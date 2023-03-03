مشهورة فنزويلية تفضح رونالدو.. مارس معي الجنس وخان جورجينا وهذا دليلي!

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وطن – زعمت المؤثرة البرازيلية على مواقع التواصل الاجتماعي “جورجيلايا” أنها كانت على علاقة غرامية مع لاعب نادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو.

وزعمت المؤثرة الفنزويلية بأن أيقونة مانشستر يونايتد السابق، كريستيانو رونالدو أرسل لها رسالة نصية دعاها من خلالها إلى غرفته بعد أن التقطت صور سيلفي مع اللاعبين، وفق ما نقلته صحيفة “ذا صن” البريطانية.

وادعت المشهور أن نجم ريال مدريد السابق قد اختلى بها في فندق “سيلفيردي” في فيلا نوفا دي جايا ، شمال البرتغال.

رواية جوجيلايا عن الواقعة

وتزعم “جورجيلايا”أن الاتصال جرى في 25 مارس / آذار من العام الماضي بينما كان رونالدو قائد البرتغال وفريقه يستعدون لكأس العالم في قطر.

وكتبت على موقع انستغرام: “عندما قرأت الرسالة ، اعتقدت أنه إذا ذهبت إلى هناك فسنتحدث فقط ، ونتعرف على بعضنا البعض بشكل أفضل ، وربما يمكنني الحصول على المزيد من الصور”.

وقال:”لم أكن أعتقد أنه في هذه الحالة ، سيكون هناك جنس. الحقيقة هي أنه حدث”.

وافقت على ممارسة الجنس مع رونالدو

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وأضافت: “لقد وافقت من جانبي ، ولكن على الرغم من ذلك شعرت بالتلاعب ، من خلال شهرة وقوة كريستيانو رونالدو.”

وزعمت “جورجيلايا” أنه جذبها إلى الغرفة 312 حيث وافقت على ممارسة الجنس – لكنها شعرت “بالاستغلال” بعد ذلك.

شعور بالذنب لخيانتها زوجها

وقد أخبرت أيضًا كيف أنها “عُذبت” على شفا الطلاق بالذنب لأنها خدعت زوجها مع رونالدو.

كما كشفت “جورجيلايا” التي تدعي عدم رغبتها في “الشهرة أو المال”، عن رسائل نصية يُزعم أنها من رونالدو وأصدقائه ، بما في ذلك النجم السابق خوسيه سيميدو.

رد كريستيانو رونالدو على المزاعم

من جانبه، نفى رونالدو (38 عاما) هذه الادعاءات بشدة بعد ظهوره في مطبوعة وعلى الإنترنت في صحيفة كوريو دا مانها في مسقط رأسه البرتغال.

وقالت المتحدثة باسمه: “هذا كاذب تماما وتشهيري”.

من هي جورجيلايا؟

جورجيلايا هي مؤثرة ومدونة مع 184000 متابع على انستغرام، وصورتها وسائل التواصل الاجتماعي الفنزويلية في سلسلة من الأوضاع الاستفزازية.