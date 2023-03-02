الخميس, مارس 2, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتناأول فيديو لـ "بروس ويليس" بعد إصابته بالخرف (شاهد)
حياتنا

أول فيديو لـ “بروس ويليس” بعد إصابته بالخرف (شاهد)

كشفت عائلة بروس عن إصابته بالخرف الجبهي الصدغي (FTD) الشهر الماضي بعد أقل من عام على تقاعده من التمثيل بسبب معركته مع اضطراب الدماغ

كتب رفيف عبدالله
أول فيديو لـ بروس ويليس بعد إصابته بالخرف (شاهد( watanserb.com
بروس ويليس
- Advertisement -

وطن– شاركت زوجة بروس ويليس ، إيما هيمنج ، مقطع فيديو رائع عن نجم “داي هارد” باعتباره أكبر معجبيها، بعد الكشف عن تشخيص إصابته بالخرف الجبهي الصدغي.

ذكريات جديدة

في المقطع ، يمكن رؤية بروس ويليس 67 عامًا وهو يقول إنه “مجنون ” بماركة Cocobaba للعناية بالبشرة لزوجته.

كانت إيما 44 عاماً، مسرورة لاكتشافها المنشور القديم في ذكرياتها، وشاركت المقطع مع متابعيها على انستجرام، مع تعليق أنها” مغرمة جدًا ” به.

في الفيديو ، بدا أن بروس يردد جملة لمقابلة أجرتها إيما للترويج لعلامتها التجارية ، قائلة: “مقابلة أسبوعية في الولايات المتحدة الأمريكية مع إيما هيمنج ويليس ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Cocobaba.”

كما ردت إيما: “وماذا عن ذلك؟” وأضاف بروس: “كيف” عن ذلك؟ أنا مجنون بهذا”.

سشاركت إيما هيمنج ، زوجة بروس ويليس ، مقطع فيديو رائعًا لنجم Die Hard

علقت إيما على رسالتها: “ما هذه الذكريات الجديدة على انستجرام!؟ يا إلهي من أكبر المعجبين بي. أنا أحبه.’

تيبا سنو

- Advertisement -

في وقت سابق من هذا الأسبوع ، شاركت إيما تحديثًا بشأن صحة زوجها بروس بعد أن كشفت عائلته أنه مصاب بالخرف بحسب ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل“.

في منشور مؤثر على إنستغرام ، راجعت إيما مع أخصائية الخرف تيبا سنو ، بعض التقدم الذي أحرزته في التعامل مع الاضطراب التنكسي الذي يصيب زوجها.

مرض بروس ويليس
شاركت إيما المقطع مع متابعيها على Instagram Stories

قالت: “أنا ممتنة لأنني أتيحت لي الفرصة للعمل مع (تيبا سنو) التي ساعدتني في إضافة أدوات رعاية الخرف الخاصة بي”.

وتابعت: “إنها قائدة محبة وعاطفة وماهرة في هذا المجال، تتنقل بتعاطف خالص. إنها هدية”.

أخصائية خرف

ثم نصحت عارضة الأزياء السابقة الآخرين بـ “التوجه إلى الرابط في سيرتي الذاتية لأن موقعها على الويب يحتوي على ثروة من معلومات تقديم الرعاية التي قد تجدها مفيدة أيضًا”.

تُعرف تيبا ، أخصائية الخرف ، في معظم أنحاء العالم بالخطوات التي قطعتها في رعاية المرضى وعائلاتهم ، وفقًا لمنشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي وموقعها الإلكتروني.

مرض بروس ويليس
يمكن رؤية الممثل البالغ من العمر 67 عامًا وهو يشيد بماركة زوجته للعناية بالبشرة Cocobaba

أثنت المعالجة المهنية المرخصة على إيما لجهودها قائلة: “لقد قامت بعمل رائع للغاية في توفير الدعم المناسب لبروس. حيث تغيرت قدراته وخلقت مكانًا ومساحة وحياة تستمر في تزويده بما يحتاج إليه ليعيش جيداً.’

الخرف الصدغي

وأوضحت مقدمة الرعاية الصحية أن “الخرف الصدغي الجبهي ليس سهلاً أبدًا ، ولكن مع البرمجة والدعم المناسبين ، من الممكن حقًا الاستمرار في الحياة”.

