة.

يونيون برلين 44 نقطة.

لابيزيغ 42 نقطة.

فرايبورغ 42 نقطة.

آينتراخت فرانكفورت 38 نقطة.

ماينتس 35 نقطة.

فولفسبورغ 33نقطة.

بوروسيا مونشنغلادباغ 30 نقطة.

فيردر بريمين 30 نقطة.

ليفركوزن 28 نقطة

كولن 27 نقطة.

أوغسبورغ 27 نقطة.

هرتا برلين 20 نقطة.

شتوتغارت 19 نقطة.

هوفنهايم 19 نقطة.

شالكه 19 نقطة.

بوخوم 19 نقطة.

كما وستختتم منافسات الأسبوع ال23 من الدوري الألماني الممتاز (البوندسليغا)، الأحد، بمواجهة فولفسبورغ وآينتراخت فرانكفورت.