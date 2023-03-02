وثيقة قد تورط ملاك نادي نيوكاسل يونايتد مع رابطة الدوري الإنجليزي

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وطن- ذكرت تقارير صحفية، بأن وثيقة تم تقديمها إلى أحد المحاكم القضائية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، ضد ملاك نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، وعلى رأسهم رئيس النادي ياسر الرميان.

وقال مسؤول في منظمة العفو الدولية ، في تقرير نشره موقع (CNN) الأمريكية، بأن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، ستحتاج إلى إعادة النظر في التأكيدات المقدمة بشأن علاقة السعودية بنادي نيوكاسل يونايتد. عقب ظهور اسم رئيس النادي ياسر الرميان على أنه وزير في الحكومة السعودية.

تورط ملاك نادي نيوكاسل يونايتد

وأضاف الموقع الأمريكي، ” رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، أكدت في وقت سابق أنها ملزمة. بشكل قانوني بأن المملكة العربية السعودية لن تسيطر على نيوكاسل يونايتد، خلال عملية الاستحواذ السعودي عن طريق صندوق الاستثمارات العامة السعودي على النادي عام 2021″.

كما ورفع محامون يمثلون بطولة ” LIV Golf”. المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، في الدعوى القضائية المرفوعة ضد بطولة ” PGA” لرياضة الغولف.

من جهته، قال بيتر فرانكنتال، الذي يشعل مدير الشؤون الاقتصادية في منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة (بريطانيا)، ” رابطة الدوري الإنجليزي تحتاج إلى إعادة النظر في التأكيدات المقدمة. بشأن عدم مشاركة السلطات السعودية في صفقة الاستحواذ على نادي نيوكاسل“.

غسيل السمعة عبر الرياضة

كما وأردف فرانكينتال حديثه، ” كان من السذاجة دائماً، هو أن تتخيل السعودية لم تكن توجه صفقة شراء نيوكاسل يونايتد. بهدف استخدام النادي كعنصر في جهود غسيل السمعة عبر الاستثمار الرياضي بنطاق أوسع”.

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وتابع، ” في الأشهر ال18 الماضية التي تلت استحواذ السعودية على نادي نيوكاسل يونايتد، كما وتدهور وضع حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية. بشكل ملحوظ، مع عشرات حالات الاعدام، وسجن المنتقدين السلميين، كما واستمرار السلطات في منع المساءلة عن مقتل خاشقجي“.

فيما لم تعلق رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، على قضية تورط ملاك نادي نيوكاسل يونايتد. في قضية أمام أحد المحاكم في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

يذكر بأن فريق نيوكاسل يونايتد يحتل المركز الخامس من ترتيب الدوري الإنجليزي. برصيد 41 نقطة، كما وبفارق كبير عن المتصدر أرسنال برصيد 60 نقطة للموسم الجاري.