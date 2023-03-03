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البحرين: حرمان المعارض عبد الهادي الخواجة من طبيب القلب بعد إصابته بأزمة قلبية!

عبد الهادي الخواجة معتقل منذ عام 2011 بعد قيادته احتجاجات سلمية دعت إلى الحريات الأساسية في البحرين

كتب سالم حنفي
تعرض عبدالهادي الخواجة لأزمة قلبية watanserb.com
المعارض البحريني والناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة
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وطن – كشف موقع “ميدل إيست آي” البريطاني عن تعرض المعارض البحريني والناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة لأزمة قلبية داخل السجن، موضحا انه تم حرمانه من طبيب قلب يكشف عن حالته.

وقال الموقع البريطاني “ميدل إيست آي” نقلا عن مريم الخواجة، ابنةعبد الهادي الخواجة البالغ من العمر 61 عاما والمسجون منذ عام 2011 بعد قيادته احتجاجات سلمية دعت إلى الحريات الأساسية في المملكة ، أنه تم نقله إلى عيادة سجن جو في 28 فبراير / شباط بسبب مشكلة قلبية عاجلة.

وكشف لموقع أنه بعد الفحص الذي تضمن رسم القلب ، أوصى الطبيب بنقله على الفور إلى مستشفى قوة دفاع البحرين ، حيث كانت ضربات قلبه سريعة بشكل غير طبيعي، حيث أخبر ابنته مريم فيما بعد أنه يعاني من ضيق في التنفس وارتفاع في ضربات القلب.

رفض حجز موعد لعبد الهادي الخواجة مع طبيب قلب

وبعد نقله إلى المستشفى ، تم إجراء فحوصات طبية أخرى، وبحسب ابنته ، أوصى الطبيب بنقل عبد الهادي على وجه السرعة إلى طبيب قلب ، لكنه “رفض حجز الموعد اللازم”.

وقالت مريم: إن “رجلاً بلباس مدني” في المرفق الطبي أصر على تقييد يديه وإعادته إلى السجن. وبحسب ابنته ، يعتقد عبد الهادي أن رفض حجز موعده جاء لمعاقبته لأنه احتج على تقييده بالسلاسل.

وقالت ابنته: “إنني دائمًا في حالة من القلق في انتظار تلك المكالمة أن شيئًا ما حدث لأبي في سجنهم سيئ السمعة ، وقد زاد هذا الخبر الأخير من قلقي بمقدار عشرة أضعاف”.

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وأضافت مريم: “والدي يموت في سجونهم ، والمجتمع الدولي ، وخاصة الاتحاد الأوروبي والدنمارك ، قد خذلوه مرارًا وتكرارًا في خدمة مصالحهم قصيرة النظر”.

لا أريده في نعش!

واعتبرت أن “الأشخاص المحبين للحرية مثل والدي وعائلتنا هم من يتحملون العبء الأكبر من تكلفة تلك المصالح. لا أريد إطلاق سراح والدي لعائلتنا في نعش. نحن بحاجة إلى حلفاء البحرين ، وبالتحديد الغرب ، للتحرك قبل فوات الأوان “.

جراح إيرلندي يسعى لنقل الخواجة إلى بلاده لتقديم العلاج اللازم له

ولفت الموقع البريطاني أن داميان مكورماك ، الجراح في أيرلندا ، اخبر ابنته مريم أنه “ينبغي نقل عبد الهادي الخواجة على الفور إلى وحدة رعاية القلب من المستوى الثالث للتشخيص والعلاج”.

وقال:”أنا حريص على تسهيل إجلائه الطبي إلى أيرلندا إن أمكن وآمل أن يتمكن كبار موظفي الكلية الملكية للجراحين في البحرين من تشجيع النظام على الإذن بذلك.”

اتهامات جديدة

وفي العام الماضي ، تعرض عبدالهادي الخواجة لاتهامات جديدة ، بما في ذلك مزاعم بأنه أهان أحد حراس السجن وكسر كرسيًا بلاستيكيًا عندما حرم من الحق في استدعاء بناته من السجن.

وفي يناير / كانون الثاني الماضي ، أيدت محكمة الاستئناف الجنائية العليا الثانية تهمة تحطيم الكرسي.

من هو عبدالهادي الخواجة؟

يشار إلى أن عبد الهادي هو مدافع قديم عن حقوق الإنسان شارك في تأسيس مركز الخليج لحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان ، حيث شغل أيضًا منصب الرئيس.

كما حصل على جائزة مارتن إينالز لعام 2022 ، والتي تُمنح للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يظهرون التزامًا عميقًا بقضيتهم على الرغم من المخاطر الشخصية الكبيرة.

المصدرميدل إيست آي - ترجمة وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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