الخميس, مارس 2, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةفيديومعجزة.. لحظة إنقاذ الكلب "أليكس" بعد قضائه 23 يوما تحت أنقاض زلزال...
فيديو

معجزة.. لحظة إنقاذ الكلب “أليكس” بعد قضائه 23 يوما تحت أنقاض زلزال تركيا! (شاهد)

الكلب ظهر بصحة جيدة رغم فقدانه الكثير من وزنه لعدم تناوله الماء ولطعام لمدة 23 يوما

كتب سالم حنفي
إنقاذ الكلب أليكس watanserb.com
إنقاذ الكلب أليكس
- Advertisement -

وطن- فيما يمكن وصفه بالمعجزة، تم إنقاذ الكلب “أليكس” بأعجوبة من تحت الأنقاض في تركيا، بعد أن قضى 23 يومًا محاصرًا تحت مبنى من طابقين منهار، بدون طعام أو ماء.

وسحبت فرق الإنقاذ أليكس من تحت الأنقاض في أنطاكيا بمحافظة هاتاي بعد أن سمعوه أثناء قيامه بعمليات تفتيش في مكان قريبـ وذلك وفقا لما نقلته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وتسببت سلسلة الزلازل المدمرة في مقتل أكثر من 50 ألف شخص في جنوب تركيا وشمال سوريا، حيث كنت ولاية هاتاي هي واحدة من أكثر الولايات التركية تضررا.

وأظهرت لقطات فيديو لعملية الإنقاذ الحارة جهود الفريق لتحرير أليكس، وعلى الرغم من قضائه 23 يومًا مدفونًا تحت الأنقاض ، فإن أول شيء فعله الجرو الودود كان لحسن الحظ أن يلعق وجه المنقذ.

وشعر الكلب ذو اللون البني والأبيض بالارتياح بشكل واضح لأنه ترك ما كان يحيط به بينما جلس بأمان بين ذراعي أحد المتطوعين.

وتم نقل أليكس إلى مستشفى HAYTAP الميداني ، حيث تلقى العلاج وقدم له المتطوعون الرعاية والاهتمام بعد الإنقاذ.

لحظة إنقاذ الكلب "أليكس" بعد قضائه 23 يوما تحت أنقاض زلزال تركيا
لحظة إنقاذ الكلب “أليكس” بعد قضائه 23 يوما تحت أنقاض زلزال تركيا

معجزة

- Advertisement -

وذكرت وسائل إعلام تركية أنه كان مرهقًا وفقد وزنه – لكنه كان بصحة جيدة بخلاف ذلك.

ووصف المتطوع عثمان بولات لوسائل الإعلام التركية :” لقد كانت معجزة بالفعل. ”

وقال:”إنها معجزة حقًا أنه نجا من تلك الحفرة لمدة 22 يومًا دون أن يأكل أو يشرب أي شيء.”

ويُعتقد أن أليكس كان عالقا منذ أن انهار المبنى المكون من طابقين الذي كان فيه في 6 فبراير.

ولم يتضح كيف نجا طويلا من دون طعام أو ماء بسبب اختناقه بالركام وعدم وجود أي ضوء من الشمس.

لحظة إنقاذ الكلب "أليكس" بعد قضائه 23 يوما تحت أنقاض زلزال تركيا
لحظة إنقاذ الكلب “أليكس” بعد قضائه 23 يوما تحت أنقاض زلزال تركيا

كيف تمكنت فرق الإنقاذ من الاستدلال على الكلب؟

وكانت فرق الإنقاذ قد سمعته وهو يصدر أصواتا بينما كانوا يبحثون عن ملاجئ مؤقتة في مقاطعة أنطاكيا.

وتمكن المتطوعون من رؤية أنفه من خلال ثقب صغير في الحطام ، واستغرق الأمر ساعتين لتحريره.

