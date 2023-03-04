ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز أرسنال ومانشستر سيتي

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وطن- عزز فريق أرسنال الحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2022-2023، بعد فوزه المثير في الوقت القاتل على بورنموث بثلاثية ثمينة مقابل هدفين، إلى جانب فوز حامل اللقب مانشستر سيتي على نيوكاسل يونايتد بهدفين نظيفين.

كما شهدت منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز، عودة تشيلسي إلى سكة الانتصارات من جديد، عقب فوزه الصعب على ميدانه أمام الفريق الضيف ليدز يونايتد بهدف نظيف دون مقابل.

مباراة أرسنال وبورنموث في الدوري الإنجليزي

وتمكن فريق أرسنال من تحقيق الفوز المثير في الثواني الأخيرة على نهاية المباراة أمام بورنموث، بثلاثية ثمينة مقابل هدفين في منافسات الجولة الـ26.

وسجّل ثلاثية أرسنال (المدفعجية) داخل مرمى شباك منافسه بورنموث، اللاعب توماس بارتي في الدقيقة الـ62، وبن وايت في الدقيقة الـ70، وهدف ريس نيلسون في الدقيقة الـ90+7.

😅 Ready to relive it all again, Gooners? Step right this way 👇 pic.twitter.com/LxBjlhyWMm — Arsenal (@Arsenal) March 4, 2023

كما أحرز بورنموث هدفَي التقدم في النتيجة قبيل قلب الطاولة من جانب الفريق المنافس أرسنال، اللاعب فيليب بيلينج في الدقيقة الأولى، وماركوس سينيسي في الدقيقة الـ57.

Wesley Fofana was @ChelseaFC’s 13th different #PL goalscorer this season, with only Arsenal (14) having more 👏#CHELEE pic.twitter.com/HmvHq5kvBX — Premier League (@premierleague) March 5, 2023

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مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد

كما نجح حامل اللقب من تحقيق الفوز النظيف على نيوكاسل يونايتد، بهدفين نظيفين دون مقابل.

وسجّل هدفي مانشستر سيتي (الأزرق السماوي)، في المباراة أمام نيوكاسل يونايتد، اللاعب فيل فودين في الدقيقة الـ15، وبرناردو سيلفا في الدقيقة الـ67.

ترتيب الدوري الإنجليزي 2023

كما نرفق لكم متابعينا الأعزاء، أبرز نتائج جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023، بعد فوز المتصدر أرسنال وحامل اللقب مانشستر سيتي، وعودة تشيلسي إلى سكة الانتصارات، على النحو الآتي:

أرسنال 63 نقطة.

مانشستر سيتي 58 نقطة.

مانشستر يونايتد 49 نقطة.

توتنهام 45 نقطة.

نيوكاسل يونايتد 41 نقطة.

ليفربول 39 نقطة.

فولهام 39 نقطة.

برايتون 38 نقطة.

برينتفورد 35 نقطة.

تشيلسي 34 نقطة.

أستون فيلا 34 نقطة.

كريستال بالاس 27 نقطة.

وولفرهامبتون 27 نقطة.

نوتينغهام فورست 25 نقطة.

ليستر سيتي 24 نقطة.

وست هام يوناتيد 23 نقطة.

ليدز يونايتد 22 نقطة.

إيفرتون 21 نقطة.

ساوثهامبتون 21 نقطة.

بورنموث 21 نقطة.

وستختتم منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، الأحد، بمواجهة ليفربول ومانشستر يونايتد وفولهام أمام برينتفورد.