وتابعت: “تهانينا لإيما وعائلتها بأكملها على عملهم الشاق وتفانيهم. إنه أمر رائع حقًا! ”

مرض بروس ويليس
أعلنت إيما وزوجة بروس السابقة ديمي البالغة من العمر 60 عامًا وبناتها الشهر الماضي أنه تم تشخيص إصابة الممثل بالخرف الجبهي الصدغي

علق العديد من متابعي إيما بأن المعلومات التي تعلموها من تيبا ونهجها الإيجابي للرعاية ساعدتهم أيضًا.

كتب أحدهم: “بصدق. أتساءل عما إذا كنت سأكون هنا بدون تيبا”.

وقالت أخرى متحمسة: “إنها مدهشة حقًا ، قائدة في كيفية الفهم والاهتمام حقًا. لقد أعجبت بها ومارست تعاليمها لسنوات”.

اضطراب دماغي

تشترك إيما في ابنتين مع بروس ، مابل ، 10 أعوام ، وإيفلين ، ثمانية أعوام.

كشفت عائلة بروس عن إصابة الممثل بالخرف الجبهي الصدغي (FTD) الشهر الماضي – بعد أقل من عام على تقاعده من التمثيل بسبب معركته مع اضطراب الدماغ ، وفقدان القدرة على الكلام.

انسحب النجم العالمي من التمثيل العام الماضي حيث بدأ معركته مع المرض الذي تسبب في تدهور قدراته اللغوية.  والآن تتقدم حالته وفقًا لبيان مشترك من عائلته.

المصدرديلي ميل- ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً
حياتنا

دراسة تكشف.. الشعور بالوحدة يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بهذا المرض

حياتنا

أسوأ 5 مشروبات لصحة الدماغ

حياتنا

تناول هذا النوع من الأدوية يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالخرف بنسبة 80٪

حياتنا

هل كنت تعلم؟!.. وظيفة بروس ويليس المفاجئة قبل أن يصبح ممثلاً ستصدمك!

حياتنا

لتقليل خطير الإصابة بالخرف..عليك بكوب من هذا الشاي

حياتنا

عادة يومية يمكن أن تحميك من خطر الإصابة بالخرف..تعرف إليها

حياتنا

هل سماعات الأذن تقلل من خطر الإصابة بالخرف؟ دراسة تجيب

حياتنا

النوم لأكثر من 9 ساعات يزيد من خطر الإصابة بالخرف، دراسة تحذر

حياتنا

ضابط أمريكي يقتل مسنة مصابة بالخرف (فيديو)

حياتنا

هذا ما توصلت إليه دراسة عن عادات نوم ترامب وإيلون ماسك والمصارع ذا روك

حياتنا

دراسة حديثة تكشف ما يحدث عند شرب كوبين إلى 3 أكواب من القهوة يوميا

حياتنا

لماذا يعاني الأشخاص المصابون بالخرف من صعوبة في ابتلاع الطعام؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

دراسة: النوم بقناع العينين يمكن أن يحسن قدراتنا المعرفية..

هبة عبوك كشفت لأقاربها تفاصيل صادمة عن علاقتها بـ أشرف حكيمي تتعلق بالعمر والتفكير العقلي!

العنب الأخضر أو الأسود أو الأحمر..أيهما أفضل لصحتك؟

معجزة.. لحظة إنقاذ الكلب “أليكس” بعد قضائه 23 يوما تحت أنقاض زلزال تركيا! (شاهد)

نادٍ سعودي جديد ينافس الهلال للتعاقد مع ميسي براتب خيالي

تحليل:هل سيضرب سلاح الجو الإسرائيلي البرنامج النووي الإيراني ومتى؟

ملكة جمال كرواتيا شبه عارية مع قطعة بطيخ فقط! (شاهد)

تشكيلة النصر ضد الباطن في دوري روشن السعودي 2023

دنيا بطمة بإطلالة غريبة جداً.. هل خضعت لعمليات تجميل جديدة؟ (فيديو)

تعرّف على حمية كاليفورنيا المثالية لفقدان الوزن دون حساب السعرات الحرارية!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC