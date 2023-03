ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز أرسنال ومانشستر سيتي

- Advertisement -

وطن- عزز فريق أرسنال الحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2022-2023، بعد فوزه المثير في الوقت القاتل على بورنموث بثلاثية ثمينة مقابل هدفين، إلى جانب فوز حامل اللقب مانشستر سيتي على نيوكاسل يونايتد بهدفين نظيفين.

كما شهدت منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز، عودة تشيلسي إلى سكة الانتصارات من جديد، عقب فوزه الصعب على ميدانه أمام الفريق الضيف ليدز يونايتد بهدف نظيف دون مقابل.

وتمكن فريق أرسنال من تحقيق الفوز المثير في الثواني الأخيرة على نهاية المباراة أمام بورنموث، بثلاثية ثمينة مقابل هدفين في منافسات الجولة الـ26.

وسجّل ثلاثية أرسنال (المدفعجية) داخل مرمى شباك منافسه بورنموث، اللاعب توماس بارتي في الدقيقة الـ62، وبن وايت في الدقيقة الـ70، وهدف ريس نيلسون في الدقيقة الـ90+7.

😅 Ready to relive it all again, Gooners?

Step right this way 👇 pic.twitter.com/LxBjlhyWMm

— Arsenal (@Arsenal) March 4, 2023