لحظة إنقاذ الكلب "أليكس" بعد قضائه 23 يوما تحت أنقاض زلزال تركيا
لحظة إنقاذ الكلب “أليكس” بعد قضائه 23 يوما تحت أنقاض زلزال تركيا

سعادة غامرة ظهرت على الكلب

بعد إنقاذه ، كان من الممكن رؤية أليكس يلهث بسعادة لأنه تلقى الكثير من الاهتمام الذي يستحقه.

وظهرت آذان الكلب الهاسكي السيبيري واقفة وبدا متيقظًا بينما كان المتطوعون يداعبونه ويلعبون معه.

وشهدت تركيا يوم الاثنين هزة أخرى بقوة 5.6 درجة تركزت في بلدة يسليورت في إقليم ملاطية.

وأدى الزلزال الأولي الذي بلغت قوته 7.8 درجة في 6 فبراير إلى ما يقرب من 50000 حالة وفاة وانهيار أو تلف خطير لما يقدر بـ 173000 مبنى.

لحظة إنقاذ الكلب "أليكس" بعد قضائه 23 يوما تحت أنقاض زلزال تركيا
لحظة إنقاذ الكلب “أليكس” بعد قضائه 23 يوما تحت أنقاض زلزال تركيا
المصدرصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
اقرأ أيضاً
الهدهد

حصان تركي محظوظ.. حي يرزق رغم بقائه 21 يوما تحت الأنقاض (فيديو)

الهدهد

بعد كارثة 6 فبراير.. كيف تعوض تركيا ضحايا الزلزال المدمر؟

الهدهد

تحقيق: كيف تحايل العالِم الهولندي لجعل توقعاته “شبه صائبة” بشأن الزلازل!

تقارير

شكري في تركيا ومدبولي بقطر.. الزلزال كسر جبل الجليد وقمة السيسي وأردوغان وشيكة

الهدهد

تنبؤات العالم الهولندي مستمرة بعد ملاطية.. توقعات جديدة مرعبة وحدد موعد زلزال هائل

الهدهد

زلزال تركيا الجديد.. انهيارات مرعبة لمباني ملاطية وسقوط قتيل ومصابين (فيديو)

الهدهد

مفاجأة لن تكسر الوجع.. مصير الأب التركي المكلوم الذي أمسك بيد ابنته المتوفاة تحت الأنقاض

الهدهد

“خريطة حمراء” نشرها العالم الهولندي الذي تنبأ بزلزال تركيا تثير قلقا كبيرا

الهدهد

زلزال مصر والعراق وتركيا.. توقعات العالم الهولندي تصدق من جديد

الهدهد

حركة غريبة للأرض تُرصد لأول مرة أثناء الزلزال.. مشهد مرعب من تركيا

حياتنا

رحمة رياض.. هل كان زلزال تركيا سبب وفاة طفلها الأول؟

الهدهد

زعيم المعارضة التركية يباغت أردوغان برسالة لبشار الأسد.. ما فحواها؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

دراسة: النوم بقناع العينين يمكن أن يحسن قدراتنا المعرفية..

هبة عبوك كشفت لأقاربها تفاصيل صادمة عن علاقتها بـ أشرف حكيمي تتعلق بالعمر والتفكير العقلي!

العنب الأخضر أو الأسود أو الأحمر..أيهما أفضل لصحتك؟

أول فيديو لـ “بروس ويليس” بعد إصابته بالخرف (شاهد)

نادٍ سعودي جديد ينافس الهلال للتعاقد مع ميسي براتب خيالي

تحليل:هل سيضرب سلاح الجو الإسرائيلي البرنامج النووي الإيراني ومتى؟

ملكة جمال كرواتيا شبه عارية مع قطعة بطيخ فقط! (شاهد)

تشكيلة النصر ضد الباطن في دوري روشن السعودي 2023

دنيا بطمة بإطلالة غريبة جداً.. هل خضعت لعمليات تجميل جديدة؟ (فيديو)

تعرّف على حمية كاليفورنيا المثالية لفقدان الوزن دون حساب السعرات الحرارية!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC