أول فيديو لـ “بروس ويليس” بعد إصابته بالخرف (شاهد)

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وطن– شاركت زوجة بروس ويليس ، إيما هيمنج ، مقطع فيديو رائع عن نجم “داي هارد” باعتباره أكبر معجبيها، بعد الكشف عن تشخيص إصابته بالخرف الجبهي الصدغي.

ذكريات جديدة

في المقطع ، يمكن رؤية بروس ويليس 67 عامًا وهو يقول إنه “مجنون ” بماركة Cocobaba للعناية بالبشرة لزوجته.

كانت إيما 44 عاماً، مسرورة لاكتشافها المنشور القديم في ذكرياتها، وشاركت المقطع مع متابعيها على انستجرام، مع تعليق أنها” مغرمة جدًا ” به.

في الفيديو ، بدا أن بروس يردد جملة لمقابلة أجرتها إيما للترويج لعلامتها التجارية ، قائلة: “مقابلة أسبوعية في الولايات المتحدة الأمريكية مع إيما هيمنج ويليس ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Cocobaba.”

كما ردت إيما: “وماذا عن ذلك؟” وأضاف بروس: “كيف” عن ذلك؟ أنا مجنون بهذا”.

علقت إيما على رسالتها: “ما هذه الذكريات الجديدة على انستجرام!؟ يا إلهي من أكبر المعجبين بي. أنا أحبه.’

تيبا سنو

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في وقت سابق من هذا الأسبوع ، شاركت إيما تحديثًا بشأن صحة زوجها بروس بعد أن كشفت عائلته أنه مصاب بالخرف بحسب ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل“.

في منشور مؤثر على إنستغرام ، راجعت إيما مع أخصائية الخرف تيبا سنو ، بعض التقدم الذي أحرزته في التعامل مع الاضطراب التنكسي الذي يصيب زوجها.

قالت: “أنا ممتنة لأنني أتيحت لي الفرصة للعمل مع (تيبا سنو) التي ساعدتني في إضافة أدوات رعاية الخرف الخاصة بي”.

وتابعت: “إنها قائدة محبة وعاطفة وماهرة في هذا المجال، تتنقل بتعاطف خالص. إنها هدية”.

أخصائية خرف

ثم نصحت عارضة الأزياء السابقة الآخرين بـ “التوجه إلى الرابط في سيرتي الذاتية لأن موقعها على الويب يحتوي على ثروة من معلومات تقديم الرعاية التي قد تجدها مفيدة أيضًا”.

تُعرف تيبا ، أخصائية الخرف ، في معظم أنحاء العالم بالخطوات التي قطعتها في رعاية المرضى وعائلاتهم ، وفقًا لمنشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي وموقعها الإلكتروني.

أثنت المعالجة المهنية المرخصة على إيما لجهودها قائلة: “لقد قامت بعمل رائع للغاية في توفير الدعم المناسب لبروس. حيث تغيرت قدراته وخلقت مكانًا ومساحة وحياة تستمر في تزويده بما يحتاج إليه ليعيش جيداً.’

الخرف الصدغي

وأوضحت مقدمة الرعاية الصحية أن “الخرف الصدغي الجبهي ليس سهلاً أبدًا ، ولكن مع البرمجة والدعم المناسبين ، من الممكن حقًا الاستمرار في الحياة”.

وتابعت: “تهانينا لإيما وعائلتها بأكملها على عملهم الشاق وتفانيهم. إنه أمر رائع حقًا! ”

علق العديد من متابعي إيما بأن المعلومات التي تعلموها من تيبا ونهجها الإيجابي للرعاية ساعدتهم أيضًا.

كتب أحدهم: “بصدق. أتساءل عما إذا كنت سأكون هنا بدون تيبا”.

وقالت أخرى متحمسة: “إنها مدهشة حقًا ، قائدة في كيفية الفهم والاهتمام حقًا. لقد أعجبت بها ومارست تعاليمها لسنوات”.

اضطراب دماغي

تشترك إيما في ابنتين مع بروس ، مابل ، 10 أعوام ، وإيفلين ، ثمانية أعوام.

كشفت عائلة بروس عن إصابة الممثل بالخرف الجبهي الصدغي (FTD) الشهر الماضي – بعد أقل من عام على تقاعده من التمثيل بسبب معركته مع اضطراب الدماغ ، وفقدان القدرة على الكلام.

انسحب النجم العالمي من التمثيل العام الماضي حيث بدأ معركته مع المرض الذي تسبب في تدهور قدراته اللغوية. والآن تتقدم حالته وفقًا لبيان مشترك من عائلته.