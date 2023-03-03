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حياتنا

مشهورة فنزويلية تفضح رونالدو.. مارس معي الجنس وخان جورجينا وهذا دليلي!

جورجيلايا ادعت أن رونالدو دعاها إلى غرفته من خلال رسالة نصية

كتب سالم حنفي
علاقات غرامية كريستيانو رونالدو watanserb.com
كريستيانو رونالدو وجورجيلايا التي تزعم أنها مارست الجنس معه
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وطن – زعمت المؤثرة البرازيلية على مواقع التواصل الاجتماعي “جورجيلايا” أنها كانت على علاقة غرامية مع لاعب نادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو.

وزعمت المؤثرة الفنزويلية بأن أيقونة مانشستر يونايتد السابق، كريستيانو رونالدو أرسل لها رسالة نصية دعاها من خلالها إلى غرفته بعد أن التقطت صور سيلفي مع اللاعبين، وفق ما نقلته صحيفة “ذا صن” البريطانية.

وادعت المشهور أن نجم ريال مدريد السابق قد اختلى بها في فندق “سيلفيردي” في فيلا نوفا دي جايا ، شمال البرتغال.

رواية جوجيلايا عن الواقعة

وتزعم “جورجيلايا”أن الاتصال جرى في 25 مارس / آذار من العام الماضي بينما كان رونالدو قائد البرتغال وفريقه يستعدون لكأس العالم في قطر.

وكتبت على موقع انستغرام: “عندما قرأت الرسالة ، اعتقدت أنه إذا ذهبت إلى هناك فسنتحدث فقط ، ونتعرف على بعضنا البعض بشكل أفضل ، وربما يمكنني الحصول على المزيد من الصور”.

وقال:”لم أكن أعتقد أنه في هذه الحالة ، سيكون هناك جنس. الحقيقة هي أنه حدث”.

وافقت على ممارسة الجنس مع رونالدو

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وأضافت: “لقد وافقت من جانبي ، ولكن على الرغم من ذلك شعرت بالتلاعب ، من خلال شهرة وقوة كريستيانو رونالدو.”

وزعمت “جورجيلايا” أنه جذبها إلى الغرفة 312 حيث وافقت على ممارسة الجنس – لكنها شعرت “بالاستغلال” بعد ذلك.

المؤثرة البرازيلية جورجيلايا تزعم أنها مارست الجنس مع كريستيانو رونالدو

شعور بالذنب لخيانتها زوجها

وقد أخبرت أيضًا كيف أنها “عُذبت” على شفا الطلاق بالذنب لأنها خدعت زوجها مع رونالدو.

كما كشفت “جورجيلايا” التي تدعي عدم رغبتها في “الشهرة أو المال”، عن رسائل نصية يُزعم أنها من رونالدو وأصدقائه ، بما في ذلك النجم السابق خوسيه سيميدو.

رد كريستيانو رونالدو على المزاعم

من جانبه، نفى رونالدو (38 عاما) هذه الادعاءات بشدة بعد ظهوره في مطبوعة وعلى الإنترنت في صحيفة كوريو دا مانها في مسقط رأسه البرتغال.

وقالت المتحدثة باسمه: “هذا كاذب تماما وتشهيري”.

من هي جورجيلايا؟

جورجيلايا هي مؤثرة ومدونة مع 184000 متابع على انستغرام، وصورتها وسائل التواصل الاجتماعي الفنزويلية في سلسلة من الأوضاع الاستفزازية.

المصدرذا صن - ترجمة وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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